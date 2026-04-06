Final Internacional Red Bull Batalla Chile 2026: horario, dónde ver, participantes y jueces

La cuenta atrás está a punto de terminar. La gran Final Internacional de Red Bull Batalla 2026 ya está aquí y lo hace con una de las ediciones más igualadas y cargadas de talento que se recuerdan. Muchos gandes nombres y sin un favorito claro que nos hace acordar a la Inter del 2019 en Madrid.

Este año, el Movistar Arena de Santiago será el escenario este sábado 11 de abril de un evento que no solo coronará a un nuevo campeón del mundo, sino que también celebrará dos décadas de historia del freestyle en español.

Chile vuelve a ser epicentro de la disciplina por tercera vez en su historia, tras acoger ediciones históricas como la de 2015 —con victoria de Arkano— o la de 2021, donde Aczino firmó su legendario bicampeonato. En esta ocasión, el trono llega sin dueño claro, con una mezcla explosiva de leyendas consolidadas y una nueva generación que pisa fuerte.

Cartel de la Red Bull Internacional Chile 2026 / Red Bull

España vuelve a presentarse como una de las grandes potencias y con tres favoritos al título. El vigente campeón nacional, Bnet, lidera una delegación de lujo junto a Gazir y Chuty, tres perfiles muy distintos pero con opciones reales de pelear por el cinturón. Especialmente significativa es la presencia de Chuty, que se certificó en los últimos días y buscará su tercer cinturón consecutivo.

Pero el nivel global obliga a mirar más allá. En Chile, El Menor y Teorema intentarán hacer historia ante su público buscando el primer campeón del país, mientras que nombres como Fat N —llegando en plena forma tras su título en Red Bull Batalla Nueva Historia— o Valles-T apuntan alto en una edición sin favoritos claros.

El espectáculo estará acompañado por un jurado de primer nivel con figuras como Trueno, Arkano, Jota, Yartzi o Jony Beltrán, mientras que DJ Verse pondrá los beats en una noche donde cada rima puede marcar un título. En el apartado de hosts, Cayú y Clipper serán los encargados de conducir una final que promete ser histórica.

Los participantes de la Red Bull Batalla Internacional Chile 2026

La Inter de Chile tendrá una de las mejores listas de los últimos años en una mezcla que promete ser explosiva:

Chuty , campeón Internacional 2024 y 2023 ( España )

, campeón Internacional 2024 y 2023 ( ) Gazir , campeón Internacional 2024 ( España )

, campeón Internacional 2024 ( ) Bnet , campeón Internacional 2019 y actual campeón de España ( España )

, campeón Internacional 2019 y actual campeón de España ( ) El Menor , tercer clasificado Internacional 2024 ( Chile )

, tercer clasificado Internacional 2024 ( ) Teorema , campeón Nacional Chile ( Chile )

, campeón Nacional Chile ( ) Fat N , campeón RB Nueva Historia y torneo de plazas ( Colombia )

, campeón RB Nueva Historia y torneo de plazas ( ) Valles-T , campeón Nacional Colombia ( Colombia )

, campeón Nacional Colombia ( ) Larrix , campeón Nacional Argentina ( Argentina )

, campeón Nacional Argentina ( ) Exe , entró de reserva por Lancer Lirical ( Argentina )

, entró de reserva por Lancer Lirical ( ) Almendrales , campeón Nacional Perú ( Perú )

, campeón Nacional Perú ( ) Nekroos , mejor segundo ( Perú )

, mejor segundo ( ) Rapder , campeón Internacional 2020 y mejor segundo ( México )

, campeón Internacional 2020 y mejor segundo ( ) Fat Tony , campeón Nacional México ( México )

, campeón Nacional México ( ) Éxodo Lirical , campeón Nacional Centroamérica 2024 ( República Dominicana )

, campeón Nacional Centroamérica 2024 ( ) Androide , campeón Nacional Centroamérica 2025 ( Honduras )

, campeón Nacional Centroamérica 2025 ( ) Reverse, campeón Nacional Estados Unidos (Cuba)

Horario y dónde ver la Red Bull Internacional Chile 2026

La Red Bull Internacional Chile 2026 se disputará el sábado 11 de abril a partir de las 22:00h y se podrá ver de forma gratuita a través del canal oficial de Red Bull Batalla.