Fecha y lugar confirmados: La final Nacional de la Red Bull Batalla 2027 será en Tenerife

El freestyle vuelve a ponerse en marcha. Red Bull Batalla ha anunciado el inicio de su 21ª edición con una gran novedad: la Final Nacional viajará por primera vez a las Islas Canarias, donde en febrero de 2027 se decidirá el nuevo campeón nacional en un escenario inédito.

La elección del archipiélago marca un paso más en el carácter itinerante de la competición, que continúa expandiendo su huella por distintas escenas del freestyle en España. Será en Tenerife donde los mejores MCs del país se enfrenten en la batalla definitiva por el título el próximo 27 de febrero del 2027.

El camino hacia esa final arrancará este mismo verano con dos paradas clave. La primera regional tendrá lugar en Zaragoza el 4 de julio, mientras que la segunda se celebrará en Almería el 18 de julio. En ambas citas, los participantes competirán en el formato clásico de batallas uno contra uno, donde la improvisación, la agilidad mental y la puesta en escena marcarán la diferencia. De aquí saldrán los clasificados para la gran final Nacional de Tenerife.

La final Nacional de Red Bull Batalla de 2027 será en Tenerife / Red Bull

Además, la competición ya ha abierto su proceso de inscripción. Desde el 30 de abril y hasta el 2 de junio, los aspirantes podrán presentar su candidatura a través de la app oficial, en busca de un hueco entre la élite nacional. Un jurado especializado será el encargado de seleccionar a los MCs que formarán parte de esta nueva temporada.

Aún no se conoce ningún participante confirmado, pero los que tendrían lugar asegurado en caso de presentarse serían los cuatro semifinalistas de la pasada edición en Barcelona. Bnet fue el campeón ante Dani VK; los dos podrán volver a presentarse sin pasar por las regionales. Igual que Alek y Fabiuki, los dos cayeron en semifinales.

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El ganador de la final Nacional podrá representar a España en la Internacional de Perú. Red Bull Batalla volverá al país andino por primera vez desde 2016, cuando Skone se convirtió en campeón internacional por primera vez. Hay que recordar que ningún español consiguió quedar en el podio de la pasada Internacional en Chile, por lo que la Nacional de Tenerife será la única forma de llegar al evento.