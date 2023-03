Esto es lo que costó el vestido extravagante de la cantante Tems

La cantante nigeriana se ha estrenado en los Oscar con un vestido de Lever Couture que ha levantado todo tipo de críticas

Las estrellas del mundo de la cultura cada año esperan con ganas lucir en los Premios Oscar sus indumentarias más especiales y extravagantes. Llevan preparando meses con los diseñadores de la alta costura qué vestidos, chaquetas y esmóquines van a llevar para mostrar en la alfombra champán de la 95ª edición de los Oscar.

Este año, la Academia de Hollywood ha decidido romper con las tradiciones y ha optado por cambiar el color de la alfombra roja por un color champán para darle más protagonismo al estilismo: "Elegimos este hermoso color siena, azafrán que evoca la puesta de sol, porque esta es la puesta de sol antes de la hora dorada", recalcaron los diseñadores de la alfombra para justificar esta decisión.

Aunque se ha querido innovar en el color de la alfombra para resaltar los 'looks' esto no quita que algunos conjuntos llamen la atención por su forma estrambótica. La cantante nigeriana Tems ha vivido en su propia piel ser tendencia en redes sociales debido a su extravagante vestido de Lever Couture. El vestido blanco presentaba un tocado en la parte del hombro derecho que iba hasta la parte posterior de la cabeza de la artista. El tocado de Lever Couture ha sido un problema a posteriori para los asistentes presentes en el Teatro Dolby porque les impedía ver lo que pasaba en el escenario de Los Ángeles.

Prueba de ello ha sido el tuit de un espectador que empatizaba con las personas que estaban tras la cantante porque no podía seguir la gala: "Imagina esperar toda tu vida para estar en los Oscar y terminar sentado detrás de una nube de estrato", escribía.

Imagine waiting your whole life to be at the Oscars and you end up sitting behind a stratus cloud. pic.twitter.com/HQ8lSYQBUV