Diego Torres: “A Maradona lo quise con todos sus errores y todos sus aciertos”

Diego, siempre empezamos estas entrevistas sonoras con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué fase se encuentra su carrera?

Estamos en un buen momento y con un buen equipo. A veces cuesta articular estructuras con gente y de los últimos años rescato las piezas, esas personas, con las que fuimos armando un bloque, los colegas con quien compongo, ingenieros, coproductores. Es difícil que las cosas cuadren y es bueno contarlo a la gente y creo que este es el escenario perfecto para decir que estoy bien acompañado. Soy deportista de toda la vida. Jugué al rugby en el colegio hasta los 16 pues en Argentina hay mucha afición. Me hice fanático del running porque adoro correr maratones, juego al tenis con mi hija, esquío, pedaleo y nado. El deporte es algo clave y sin música no es vida.

¿El deporte le ayuda a sobrellevar este ritmo frenético de la música?

El deporte me ayuda mucho desde el punto de vista terapéutico y es algo beneficioso. El fútbol te ayuda a sociabilizar porque juegas en equipo y haces piña. El rugby me dejó amigos y la pasión por Los Pumas. Y el running es un acompañante terapéutico porque sólo necesito zapatillas y lo hago en cualquier ciudad del mundo donde actúo. Me hace estar bien en un intenso trabajo donde giras por países con diferentes horarios y climas.

¿Cómo afronta la preparación de una maratón?

Es importante un plan de entrenamiento y volvemos al paralelismo con la música. Un disco no se construye en un día y una maratón tampoco. Preparo un plan de meses con gimnasio y bici para llegar lo mejor posible y disfrutarla. Una maratón se sufre sí o sí y el dilema es cómo sufrirla. Como dice el famoso tango “primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y andar sin pensamiento”.

¿Qué parte de exigencia deportiva tiene el componer canciones?

Componer puede ser espontáneo e intenso como una carrera que crees tener preparada y, de repente, te juega una mala pasada y sufres los últimos kilómetros. La composición es algo parecido: se fluye, a veces se traba y tienes que salir del problema. Es un ejercicio de Ave Fénix constante. La inspiración llega en el estudio y componiendo con colegas. Cuando encuentras los compañeros con quienes tienes la hermandad para escribir sientes el espíritu de equipo al igual que en el deporte. Soy solista, pero consciente del equipo que hay detrás.

Está inmerso en la gira ‘Mi Norte & Mi Sur’ que llega a España la semana que viene con 7 fechas entre las que se encuentran Madrid el 8 de abril y Barcelona el 12.

El tour tiene canciones de todas mis épocas con momentos de banda y acústicos de guitarra y piano para mostrarlas en esencia. El público español me trata muy bien y con los años las canciones nos han conectado. Me ilusiona mostrar el Diego Torres actual a los españoles.

¿Cómo ve la industria tras tantos años en que, además de cantante y actor, ya es casi deportista de élite?

¡Guardo mis medallas! Las atesoro porque son objetivos logrados. A la industria la veo cambiante por culpa de lo digital y la IA sin saber hacia dónde dispara. Hay gente que canta que ya no está y gente que no existe que canta. Está loca y creo que la tecnología está afectando y ya no recordamos cómo era el mundo de antes pues la comunicación es otra.

Es usted seguidor declarado de Boca Juniors, ¿cuál es la esencia del club?

“Boca Juniors tiene folclore, pueblo, color, pasión, sentimiento y sufrimiento aunque también simpatizo con Independiente por mi madre” DIEGO TORRES

Boca tiene folclore, pueblo, colores, pasión, sentimiento, sufrimiento y una Bombonera que tiembla cuando se mueve la ‘12’. Es pasión desde niño porque mi padre me llevaba al estadio y me hizo ‘xeneize’. Y amo a Independiente por mi madre.

¿Quién es Leo Messi para Diego Torres?

¡Un crack! Me encanta cómo gestiona ser tan conocido por su magia y talento en el fútbol y, a la vez, alguien sencillo. A Argentina le hizo bien tener figuras como Messi o Ginóbili en el basket al que también conozco. De Leo, además de su fútbol, me gustan su tranquilidad y los valores. Mis referentes son el maratoniano argentino Delfo Cabrera, el tenista Guillermo Vilas o Rafa Nadal y, cómo no, Maradona al que tuve la suerte de disfrutar como espectador y con el que compartí algunos momentos vitales que atesoro en mi corazón. Al Diego lo quise con todos sus errores y todos sus aciertos.

¿Recuerda alguno de esos pasajes vividos con 'Dios'?

Sucedió en 1997 en el hotel Reina Sofía de Barcelona. Maradona trató, sin éxito, montar el sindicato de jugadores en lucha fraticida con la FIFA y organizó un partido de estrellas con Cantona, Vialli y compañía en Montjuic en un ambiente algo extraño en el que estuve presente. Los periodistas estaban enojados porque Diego les plantó llegando tarde a la rueda de prensa, muy en su estilo. Y , además, estaba enfadado con Ronald Koeman al que plantó en el vestuario mientras este le esperaba. Volvimos al hotel y en recepción había un señor que era, nada más y nada menos que, Don Alfredo Di Stefano. ¡Terminé conversando con Maradona y Di Stefano! Recuerdo muy bien ese pasaje.

En los inminentes cuartos de final de la Champions League de la semana que viene, dos buenos amigos suyos, el ‘Cholo’ Simeone y Julián Álvarez, se enfrentan al Barça. ¿Qué podemos preveer?

Será un cruce picante para Simeone con quien, como comentas, tengo una buena relación y con Julián que me encanta y es de los que viene a mis bolos. Me gusta este Atlético por lo que ha logrado el ‘Cholo’ metiéndose en lucha en una liga en la que Barça y Madrid siempre dominaban en el pasado. El ‘Cholo’ jugará a lo ‘Cholo’: cuidando el resultado y tratando de lastimar al contrataque, pero cuando el Barça se viene encima tiene muchas variantes. A los hombres de Hansi Flick los veo muy bien y con dinámica profunda en ataque. Lamine Yamal está muy explosivo, pero mi debilidad en ese vestuario es Pedri, el auténtico cerebro que tiene el pase indicado para el momento justo evocando a Xavi e Iniesta.

La última, ¿qué sonaba en el coche de sus padres?

En el coche y el entrañable vinilo en mi casa sonaban maestros del tango como Gardel, Sosa o Piazzolla. Y también Queen, Frank Sinatra, la Electric Light Orchestra o los Bee Gees.