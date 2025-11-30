Fat N conquista Buenos Aires y se corona campeón de Red Bull Batalla Nueva Historia

Buenos Aires vivió este sábado una de esas noches que quedan grabadas para siempre en la memoria del freestyle. Fat N, representante de la nueva generación, se proclamó campeón de Red Bull Batalla Nueva Historia, el evento especial que celebró los 20 años de la mayor competición de rap improvisado en español. El colombiano se impuso en una final vibrante a Bnet, en un Tecnópolis repleto con cerca de 7.000 aficionados entregados.

Un homenaje de dos décadas… y un cruce generacional irrepetible

La cita reunió a los 16 MCs más influyentes de estos 20 años, organizados en un formato único dividido por generaciones. Un viaje por la historia del freestyle que cruzó a leyendas fundacionales, referentes absolutos y promesas que hoy marcan el futuro.

Los participantes de la Red Bull Batalla Nueva Historia / Red Bull Batalla

Los grupos se distribuyeron así:

2005–2009: Noult, Frescolate, Link One, Hadrian

Noult, Frescolate, Link One, Hadrian 2014–2017: Aczino, Skone, Invert, Arkano

Aczino, Skone, Invert, Arkano 2019–2024: Bnet, Gazir, Rapder, Chuty

Bnet, Gazir, Rapder, Chuty Nueva generación: Fat N, Azuky, Exe, Sophia

Cada grupo libró primero sus batallas internas para definir a un campeón por era. En semifinales, los vencedores cruzaron caminos por primera vez en duelos cargados de historia: Bnet venció a Chuty, Aczino superó a Skone, Fat N se impuso a Exe y Hadrian derrotó a Frescolate.

Sobre el escenario, una puesta en escena de altura: Sonicko, Stuart, Zone y Atenea al mando del beat; y Seo2, Queen Mary y Serko Fu como hosts guiando una noche eléctrica.

El camino de Fat N hacia la gloria

El campeón colombiano firmó un torneo perfecto. Se impuso a Sophia en la primera ronda, derrotó a Exe en cuartos con uno de sus mejores niveles de construcción y fluyó con solvencia para superar al mexicano Hadrian en semifinales.

La final enfrentó a Fat N y Bnet / Red Bull Batalla

La final ante Bnet fue un choque de estilos. El campeón de la RedBull Internacional del 2019 contra la gran sorpresa de la RedBull 2023 que ganó Chuty en Colombia. Al final, el jurado compuesto por Dtoke, El B, Kim, Jayco y Blazzt decidió: Fat N es el campeón de Red Bull Batalla Nueva Historia de manera unánime.

España, columna vertebral del evento

Aunque el título voló a Colombia, España volvió a ser protagonista absoluta de la noche. Los siete representantes nacionales —Chuty, Bnet, Skone, Arkano, Invert, Noult y Gazir— demostraron por qué el freestyle español es una potencia mundial.