Exposición ‘Vida cotidiana’ de Asociación Belenistas en Badajoz.

Esta exposición organizada por la Asociación de Belenistas de Badajoz es un viaje a nuestras raíces a través de escenas costumbristas.

Este proyecto nace con el objetivo de rescatar y poner en valor los usos, costumbres y oficios tradicionales de nuestros antepasados. A través de seis escenas costumbristas, reproducidas con las mismas técnicas artesanales empleadas en la construcción de los belenes, se representan oficios, formas de vida y expresiones de la Extremadura más auténtica.

La exposición

La exposición se acompaña de paneles explicativos en formato A3, que ayudarán al visitante a comprender mejor cada escena, conectar con sus raíces y descubrir cómo vivían nuestras abuelas y abuelos.

Para esta muestra se han utilizado más de 20 figuras de barro cocido (entre 16 y 24 cm), elaboradas por los reconocidos escultores Enrique Villagrasa Berenguer e Ignacio Fernández Chocarro. Todas son piezas únicas, modeladas a palillo, inspiradas en las pinturas de Eugenio Hermoso y Adelardo Covarsí, y en las fotografías de la gran Ruth Matilda Anderson recogidas en su obra In the Lands of Extremadura.

Se podrá ver en el edificio Montesinos 22 de la Fundación CB de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas y los sábados de 11:00 a 14:00 horas.