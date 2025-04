Delaporte: "Admiramos a la gente que se respeta"

Siempre empezamos este ciclo sonoro con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviesen que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

(Sandra Delaporte) Estamos ascendiendo a Primera como se dice en las ruedas de prensa de los partidos. Estamos jugando bien y lo más importante es que lo hacemos con nuestro estilo y sin que nadie nos diga nada. No nos dejamos intimidar por “lo que tiene que ser” y tratamos de ser fieles a aquello en lo que creemos y nos da ventaja. Pienso que, poco a poco, estamos cogiendo relevancia en el juego. (Sergio Salvi) Usaría la famosa frase de los hinchas del Nápoles que no es otra que: “la fe va más allá del resultado y no importa quién gana o quién pierde”. Importa la fe que se tiene en lo que hacemos. Significa pasarse el juego y si no lo ves así no te dediques a esto.

Y lo hacen con personalidad propia.

Independientemente del resultado final estamos por encima de las tendencias o de lo que toca seguir o hacer. Lo estamos haciendo con una fe ciega en el juego y eso significa mostrar tu talento. No entendemos otra manera de trabajar que no sea esta.

Su último disco se titula ‘Déjate caer’. ¿Por qué?

(Sandra) Nuestro último trabajo habla de las presiones que tienes contigo mismo. De tus propias luchas. Admiro la filosofía de Ricky Rubio. Me inspiró un montón porque atravesó un proceso muy complicado cuando falleció su madre. Ricky inspira porque habla de lo que es de veras importante. Cuando te dejas caer, te rindes, dejas de apegarte al ansia, a la ambición, a la autoexigencia nivel Dios, te das cuenta de qué es importante realmente. Honramos a eso con este disco y a todo lo que aprendes cuando te rindes. Paradójicamente estás todo el día en lucha y de pronto un día no puedes más, lo sueltas y ahí te viene la luz. Rendirse es el punto de encuentro entre pasar por mucho sufrimiento personal y darte cuenta de ello. Artistas y deportistas estamos en idéntica situación de haber llegado hasta cierto punto habiendo sufrido mucho y olvidando lo importante que es respetarse.

Con esa premisa entiendo que no sólo cuenta acabar ganando 5-0.

(Sandra) Así es. El resultado final me da igual. Cuenta cómo llegas al 5-0. Estar solamente pendiente del resultado te hace daño y provoca olvidarte por qué estás ahí. Todo se aplica a no decepcionar. Siempre tengo pánico a hacerlo y eso hace abandonarte. Hubo un momento en que le dije a Sergio que dejaba la música por el nivel de exigencia que me autoimponía yo misma y el terror a decepcionar y no triunfar. A veces te olvidas de que eres humano, vulnerable y cometes errores. (Sergio) Música y deporte nacen del juego y cuando se convierte en una profesión es lo más complicado. Importa más la diversión del juego que cómo acaba el partido.

Sandra, ¿qué le hizo reengancharse a la música?

(Sandra) Dejarme caer. Darme cuenta y tocar fondo e imaginar un futuro donde no existían esos resultados. Por lo menos estoy bien conmigo misma y no tengo pavor, ni alucinaciones suicidas. Los conciertos son muy exigentes. Ese momento de agobio también lo atravesó Paula Badosa. Llegó un momento en el que vio que tenía que jugar al tenis desde otro lugar, desde otro ángulo. Y no hacerlo sólo por y para el resultado. Aunque es verdad que la sociedad no ayuda porque tienes que conseguir resultados y ser el mejor o no hay patrocinadores. Es una presión constante. El miedo a perderlo todo te hace perderte a ti mismo. En el baloncesto se nota quién disfruta y quién no. (Sergio) A veces pierdes todo, pero estás ganando salud. La mente va un paso por delante y a veces te desconecta usando cosas del pasado mientras que las tripas te dicen qué debes hacer en todo momento.

¿Hay que ser fiel a uno mismo?

(Sandra) Admiramos a la gente que se respeta y que está focalizada en sí misma. Hoy en día tengo la sensación de que hay poco respeto y más en esta sociedad donde hay mucha competencia y comparaciones. Si eres deportista y te has lesionado es por algo, debes analizar el por qué. (Sergio) En la música la competición está en la cabeza.

Un sold-out es algo muy relativo…

(Sandra) Es un factor irrelevante. Es desde dónde tocas ya sea para cincuenta o mil personas. El prisma y el foco. ¿Dónde está tu propio éxito? Mi chico ve muchos partidos de baloncesto y es arte. Stephen Curry no es un deportista; es un artista y le ves meter triples como un animal y disfrutar.

¿Qué parte de deporte tiene el componer?

(Sergio) Depende del prisma. Escucho un tema de alguien que me gusta y pasa a ser el juez y la referencia. Si no me sale siento que yo mismo me he puesto unos railes y me he encarcelado. (Sandra) Un día me puse a hablar con otros artistas y a todos nos pasa que en muchas ocasiones te sientas a componer y partes del vacío y a veces sientes miedo porque hay un “tiene que gustar y ser así de increíble”. Cuando te pierdes te agobias. Sientes que haces churros y no sabes hacia dónde vas. Y te sale una patata. Con el tiempo me he dado cuenta de que llegar al final es dónde sale lo genuino y lo que de verdad diferente y verdadero. No creo que existan los genios. Existe gente que mira en su oscuridad, en su mierda y se sienta con ella y a raíz de eso expresan lo que son. Para mí, los genios son gente que se ha atrevido y ha sido capaz de jugar con su oscuridad y darle la vuelta.

¿Tienen referentes deportivos?

(Sergio) Mi familia no ha consumido deporte y estoy reconquistándolo. Maradona ha estado siempre presente en mi cultura. Ahora me interesa más porque cuando murió hubo varios documentales en los que se veía el amor que le dio la ciudad. A Nápoles la amas o la odias. Yo me fui joven odiándola y me estoy reconciliando. Siempre me he sentido un ‘raro’ y Maradona es importante en la cultura napolitana. En ‘La mano de Dios’, película de Sorrentino, el Pelusa está omnipresente y fue parte de mi infancia. Recuerdo perfectamente cuando el Napoli ganó el primer ‘Scudetto”. El éxito y ganar tanto puede hacer que te abandones y acabes mal de la cabeza. Nápoles le dio mucho, pero Maradona al final era un rehén en esa ciudad.

¿Y para Sandra?

Por lo comentado antes uno es Ricky Rubio. También un chavalito que se llama Alberto Ginés que es olímpico de escalada. Nos empezamos a escribir por Instagram porque es fan. Me gusta la tranquilidad con la que lo lleva todo. Está más concentrado en sí mismo por el tipo de deporte que practica y porque yo tuve una época muy de escalar. Me gusta Aimar Navarro porque arriesga y yo practico mucho deporte de montaña. Y me encanta Sandra Sánchez, la karateka. Me inspira porque yo entreno cada día y veo como lo hace ella y me sirve de ejemplo: con amor y humildad. Le copio algunos entrenamientos porque nuestros bolos son muy físicos.

Dice que el deporte es clave en su vida.

(Sandra) Así es. He atravesado diferentes fases. En una de ellas me dio muy fuerte con el alpinismo y me mudé a los Pirineos, aunque ahora lo veo más ‘chill’ porque es arriesgado para mi profesión. Me lesionaba y había problemas con mi trabajo. En Barcelona he hecho medias maratones. Lo único que no me gusta es la bici y el descenso me da mal rollo. Me gusta esquiar, hacer travesías, meterme en nieve virgen, pero con la gira en marcha nuestra mánager siempre nos alerta porque mi cuerpo tiene que estar al doscientos por cien y si me pasa algo es un ‘movidón’. Entreno todos los días de mi vida y estiro cada noche porque un cuerpo que no estira acaba enfermando. Me hace estar bien de la cabeza y sanar cosas. Me voy a ‘raves’ y no me drogo, ni bebo, porque me sienta fatal, pero reconozco que me flipa bailar cuando estoy mal.

¿Y qué deporte sigue a diario?

(Sandra) De pequeña con mi hermano seguía a los Chicago Bulls. De baloncesto veo todo por mi pareja actual que es un forofo de la NBA y al final una se empapa. ¡Joder el baloncesto qué difícil es! Se me da bien correr y defender y me cuesta un poco el deporte de contacto y de equipo. Estoy acostumbrada a la calistenia, la natación. Todo lo que he hecho ha sido individual, pero ahora veo que el deporte en grupo es más divertido por aquello de echarse unas risas.

¿Cómo definirían sus conciertos?

(Sandra) Son como un bate de béisbol que te pega en la cara. Libero ira, ansiedad y cuando estoy en el escenario me importa una mierda todo. Me dan igual las consecuencias. Para los bolos si no estas en forma se nota. Salir a tocar es algo muy serio. El deporte me ayuda a conectar con mi cuerpo. En el camerino somos muy tranquilos, pero en el escenario nos transformamos. (Sergio) En el deporte he sido muy poco periférico. Desde hace cinco años he introducido una rutina de entrenar porque tengo 43 años y asomaba la tripa y comer menos ya no es una opción. Al hacer deporte me he dado cuenta de lo bien que sienta todo, duermes mejor, etc. Se ha convertido en algo que deseo hacer.

¿Qué escuchan actualmente?

(Sandra) Cuando entreno me vengo ‘arribísima’. Hacer deporte significa techno, mi otro yo que es ‘Alexandra’ con puro techno y me pongo FJAKK que es fácil de escuchar o Adrian Mills, Kicky Yang o Daria Kolosova. (Sergio) Últimamente escucho poca música y me gusta la de ambiente como John Hopkins y amo a Coldplay desde siempre y Fred Again aunque no tanto ahora.

¿Cómo ven el mercado?

Enorme. Hay muchos humanos queriendo expresarse y no creo que seamos demasiados. A nivel nacional me gusta Arde Bogotá porque hacen música desde ese lugar privilegiado, desde el amor y porque son lo que son y creen en ello. Han traído de nuevo al foco una música que estaba apagada en España. También las SheGo, Sexy Zebras que son muy majos, Baiuca, Rodrigo Cuevas, Carolina Durante y Ginebras. Es cierto que en España hay una escisión enorme entre la electrónica club y el resto de géneros, pero hay demanda y eso es bueno.

¿Qué aportan las colaboraciones?

(Sandra) Te permiten conocer a gente hermosa y te nutres de lo que hace el otro. Hemos trabajado con gente diferente como Amaral donde lo que importa es el músico y el compositor y no el estilo. Los géneros son irrelevantes. Colaborar te hace reinterpretar tus esquemas y enriquecerte. Cada vez que quedo con Alice Wonder me inspira y me ayuda a crecer.