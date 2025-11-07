Chuty lidera un cartel histórico en “Red Bull Batalla: Nueva Historia”

Red Bull Batalla se prepara para escribir una página dorada en la historia del freestyle. El próximo 29 de noviembre, el recinto Tecnópolis de Buenos Aires (Argentina) acogerá Red Bull Batalla: Nueva Historia, un evento sin precedentes que reunirá a las grandes leyendas de las últimas dos décadas junto a los nuevos talentos que marcan el presente de la improvisación en español.

El anuncio de Chuty como último participante confirmado ha terminado de cerrar un cartel histórico. El madrileño, tricampeón nacional (2013, 2017 y 2022) y campeón internacional, regresa al escenario más importante del freestyle dispuesto a añadir un nuevo capítulo a su legado. “Nueva Historia” promete ser el mayor homenaje posible a los 20 años de una competición que ha transformado la cultura urbana en todo el mundo hispanohablante.

Chuty estará en Red Bull Batalla Nueva Historia / Red Bull Batalla

Cuatro generaciones, una sola corona

El formato de esta edición especial divide a los 16 MCs en cuatro grupos, que representan las distintas eras del freestyle.

2005–2009: Noult, Frescolate, Link One y Hadrian.

Noult, Frescolate, Link One y Hadrian. 2014–2017: Aczino, Skone, Invert y Arkano.

Aczino, Skone, Invert y Arkano. 2019–2024: Bnet, Gazir, Rapder y Chuty.

Bnet, Gazir, Rapder y Chuty. Nuevas generaciones: Fat N, Azuky, Exe y Sophia.

Cada grupo se enfrentará primero en batallas internas para decidir a su representante, y los ganadores de cada era se medirán después en un cara a cara histórico que coronará a una sola voz como símbolo de los 20 años de Red Bull Batalla.

La final nacional de Red Bull Batalla 2024 / Red Bull Batalla

España, epicentro del freestyle

La representación española será de lujo: Chuty, Bnet, Arkano, Skone, Invert, Noult y Gazir compartirán escenario con gigantes internacionales como Aczino, Rapder, Hadrian, Frescolate o Link One, entre otros. Una constelación de campeones que refleja la magnitud global del fenómeno.

Desde su nacimiento en 2005, Red Bull Batalla se ha convertido en la competición más influyente del freestyle en habla hispana, una plataforma que ha impulsado el talento y la cultura de la improvisación a nivel global. Con Nueva Historia, la marca celebra dos décadas de versos, rivalidades y momentos que marcaron a generaciones enteras.