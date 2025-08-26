Suscripción

Fallece Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, a los 88 años

Fallece Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, a los 88 años

Fallece Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, a los 88 años / EFE

EFE

Madrid

Manuel de la Calva (Barcelona, 1937), miembro del Dúo Dinámico, ha fallecido este martes a los 88 años de edad en el Hospital Anderson de Madrid, según ha confirmado a EFE quien fuese su pareja artística, Ramón Arcusa.

