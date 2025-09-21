Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
ARTE

La casa de subastas Sotheby's venderá un cuadro de Frida Kahlo a partir de 40 millones, con potencial de récord

Se trata de una de las piezas destacadas de una venta de arte surrealista que incluye a otros autores famosos como Salvador Dalí, Max Ernst, René Magritte e Yves Tanguy

Frida Kahlo, con una figurilla olmeca.

Frida Kahlo, con una figurilla olmeca. / ARCHIVO

EFE

Nueva York

La casa de subastas Sotheby's venderá a principios de noviembre en Nueva York un cuadro de la mexicana Frida Kahlo valorado entre 40 y 60 millones de dólares, y que puede convertirse en la obra más cara de la pintora surrealista e incluso de cualquier mujer artista.

El cuadro, llamado 'El sueño (La cama)', retrata a Kahlo durmiendo, cubierta de ramas de árbol, en una cama que flota entre las nubes, y sobre la estructura de esa cama está tumbado un gran esqueleto con un ramo de flores en la mano y rodeado de dinamita.

Se trata de una de las piezas destacadas de una venta de arte surrealista que incluye a otros autores famosos como Salvador Dalí, Max Ernst, René Magritte e Yves Tanguy, y se puede ver hasta el martes en la sede de Sotheby's en Londres antes de que viaje a otras ciudades, según un comunicado.

Las obras de la venta surrealista se expondrán en Nueva York a partir del 8 de noviembre, fecha en que la casa de subastas inaugura su nueva sede en el edificio de estilo brutalista creado por el arquitecto Marcel Breuer en la zona del Upper East Side de Manhattan.

El actual récord para una obra de Kahlo lo ostenta el cuadro 'Diego y yo', por el que un comprador pagó 34,9 millones de dólares en 2021, y el récord para una mujer artista lo tiene Georgia O'Keefe, cuyo cuadro 'Jimson Weed/White Flower No.1' recaudó 44,4 millones en 2014.

Noviembre es un mes clave para las grandes casas de subastas en Nueva York, que reúnen sus mejores objetos y recaudan millones de dólares en las demandadas ventas de arte de los siglos XX y XXI, aunque están ganando tracción las categorías de artículos deportivos y de lujo.

