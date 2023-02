El escritor Salman Rushdie admite sentirse incapaz de escribir tras el ataque

El novelista, que sufre trastorno de estrés postraumático, ha perdido la visión de un ojo y tiene una mano casi paralizada debido al apuñalamniento que sufrió por un fanático musulmán en agosto

El escritor Salman Rushdie, apuñalado el pasado agosto por un fanático musulmán, se siente incapaz de escribir por el momento, aparte de tener una mano casi paralizada, algo que le impide teclear en un computador.

En la primera entrevista que concede desde el atentado y que este lunes publica el semanario The New Yorker en 20 páginas, Rushdie (75 años) dice que su creatividad, que nunca decayó ni siquiera tras escribir 'Los versos satánicos' -la novela que le valió una condena a muerte por parte del régimen iraní-, ahora está profundamente afectada.

"Tengo eso que se llama trastorno de estrés postraumático. Estoy teniendo muchas, muchas dificultades para escribir. Me siento a escribir, y no sucede nada. Escribo, pero es una combinación de vacuidad y desechos, cosas que escribo y borro al día siguiente".

La sensación de estar sentado a la espera de la inspiración le parece "deprimente", aunque gracias al terapista con el que ya se trataba desde antes del atentado tiene muy claro que no piensa "adoptar el papel de víctima".

La más reciente novela de Rushdie -'Victory City', que ya estaba terminada antes del ataque- sale a la venta en todo el mundo el martes, y en esta ocasión no habrá ninguna campaña de presentación por su parte, pero no descarta ir a Londres próximamente para el estreno de una pieza de teatro todavía pendiente y titulada 'Helen', sobre el personaje de Helena de Troya.

