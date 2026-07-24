Francesc Orella: "Lo de Hansi Flick ha sido una suerte"

Francesc Orella (Barcelona, 1957) lleva más de tres décadas en el mundo de la interpretación. Todavía le paran por la calle y le gritan «¡Merlí!» desde la distancia, aunque hayan pasado más de diez años desde el estreno de una serie que marcó a una generación catalana (y mundial). Su último papel en la miniserie 'Ravalear', creada por Pol Rodríguez, conecta perfectamente con su personalidad. Un hombre que ama Barcelona y odia las injusticias. En SPORT, profundiza sobre el proyecto y su pasión por el fútbol. Sobre todo por el Barça.

¿Estamos ahora mismo 'ravaleando'?

Un poco sí, pero "ravalear", en el sentido que le dan Pol Rodríguez y compañía, va más allá de pasear o sentarse por el barrio. Es meterse en las entrañas del Raval, en su corazón. Ya es otra cosa, algo más excitante.

¿Existe un sinónimo de 'ravalear'?

Sería precisamente eso: bucear en la realidad compleja y difícil del Raval. Un barrio lleno de contrastes, donde conviven las injusticias, las desigualdades, la especulación inmobiliaria, la pobreza y situaciones muy complicadas, con una fuerte identidad popular, una gran historia y vínculos vecinales muy sólidos.

Es un barrio emblemático de Barcelona, tanto por su historia como por su realidad social actual. En cierto modo, representa muy bien lo que ha sido y sigue siendo una gran ciudad como Barcelona.

'Ravalear' es meterse en las entrañas del Raval, en su corazón Francesc Orella — Actor

Mucha gente cree conocer el Raval. ¿Cómo puede sorprenderles la serie?

La serie parte de un hecho real: la compra por parte de un fondo buitre del edificio donde estaba Can Lluís, un restaurante histórico del barrio. Empezó en los años 40 y hubo un acontecimiento que le hizo especialmente famoso, cuando explotó una granada de mano en el interior del restaurante y en la explosión murieron el abuelo y un tío de Pol Rodríguez. Aún están las señales de la explosión en el lugar. Luego Can Lluís fue muy conocido por la gente que lo llevó, los padres de Pol, no solo porque se comía muy bien, sino por el ambiente.

El hecho de que tuvieran que cerrar, desahuciados por esta compra inmobiliaria, fue una noticia y es una muestra más de por qué 'ravalear' no es solo la gentrificación, que es brutal, y la especulación inmobiliaria, sino toda la realidad de los pisos desocupados, los 'narcopisos' y toda esta realidad. Se hablan varios idiomas en la serie, que tiene mucho también de documental. Un thriller trepidante en el que se va complicando la trama y acaba siendo una serie de acción, pero sin abandonar el fondo social.

A nivel actoral, ¿te supone una presión extra participar en una historia basada en hechos reales?

No sé si la palabra es presión, pero sí. Un plus. Los actores cuando interpretamos a personas reales, vivas o no, tenemos que meternos en la piel del personaje e intentar ser lo más fiel posible, lo más verídicos y auténticos. El tema de esta historia es el que es y te implicas, empatizas con las historias de la familia, el restaurante. Hay algo que está ahí, una responsabilidad añadida a la interpretación.

Francesc Orella, durante la entrevista / Valentí Enrich

¿Qué le está pareciendo la serie a la gente del barrio?

Está gustando mucho. Según me ha contado Pol, lo ha visto gente del Raval y consideran que el barrio está retratado tal como es, sin ser un producto impostado ni superficial. A la gente le está gustando, sí.

¿Qué debe tener un proyecto para que aceptes participar?

De entrada tiene que ocurrir algo. Tiene que interesarte como mínimo el guion. Si te interesa, lo de apuntarte al proyecto no está en función no solo de la historia y del personaje, sino que tiene mucho que ver con el equipo artístico que vas a trabajar: director, actores, producción..., hay más parámetros a la hora de decidir si te puede interesar. En mi caso, me fío bastante de mi intuición, pero no hay que especular sobre el resultado de lo que vas a hacer. Quieres que se haga bien, pero el éxito es más secundario.

Con 'Merlí' sí sentiste esa conexión desde el principio.

Nadie se esperaba ese éxito. Sabíamos que era un material muy bueno y una serie distinta, hubo una carambola de aciertos con el equipo artístico y técnico. Yo intuí mucho que ese personaje lo podía disfrutar; era muy caleidoscópico, con muchos matices e interacciones con todos los demás. Cuando leí el primer y el segundo capítulo ya flipé bastante, dije «este soy yo». Realmente me cuadraban muchas cosas del personaje, empezando por la filosofía, que me ha gustado siempre.

Todos habríamos querido ganar la Champions Francesc Orella — Actor

Nadie esperaba ese éxito.

No. Nadie lo esperaba en esa magnitud. Sí sabíamos que teníamos un material muy bueno y un equipo excepcional. Hubo una combinación de muchos aciertos: guion, dirección, reparto y equipo técnico. Pero un fenómeno así nunca puede preverse.

¿Qué diría Merlí sobre 'Ravalear'?

Merlí la recomendaría a los alumnos. Les diría «Mirad como es Barcelona, enfrentaros a la realidad». Y la realidad es la de la serie, aunque haya elementos de ficción. La problemática de la especulación inmobiliaria va más allá del Raval, es un problema enorme que tenemos encima en las grandes ciudades sobre todo. Merlí la recomendaría y además con sesión de posdebate en el aula sobre lo que plantea 'Ravalear'.

Quizá falten debates como esos en las aulas.

Sería muy deseable que hubiera más debates en las aulas sobre la realidad que nos envuelve. Y este debate concreto cuadra con lo que los estudiantes se van a encontrar en la vida adulta y laboral. Esta podría ser también otra materia o asignatura. Unas materia que se ha olvidado en los colegios e institutos es la de ciudadanía. ¿Qué significa esto?

El otro día me encontré un par de chavales donde vivo yo; estaban bebiendo una lata de cerveza, uno la termina, la estruja y la tira al suelo. Yo le dije que había papeleras en las que tirar la lata y él me miró y me dijo: "¿Y tu qué eres, del PSOE?". Yo le respondí: "¿Pero tú eres gilipollas o qué te pasa?". Evidentemente la cosa no fue a más porque eran dos jóvenes y yo soy mayor ya.

Más allá del Raval, la especulación inmobiliaria y los desahucios están a la orden del día en toda Catalunya, en toda España. Esta serie anima a defender los derechos de las personas, lo que consideran que es suyo. ¿Dónde crees que está esa línea roja que no hay que sobrepasar?

Hay muchas líneas rojas: cuando los derechos se pisan, cuando gana el más fuerte, cuando el dinero manda. En el caso de los fondos de inversión, el que acaba pagando los platos de todos es el más débil, el más vulnerable. Líneas rojas hay tantas que, cuando sientes que tus derechos se están vulnerando, la gente debe plantar cara y proestar. Lo que ocurre es que estamos en una época de miedos también. Y el miedo es lo peor.

El miedo a protestar está a la orden del día, y en eso volvemos al Franquismo, cuando había miedo a manifestar tus opiniones políticas. Estamos yendo en marcha atrás en muchas cuestiones, y esta es una. Hay gente que coloca la línea roja demasiado lejos, y es capaz de tragar mucho con tal de no enfrentarse al poder. Y aquí es donde estamos perdiendo humanismo, conciencia y solidaridad. Cada uno va a la suya. Esta es la sociedad capitalista que tenemos encima.

Todavía te encuentras a personas, ignorantes seguramente, que te dicen «Vamos a votar a VOX, a ver si de una vez acaba con la corrupción». ¿Pero qué están diciendo? ¿Qué saben? ¿Creen que con la extrema derecha española se van a arreglar los problemas de corrupción? Sí, hay corrupción, pero la extrema derecha no es la solución para arreglarla en España. Son los peores. ¿Qué país vamos a tener?

Tengo una debilidad especial por Ewa Pajor Francesc Orella — Actor

El Raval es una marca de la ciudad de Barcelona, como lo es el Barça. ¿Eres culé?

Sí, desde siempre. Desde que se veían los partidos de fútbol en blanco y negro y yo iba con los negros (risas).

¿Cómo valoras la temporada del Barça?

Ha sido una temporada fantástica. Todos habríamos querido ganar la Champions, con la que tenemos una espinita, pero estoy muy contento. Ha sido una temporada donde ha cuajado más el equipo. Lo de Hansi Flick ha sido una suerte brutal, que es más que un entrenador, y la gente joven de la cantera nos da muchas alegrías y expectativas para el futuro del equipo. Y el de las chicas, ya ni te cuento. Estamos enamorados todos del equipo femenino del Barça, son imparables. Estoy muy contento como culé de los dos, tanto del equipo masculino como femenino, así que estoy disfrutando.

¿Tienes algún jugador favorito?

De las jugadoras me encantan Alexia Putellas, Aitana Bonmatí o Patri Guijarro, pero tengo una debilidad especial por Ewa Pajor. Me encanta esta chica, es una cañera. Tiene una sonrisa muy bonita, es una jugadora muy potente. Y en el masculino es difícil elegir: soy de Lamine, pero soy de Cubarsí, de Eric, de Casadó, de Fermín... me cuesta seleccionar uno. Por virtuosismo diría que Lamine o Raphinha.

¿Has tenido alguna anécdota con ellos?

Conocí hace poco a Aitana Bonmatí y me gustaría haber conocido a Messi. Recuerdo que rodé un anuncio en el Camp Nou cuando hacía 'Merlí' y me invitaron a ver partidos en la tribuna. Pero me lo monté mal para intentar conocer a Messi y a los demás

¿Has seguido el Mundial con la misma intensidad?

No, no sigo con tanta intensidad los Mundiales como los partidos del Barça. Me gusta el fútbol, pero no soy de los que lo ve todo. Sigo al Barça y punto. Cuando hay un Mundial, veo los que se consideran partidazos. Me gusta verlos.

¿Te interesan otros deportes?

Como practicante, soy muy poco deportivo. Me gusta caminar y hago pilates, pero no soy muy deportista. Como espectador, me gustan el tenis y el motor.

Por último, ¿qué valores del deporte deberían trasladarse a la sociedad?

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