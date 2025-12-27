"El deporte me calma y es imprescindible para gestionar el estrés que genera el mundo de la música"

Ganó un Goya en 2024 a la mejor canción en el documental ‘La Guitarra de Yerai Cortés’, su pareja en la vida real. Tania García Martínez, 'La Tania' (El Campello, 1987), se postula como un gran talento de la copla de este país. Actúa en La Paloma el 12 de marzo desplegando su magia en el Guitar Festival.

Siempre empezamos esta serie de entrevistas con idéntica pregunta para todo el mundo. Si tuviese que hacer un paralelismo entre deporte y carrera musical, ¿en qué momento cree que se encuentra La Tania?

Creo que estoy en una carrera de fondo, noto que más o menos estoy ahí. Lo siento porque no hay una causa, pero hay una preparación, un fondo para ponerte a correr y al mismo tiempo creo que aún estoy aprendiendo y practicando. Me estoy poniendo metas de correr e intentar hacerlo que cada día sea un poquito más. Estoy haciendo un montón de ejercicio con un entrenador personal de fuerza y corriendo mucho porque pienso que es muy importante para tener fondo en los conciertos y aguantar bien la exigencia que requieren.

¿En qué le ayuda hacer ejercicio habitualmente?

El deporte es imprescindible a nivel mental porque lo necesito y con todo el estrés que supone estar en el mundo de la música y la exposición que requiere me calma saber que hago ejercicio. Me lo he puesto como objetivo porque con los directos he notado que necesito más fondo y estar encima de un escenario requiere preparación y precisión.

¿Cómo prepara los conciertos?

Un amigo mío que me ayuda en una sala de ensayo a nivel de movimientos y todo esto. Luego está el que hacemos con los músicos junto con un director musical. Soy mucho de probar cosas y si hay algo con lo que siento que no me emociono lo deshecho automáticamente.

Antes de la entrevista mencionaba una palabra muy importante: pasión. ¿Qué dosis de pasión le pone La Tania a todo lo que hace?

Mucha. Al final puede sonar raro, pero vivo por y para esto. Me levanto por las mañanas pensando en cómo mejorar a lo que me dedico. Desde ir a entrenar, cuidarme la garganta, calentamientos vocales, meditar, escuchar música. Focalizada en la pasión y el respeto que le tengo a este oficio.

Llegó a Madrid como actriz. ¿Cómo surge la evolución que la lleva a ganar un Goya en 2004 como mejor canción del año?

Te diría que falta de esperanza nunca la hubo. Por eso llevo tantos años haciendo tantas cosas porque siempre tuve la esperanza de acabar dedicándome profesionalmente a esto. Siempre palpaba lo laboral como un buen momento, pero luego se destruía. No siento tanto el síndrome del impostor. Soy muy de tener los pies en la tierra y muy prudente porque todo cambia en un instante. ¿Me lo merezco? Sí, pero también se lo merecen los demás.

No se gana un Goya todos los días y lo logró por la mejor canción, ‘Los Almendros’.

Fue algo muy fuerte, indescriptible. Es muy emocionante. Siempre he idealizado y soñado ganarlo como actriz y creo que lo he manifestado tanto que al final me ha venido de otra manera y por otro camino. Es algo inesperado y es por lo que piensas que fuerte es la vida en ocasiones.

¿Cómo fue trabajar con Yerai Cortes (su pareja sentimental) y C. Tangana? ¿Esperaban recibir este premio?

Fue todo bastante rápido y natural y no nos dio tiempo a generar expectativas de ningún tipo. Fue todo muy bonito e inesperado. Intentamos poner toda nuestra verdad, pasión, generosidad, honestidad al proyecto, pero no pensábamos que las cosas saldrían de una manera tan mágica.

¿Como es trabajar con C.Tangana de director?

Pucho es super generoso y se ha portado muy bien. Es un gran director porque nos ha llevado a lugares de una manera muy natural y artística. Un pedazo de artista.

Aunque el Goya la ha catapultado aún es desconocida para el gran público. ¿Quién es La Tania?

Una chavala de Alicante que se vino a Madrid hace unos años teniendo muy claro que me quería dedicar a esto. Soy una tía trabajadora y constante que he hecho de todo para lograr estar ahora mismo atravesando este momento tan bonito y dulce.

¿Qué parte deportiva tiene el componer canciones?

La palabra clave es la constancia porque hay veces que las composiciones salen de una manera natural y otras en las que se buscan y que en mi caso requieren constancia y no abandonar nunca. Hay veces que sientes que dejarías la letra de una canción a medias porque no te convence, pero si te pones a ello como cuando haces pesas y ves que si poco a poco vas sumando peso puedes y al final se obtiene un resultado.

¿Qué deportes practica habitualmente?

Pilates de máquinas que me encanta y he incorporado la fuerza porque es muy importante a la hora de afrontar los conciertos.

¿Con su pareja, el guitarrista Yerai Cortes, practican deporte juntos?

Vamos juntos al gimnasio y poca cosa más. Un día me lo llevé a pilates y le gustó, pero no se ha cambiado (risas). Me pasa que aquí, ahora, hablando contigo me siento fatal por no ver ningún deporte con asiduidad y a raíz de esta entrevista es algo que me voy a plantear seriamente.

¿Sigue algún deporte en concreto?

La verdad es que todos los deportes, sin ser conocedora a fondo de ninguno, me parecen fascinantes por varios motivos. Sólo con la disciplina que requiere y por los beneficios que se obtienen vale la pena verlos. Tengo un amigo que es boxeador y el otro día le escuchaba hablar con más gente y la filosofía de los boxeadores me quedaba alucinada. Exige una disciplina física, pero también mental.

¿Tiene algún referente en el mundo del deporte que le haya marcado en su infancia?

Más que nombres propios te diré que me encantaba la natación sincronizada por su belleza y su extrema dificultad. Y si tengo que decirte algún nombre me caen bien Cristiano Ronaldo, Leo Messi y Lamine Yamal al que conozco por mis sobrinos.

¿Qué escucha actualmente? ¿Con quién se inspira?

Los clásicos de antes. He vuelto a escuchar lo que me inspiraba en el pasado. A Manolo Caracol, Marifé de Triana, Junco o Rafael Farina. Cuando siento que estoy en búsqueda de cosas nuevas me pongo a escucharlos. De vez en cuando también música mediterránea. No soy de escuchar a muchísima gente y soy más de quemar discos y canciones. Si me da por algo puedo estar una semana entera con esa canción, practicando tal o cual giro o analizándola, pero no soy de escuchar nada porque ahora hay tanta música que me abruma un poco la verdad.

Ya que la menciona, ¿cómo ve la industria musical?

Siempre digo que todo lo que sucede, conviene. Estamos en este momento y hay que aceptarlo. He sido más de tener los discos físicos, de valorarlos, de quemarlos y darles mucha importancia. Es cierto que como cantante a veces se me contagia la ansiedad de que si no sacas música a cada momento estás desaparecida y me estresa.

¿Qué desea transmitir con su música?

Me encantaría transmitir lo que yo siento y la emoción con la que canto.

¿Qué punto de catarsis tiene el disco?

Es bastante narrativo. Son dos años y medio de mis vivencias personales, en especial las amorosas y que está contado sin tapujos. Todo lo que hemos ido pasando a través de una crisis amorosa que se ha ido desarrollando durante ese tiempo y ha acabado como un diario personal o de desahogo. Me di cuenta de que tenía un disco ahí delante.

Tras este proceso, ¿Sabría decirme qué es el amor?

No. Es como el gran tema de mi vida, la búsqueda que va a ser eterna de saber qué es el amor. A todos nos duele porque te lo da todo o te lo quita todo. Te inspira, te revienta, todo. Y a la vez somos tan poco conocedores del amor y hay tantas clases. Este disco ha sido la gran búsqueda de qué va esto del amor. No tengo ni idea de qué es el amor. ¿Tu me lo sabrías decir?

Tampoco se lo sabría decir, pero comparto al cien por cien lo de que el amor te lo da todo y te lo quita todo. Poca gente hablaría de su vida personal, pero le ha dado la vuelta y lo ha transformado en arte.

Pocas veces escribo o compongo pensando en otras historias. Me gusta partir de un sentimiento o una emoción y no sé hacerlo de otra manera. Hemos transformado y hemos pasado momentos complicados porque son temas tan universales pero que todos atravesamos. Soy de un pueblo de Alicante. El Campello, y que no hablen de ti y este disco ha sido una liberación y me he dignificado y ya basta con el cuchicheo y el critiqueo. Me importaba muy poco lo que fuesen a decir. Me he vaciado porque siempre he sentido que había una parte muy reprimida de mí y por eso escogí la copla porque es muy expansiva y tiene mucho de ironía de diversión de performance.

Hay nombres de mujeres importantes en el flamenco y la copla, ¿Que significa este poderío femenino?

Al final estamos dando un lugar a una música que es importante y que siento que ha estado muy castigada y vinculada a la política. Creo que tenemos menos miedo de ir a la contra, expresar, ser expansivas y pisar fuerte porque al final la copla o el flamenco son músicas de raíz que sólo se pueden cantar desde las vísceras y atrevernos a tener un carácter determinado siento que requiere pisar de una determinada manera.

¿Con que edad llegó a Madrid? ¿Qué recuerda de esa etapa?

Con 18 años y Madrid me acogió fatal. Lo pasé muy mal porque llegas con la idea del gran sueño a la capital y la realidad es que es muy difícil. Me puse a trabajar en una tienda de ropa y cantaba con mis compañeras y ellas me animaban, pero estaba muy triste. De hecho, me volví a Alicante con la excusa de sacarme el carnet de conducir, pero me dije a mí misma que esto no se me podía resistir porque tengo una pasión muy grande. Regresé a la capital y me presenté a un ‘casting’ de copla en el Rialto en la Gran Vía y acabé haciendo temporada con 19 años, pero el primer año fue muy duro.

¿Es consciente de lo mágico que supone cantar con su pareja encima de un escenario?

Es algo precioso, pero es tan natural que como lo hemos hecho en casa lo vemos algo normal. Es cierto que ahora que no canto tanto con Yerai intentamos que cada uno tenga su carrera, pero los momentos en los que cantamos juntos es increíble porque es especial y siento la conexión que tenemos con una mirada. Él me conoce mejor que nadie y le doy un valor que seguramente siempre ha tenido. Mis hermanas me lo decían en Navidades: “como os miráis”, pero para mí era algo normal y reconozco que ahora soy más consciente de lo que comentas.

¿Qué escucha del panorama nacional?

A Pucho, Rusowsky, Ralphie Choo, Jimena Amarillo, Amaia, Tristán, Maria José Llergo, Belén Aguilera o Guitarricadelafuente. Hay mucha gente a la que admiro.

¿Qué sonaba en el coche de sus padres?

Desde Junco a Parrita pasando por Pepe de Lucía, Manzanita, Laura Pausini, Los Chichos o Los Chunguitos. Me gustaría añadir algo.

Dígame.

Gracias a SPORT por hacernos entrevistas presenciales porque es todo tan digital, virtual y poco cercano que se agradece tener al entrevistador delante. ¡Que no se pierda! Esto es lo orgánico del directo la parte de las secuencias y las vivencias. Me sabe fatal porque no te he contestado muchas cosas de deporte, pero hemos hablado de otras cosas de la vida, ¿no?.