“La energía positiva que desprende este Barça es brutal”

La banda de Torelló, que según algunos colegas de profesión es un soplo de aire fresco en el panorama musical, anda de gira presentando su nuevo disco ‘Quin Goig’. Durante una de sus visitas a Barcelona, SPORT se sentó con Dan Peralbo para hablar de este gran Barça campeón compuesto por jóvenes canteranos que comanda un entrenador disciplinado y ecuánime como Hansi Flick, de una carrera y un proyecto que van en ascenso y de inquietudes deportivas.

Dan, siempre empezamos estas entrevistas con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

Somos como Xavi Hernández cuando era futbolista. Me encantaba su manera de jugar porque transmitía una confianza absoluta, ese sacar pecho hacía fuera, esos giros sobre sí mismo eran brillantes y nuestro proyecto está igual: vamos con el pecho hacia fuera. Estamos orgullosos de lo que hacemos, nos sentimos bien colocados en pleno panorama musical y tenemos clara nuestra posición, cuál debe ser nuestro sonido y cómo deben ser nuestros directos.

¿Por qué se ha ido a un paralelismo con el fútbol?

Es el deporte al que he jugado siempre. Empecé en el Torelló y luego fiché por el Manlleu y allí estuve tres años en las máximas categorías jugando contra el Barça de Carles Alenyà y Dani Olmo al que ya se le intuía su calidad. Recuerdo que Olmo era muy bueno y en un partido que íbamos 1-1 contra el Barça en su campo, resultado que ya era una victoria, el ‘cabrón’ nos metió un golazo en el último minuto que supuso el 2-1. Por lo menos nos derrotó un gol de Dani Olmo lo cual no lo hizo tan triste.

¿De qué jugaba?

Era centrocampista ofensivo y subía mucho hacia arriba. Me movía bastante en tareas de ataque. Fui Pichichi en el Torelló varias temporadas y, además, les compuse el nuevo himno junto a mi padre. El himno era una sardana y tuvimos que modernizarlo para los tiempos que corren (risas).Después de jugar en el Manlleu regresé al Torelló y creé el Torello B y éramos una pandilla muy bien avenida.

¿Qué le aportan el fútbol y el deporte en general?

Hacer deporte es indispensable en mi vida y siento que todo va mucho mejor si está presente. Si no es así noto que no estoy bien. Necesito quemar para que me funcione bien la cabeza y como ya no juego al fútbol por todo lo que implica tener un grupo de rock aprovecho y estoy corriendo mucho a mi bola pues me sirve para desconectar. Hace tres años que ya no juego el torneo de verano del pueblo porque no puedo permitir lesionarme. El fútbol es guay porque es tan energético como yo.

¿Es bonito evadirse corriendo por los parajes de Torelló?

Ahora mismo no mucho. Hay plaga de procesionaria y es terrible porque se te meten las orugas por todo el cuerpo y te pica (risas). Cuando sean mariposas volveremos a correr y es lo mejor porque dejo el móvil, estoy solo en la montaña y sin estos momentos no podría estar hoy aquí haciendo esta entrevista. El deporte es clave para estar bien mentalmente, pero sin obsesionarse.

“Hansi Flick es el padre de las sonrisas de estos jugadores, me creo su discurso e intuyo que estará mucho tiempo en el Barça” Dan Peralbo i el Comboi

Como buen aficionado al fútbol, ¿qué destacaría de este Barça flamante campeón de Liga?

Es un tópico, pero estos jugadores desprenden una energía tan positiva y brutal que te los crees porque es real. Lo guay es que, aunque les eliminaron de la Champions League, estábamos orgullosos porque confiamos en estos chavales. Siempre sonríen, son próximos, mira a Casadó y Balde celebrando la Liga en Canaletas con la afición, es algo surrealista. Debemos darles las gracias. La clave es pasártelo bien haciendo lo que hagas y los azulgranas juegan como nosotros tocamos en los conciertos, disfrutando.

¿Qué le gusta de Hansi Flick?

Es el padre de las sonrisas de estos chavales. Es amable, tiene aura, un gran coordinador y gestor humano. Se le ve cercano y me creo su discurso. Da la sensación de que estará tiempo en el Barça y su perspectiva y su calma le irán bien a la intensidad de este equipo que aún es muy joven. Entrenadores como Luis Enrique o Pep Guardiola eran muy explosivos y veías que esos ciclos tenían fecha de caducidad porque cuando las cosas son tan intensas se acaban quemando al haber fuego.

¿Con qué nombres se queda de este Barça?

Con Pedri porque es el nuevo Xavi, con Joan García porque fui a Sallent y tienen una de las fiestas mayores más bonitas de Catalunya y con Pau Cubarsí porque Girona siempre nos ha tratado muy bien y me siento cercano a esa ciudad. Quisimos entregarles el nuevo disco a Joan y Pau, pero no nos contestaron nunca los mensajes (risas). Me consta que en Sallent tenemos muchos fans así que a ver si desde SPORT y Veladas Sonoras podemos hacer fuerza para poder entregárselo algún día.

¿Se ve ejerciendo de presidente del Torelló?

¡En absoluto! Mi tío lo fue, pero estoy tan liado con la banda que solo me faltaría eso. No me veo ni de entrenador, aunque, si lo pienso, creo que lo haría bien.

¿Qué deportes sigue a diario?

Mucho fútbol y voy a ver el Torelló de baloncesto porque es un deporte muy diferente y más dinámico que el fútbol en el que pasan muchas cosas. El fútbol tiene más épica, más pausa.

¿Tiene algún referente deportivo que le haya marcado?

Volvería a la figura de Xavi. Y había un jugador de futbol-sala del Manlleu que nos encantaba verlo jugar con mi padre. Era como Xavi, con control de pelota, cabeza, pecho hacia fuera. Le imitaba.

¿Tiene algún momento deportivo que recuerde y le marcase?

En el campo de tierra del Esquirol marqué tres goles de falta en un partido. Quien ha jugado a fútbol sabe que un gol de falta es épico por la concentración que implica y es más difícil que un penalti así que conseguir un ‘hat-trick’ de falta fue mi gran momento. El pádel también me gusta porque voy los lunes con los colegas de Torelló y me da un punto de pique porque odio perder y prefiero competir.

“Practicar deporte es indispensable en mi vida diaria y cuando está presente siento que todo me va mejor" Dan Peralbo i el Comboi

¿Tiene alguna metodología a la hora de componer? ¿Cómo fluye?

Siguiendo con lo que comentaba de la calma de Flick, con la música sufro el síndrome Torelló-Barcelona. Me explico. Vengo a la ciudad tres días y me aflora la creatividad porque lo quemo todo. Quedo con uno, con otro, voy aquí, allí, entro, salgo, voy a ver bolos y esto sería como el Barça, pero cuando vuelvo a mi pueblo aquello es casa, la armonía donde suelo componer, pero todo es el resultado de pasármelo bien en Barcelona. Poseo una mezcla entre el ruido y el caos de la ciudad y la calma y el silencio de mi pueblo.

¿En qué momento se dieron cuenta de que esto de la música iba en serio?

En el disco anterior nos planteábamos hacer un concierto en la sala Heliogábal de Barcelona en la que caben 100 personas, pero nuestro sello nos dijo que había que hacer la Apolo en la que entran 1.700. Nos sorprendimos porque no éramos conscientes de ese crecimiento del grupo y la llenamos. Este proceso también lo demuestra el haber petado, hace unos días, las escaleras de la catedral de Girona en el Festival Strenes y la gira que tenemos programada. Me iba bien llenar una Apolo y no tenía muchas pretensiones porque mi manera de ser no me ha hecho obsesionarme con el éxito, pero lo abrazo porque llega poco a poco y creo que tiene que ser orgánico y sincero. Pasar de 0 a 100 en dos días no me habría gustado.

¿Cómo analiza el momento actual del ‘rock català’?

Pienso que el ‘rock català’ no existe, existe el rock en catalán. Es importante el matiz. Els Pets son un referente, pero no bebemos de Sopa de Cabra o de Lax’n Busto y hacemos rock en catalán. La música con punto de vista humano está más de moda que nunca y se ven más instrumentos que antes en los escenarios. Hay un cambio global y los festivales confían más en el rock en catalán.

¿De quién bebe Dan Peralbo musicalmente?

Del rock inglés, desde The Beatles a The Libertines pasando por The Blues Brothers o los catalanes Els Pets, Adrià Puntí. Lo guay es poder beber de muchas fuentes y yo soy un poco de todo.

¿Qué análisis hace de la industria musical actual?

Si me importase quizá dejaría la música porque hay cosas que no molan. Me gusta caer bien y hay actitudes que se deben criticar, pero voy a mi bola. Quiero pasarlo bien y si no se disfruta con lo que uno hace no compensa, se acabó. Tengo un punto de egoísta porque pienso en mí y no en la industria. Nuestra música no es muy de crítica social porque no me sale y debe ser algo respetable.

¿Cómo preparan los conciertos?

Prepararlos está bien desde el punto de vista físico porque si no, no aguantas. La idea es acabar sudados por darlo todo, aunque no hay que preparar nada en plan guionizado, ni tener una estrategia como en el fútbol, porque los pases fluyen y esa es la magia de nuestros directos: nos la jugamos y son reales. No son bolos secuenciales y van pasando cosas. Quien me lea no lo entenderá por eso tienen que venir a vernos y experimentarlos. El concierto te abraza cuando es sincero y hay errores. Improvisamos mucho y no mola ver a una banda que suena como Spotify.

¿Qué podemos encontrar en su nuevo disco ‘Quin Goig’?

Al haber bebido de muchas fuentes puedes encontrarte desde algo punki a otra cosa más tranqui con aires más metafísicos, pero todo se engloba en una idea de pop con melodías rápidas, bonitas y sencillas. Es una secuencia de la canción 1 a la 11. Como dijo Lluís Gavaldà, cantante de Els Pets, somos un soplo de aire fresco en este saturado panorama musical actual.

¿Cómo les ayuda el apoyo del dúo catalán Cala Vento en su proyecto?

Ya son dos discos grabados con ellos y es una cosa muy bonita porque hay amor, algo que se construye con el tiempo, y confianza. Este segundo disco de trabajo conjunto debía ser con ellos y gran parte del sonido que tenemos es cosa suya.

¿Cómo gestiona las redes sociales?

Es una mierda porque estoy muy viciado. Ahora puedes saberlo todo, la edad de quién te escucha o quién deja de hacerlo, dónde te siguen, etc. Admito que estoy viciado y tengo que tranquilizarme.

¿Cómo gestiona que una canción compuesta en Torelló suene en Cádiz o Zamora?

No hemos salido mucho por las Españas, sólo hemos tocado en Madrid, pero me gustaría que el idioma no fuese una barrera y poder cantar en catalán donde sea pues creo que a la gente le gustaría ver nuestros directos porque son especiales. El objetivo es poder tocar la música que hago en casa en Zamora sin que eso suponga un problema.

La última, ¿qué sonaba en el coche de sus padres?

En el Volkswagen Golf blanco de mi padre sonaban The Blues Brothers a toda hostia hasta el punto de haber reventado los altavoces, ah i Els Pets.