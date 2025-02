El director de 'Emilia Pérez' arremete contra Karla Sofía Gascón por sus comentarios "absolutamente odiosos"

El director de 'Emilia Pérez', Jacques Audiard, dijo que la protagonista de su película, Karla Sofía Gascón, está adoptando una "actitud autodestructiva", que se está haciendo "la víctima" y calificó de "inexcusables" los comentarios racistas y políticamente incorrectos que la actriz publicó en el pasado en X.

El director francés aseguró en una entrevista con Deadline que la relación con la española se había deteriorado y que no estaba manteniendo comunicación con ella tras los comentarios "absolutamente odiosos y dignos de ser odiados" que recientemente salieron a la luz, calificados de xenófobos y racistas.

"Estoy pensando en cómo está haciendo daño a los demás, en cómo está haciendo daño al equipo y a todas estas personas que trabajaron tan increíblemente duro en esta película", como Zoe Saldaña y Selena Gomez, a quien presuntamente llamó "rata rica" en una de sus antiguas publicaciones.

El director expresó que en vez de asumir su culpa, Gascón se estaba "haciendo la víctima", algo que le parecía "sorprendente": "Es como si pensara que las palabras no duelen", expresó.

Los comentarios de la actriz española salen a la luz en plena recta final de la temporada de premios que se corona con los Óscar el 2 de marzo, una ceremonia en la que 'Emilia Pérez' lidera las nominaciones con 13 candidaturas, entre ellas al de mejor actriz para Gascón.

Gascón ha sido eliminada de la campaña de promoción de esta película y estará ausente de los eventos que se celebran estos días en Los Ángeles en una semana clave para la decisión de los académicos de Hollywood, que tienen hasta el 18 de febrero para emitir sus votos.

La actriz Gascón, por su parte, se defendió de las críticas en un mensaje en Instagram en el que aseguró que no tiene "nada que esconder" y que es víctima de la llamada "cultura de la cancelación".

Durante la entrevista, Audiard también abordó las críticas que ha recibido él mismo por la representación de México en el filme. El director ha sido acusado de estereotipar al país y de tomar a la ligera temas como la desaparición forzada.

"Parece que me están atacando en el tribunal del realismo. Bueno, nunca he afirmado que quisiera hacer una obra realista. Si quisiera hacer una obra que estuviera particularmente documentada, haría un documental, pero entonces no habría canto ni baile", mencionó.

Audiard, quien también ha sido criticado por no haber rodado la cinta en México, dijo que se arrepentía de no haber grabado la película en el país en donde está contextualizada la historia.