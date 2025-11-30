Red Bull Batalla
Fat N conquista Buenos Aires y se corona campeón de Red Bull Batalla Nueva Historia
El colombiano venció en una final de alto voltaje a Bnet en una noche histórica con 7.000 aficionados celebrando los 20 años de la competición. España brilló con Chuty, Bnet, Skone, Arkano, Invert, Noult y Gazir
Buenos Aires vivió este sábado una de esas noches que quedan grabadas para siempre en la memoria del freestyle. Fat N, representante de la nueva generación, se proclamó campeón de Red Bull Batalla Nueva Historia, el evento especial que celebró los 20 años de la mayor competición de rap improvisado en español. El colombiano se impuso en una final vibrante a Bnet, en un Tecnópolis repleto con cerca de 7.000 aficionados entregados.
Un homenaje de dos décadas… y un cruce generacional irrepetible
La cita reunió a los 16 MCs más influyentes de estos 20 años, organizados en un formato único dividido por generaciones. Un viaje por la historia del freestyle que cruzó a leyendas fundacionales, referentes absolutos y promesas que hoy marcan el futuro.
Los grupos se distribuyeron así:
- 2005–2009: Noult, Frescolate, Link One, Hadrian
- 2014–2017: Aczino, Skone, Invert, Arkano
- 2019–2024: Bnet, Gazir, Rapder, Chuty
- Nueva generación: Fat N, Azuky, Exe, Sophia
Cada grupo libró primero sus batallas internas para definir a un campeón por era. En semifinales, los vencedores cruzaron caminos por primera vez en duelos cargados de historia: Bnet venció a Chuty, Aczino superó a Skone, Fat N se impuso a Exe y Hadrian derrotó a Frescolate.
Sobre el escenario, una puesta en escena de altura: Sonicko, Stuart, Zone y Atenea al mando del beat; y Seo2, Queen Mary y Serko Fu como hosts guiando una noche eléctrica.
El camino de Fat N hacia la gloria
El campeón colombiano firmó un torneo perfecto. Se impuso a Sophia en la primera ronda, derrotó a Exe en cuartos con uno de sus mejores niveles de construcción y fluyó con solvencia para superar al mexicano Hadrian en semifinales.
La final ante Bnet fue un choque de estilos. El campeón de la RedBull Internacional del 2019 contra la gran sorpresa de la RedBull 2023 que ganó Chuty en Colombia. Al final, el jurado compuesto por Dtoke, El B, Kim, Jayco y Blazzt decidió: Fat N es el campeón de Red Bull Batalla Nueva Historia de manera unánime.
España, columna vertebral del evento
Aunque el título voló a Colombia, España volvió a ser protagonista absoluta de la noche. Los siete representantes nacionales —Chuty, Bnet, Skone, Arkano, Invert, Noult y Gazir— demostraron por qué el freestyle español es una potencia mundial.
- Chuty cayó en cuartos de final tras superar a Gazir en una primera ronda con mucho morbo, pero no pudo con Bnet en la siguiente.
- Bnet sigue con su año espectacular de retorno tras ganar la Nacional de España y llegó a la final ante Fat N eliminando por el camino a Rapder, Chuty y Aczino.
- Skone, también cayó en cuartos de final ante Aczino tras ganarle a Arkano en primera.
- Arkano, Invert y Noult cayeron los tres en primera ronda.
- Gazir se atrevió y nos regaló un enfrentamiento ante Chuty en primera ronda pero cayó tras una ajustada réplica.
