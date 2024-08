La Final Nacional de Red Bull Batalla se celebrará el 27 de septiembre en Cádiz

Comienza la cuenta atrás para coronar al nuevo rey del freestyle en España. La ciudad de Cádiz acogerá el esperado encuentro el próximo 27 de septiembre en el Muelle Reina Victoria.

La 19º edición de Red Bull Batalla cierra su temporada con broche de oro con esta gran Final Nacional donde se verán las caras los mejores 16 freestylers del país para demostrar sus habilidades en improvisación y rima.

Los clasificados en cada una de las cuatro regionales de esta edición sacarán sus mejores versos en batallas one vs one hasta llegar a lo más alto del podio para conseguir la corona. Al escenario se subirán Baron, Fabiuki y Mike Shinobi de la regional de Barcelona; los clasificados de Cádiz Jesús LC, Kharma y Layto; de la regional de Madrid Babi, Force y Navas; y de la última parada en Bilbao Gazir, NQP y Le33.

A ellos se sumarán en Cádiz a esta última batalla Mnak, Alek y Segrelles, el podio del año anterior, coronados en la Final Nacional de 2023 celebrada en Valencia.

Éste será el listado completo de freestylers aspirantes a la corona patria a falta de conocer al decimosexto participante, que se elegirá en el torneo la Última Plaza sobre el que pronto habrá más información.

El espectáculo de versos y rimas está servido para la gran Final Nacional de Red Bull Batalla 2024. El acceso al Muelle Reina Victoria de Cádiz será libre y gratuito hasta completar aforo a partir de las 19.30h. Además, la Final Nacional podrá ser seguida desde todo el mundo a través de los canales de Youtube y Twitch de Red Bull Batalla.