Carlos Bayona: "Fermín va a ser top mundial"

Carlos Bayona (Barcelona, 1975) es una persona apasionada de la música. Desde hace varias décadas, ha convertido aquello que ama en su principal profesión, como DJ y productor en eventos. Ha pinchado en grandes escenarios, como la final de la Euroliga, la celebración de la Copa del Rey del Barça o Tomorrowland. También, como hermano gemelo del cineasta Juan Antonio Bayona, forma parte de la productora 'La Trini'.

Si tan solo te pudieras quedar con una pasión, ¿esa sería la música?

Por supuesto. Me encanta la música, aunque no me considere músico. Soy un poco impostor en ese sentido, porque no tengo formación. Aun así, lo intento. En mi caso, he seguido el camino típico de DJ: empiezas a pinchar, luego haces tus propios 'edits' y, a partir de ahí, aprendes a producir. Sobre todo, necesitas mucho oído.

¿Cuál ha sido hasta el momento tu mayor proyecto musical?

Mi mayor proyecto musical está por llegar. Si no, no seguiría en esto, ¿no? La mayoría de canciones se han escuchado porque tienes a la gente que te sigue y, gracias a eso, algunas se han escuchado mucho. Tengo un tema con más de un millón de escuchas en Spotify. En definitiva, mientras lo pasemos bien, vamos a seguir haciendo esto. Ya por la cara que tengo debería haberme retirado (risas).

Como fan de la música ochentera y noventera, ¿cómo ves la escena musical actual?

El problema de la música actual es que existe una dictadura, de hace más de 15 años, llamada 'reggaeton'. No tengo nada en contra de este género, aunque sí que estoy totalmente en contra de que solo haya 'reggaeton'. En los ochenta, había una diversidad musical que también se repetía en los noventa, pero llegado este siglo todo cambió. Este género fue ganando terreno y ahora si vas al 'Top 50' de Spotify, el 99,9% de las canciones son de artistas urbanos o de reggaeton. Estoy en contra de esa dictadura.

¿Qué pieza musical consideras que capta mejor tu esencia?

No tengo una esencia muy clara. Soy una persona a la que le gusta mucho la música electrónica y le encanta la 'pop'. Si tuviera que decirte una de las canciones de las que estoy más contento, te mencionaría alguna del disco que grabé hace muchos años con Lorena Castell. Alguna la escucho a día de hoy todavía. Lo mismo me pasa con otro disco que hice con una banda llamada 'Oblique'. Pero bueno, ahora me horroriza escuchar mi música, que es todo lo contrario a lo que tiene que hacer un DJ: ponerse su música continuamente.

¿Por qué? ¿Te da vergüenza?

Siento que no le va a gustar a la gente. Es una obsesión rara de la que tengo que curarme. Recuerdo pinchar un tema mío en la última final de la Euroliga, entre los turcos y los griegos, y pensar: "Pues no está tan mal". Si el Carlos que empezaba en el año 96 se viera así, diría que es un sueño inalcanzable. Pero luego, cuando lo cumples, no pasa nada. Esperas ya al siguiente.

También has dirigido videoclips.

Sí, porque era muy fácil (risas). Tenía una idea muy clara. Quería que lo dirigiera un amigo mío, director. Entonces me reuní con él y le expliqué de qué manera quería que fuera. Él me miró y me dijo: "Carlos, si lo tienes tan claro, ¿por qué no lo haces tú? Y así sucedió. Aun así, le tengo mucho respeto a ese trabajo.

¿Fue criticado por tu hermano?

No, le gustó. Le gustó. Antes de grabarlo se lo enseñé y me dijo que estaba chulo.

Además de producir y dirigir, también has pilotado un helicóptero en 'La sociedad de la nieve'.

Sí, estaba trabajando en esa película y se dio una circunstancia graciosa. Había un personaje en la historia real que se llamaba igual que yo: Carlos García. Entonces, me propusieron hacer del conductor de helicóptero, aunque luego me cortaron. Estoy seguro de que estaba mejor que los otros actores que aparecían en la escena (risas). Seguimos teniendo muy buena relación con todo el mundo, hicimos un grupo muy bonito. Sé que es una película que se ha usado par motivar a equipos. De hecho, el entrenador del Barça femenino es muy fan de la película y le regalamos un libro firmado.

He leído que uno de los proyectos entre manos de Juan Antonio Bayona es el documental 'Quién soñó a quién', un homenaje a vuestro padre. ¿Qué significa para ti?

Juan Antonio está desarrollando muchos proyectos y alguno de ellos saldrá adelante. En el caso del documental, llevamos muchos años grabando y grabando, viendo si se puede contar una historia. Hace una semana, fuimos otra vez a Andalucía a seguir rodando y entraremos en un proceso de montar todo el material. Si merece la pena saldrá algo, si no quedará como algo personal. Es un proyecto que está ahí, pero no va a ser el siguiente de mi hermano.

Aunque tu apellido es muy reconocido, has hecho un camino muy personal. ¿Te ha sido fácil encontrar tu propia voz?

Me he tenido que desconectar un poco de mi apellido. Juan Antonio Bayona es tu hermano gemelo, no puedes intentar nada que esté a su altura. Lo que intento es pasármelo bien y disfrutarlo, independientemente de que trascienda más o menos. Eso ya no depende de mí. Recuerdo pinchar en Tomorrowland o Ushuaia y no me cambió la vida para nada. Por tanto, lo importante es divertirse. De hecho, me lo he pasado mejor en fiestas más pequeñas, como el Pride de Santa Coloma. Lo mismo en 'Mandanga', de la Sala Razzmatazz, donde pincho cada jueves y me lo paso increíble.

Os habrán confundido más de una vez a los hermanos Bayona.

Nos han confundido muchos famosos. El más famoso fue DiCaprio. Fue muy gracioso. Nos cruzamos y me chocó el puño diciendo: "¿Qué pasa, hermano? Y en ese momento, muerto de miedo, le choqué el puño y le dije: "Tienes razón, soy el hermano" (risas). Esto fue en la fiesta después de los Globos de Oro, cuando Naomi Watts estaba nominado por 'Lo Imposible'.

¿Qué relación tienes con el deporte?

Me encantan tanto el fútbol como el baloncesto y soy del Barça y de los Chicago Bulls. De hecho, solo me importa la NBA por los Bulls. Cuando ellos no están, me desintereso bastante del baloncesto. Veo las Finales, pero si me olvido tampoco pasa nada. Del fútbol me había desconectado, con estos años tan malos con el Barça, hasta el punto que solo veía los partidos repetidos si había ganado. No nos podemos creer la suerte que tenemos ahora. Juegan muy bien, es una maravilla.

¿Con qué jugador del Barça te quedas ahora mismo?

Lo fácil sería decirte Lamine, pero en mi casa la camiseta firmada que tengo es la de Fermín. Me gusta la gente que trabaja mucho, que no tiene ese don natural pero pelea por llegar a lo más alto. Es un tipo que no es tan talentoso como otros compañeros, pero cuando juega en el campo lo da todo y lo transforma en resultados. Creo que ya es muy bueno, pero con la progresión que tiene va a ser 'top' mundial.

¿Y de la NBA?

Yo creo que el jugador más espectacular es Stephen Curry. Hablando exclusivamente de deporte, él ha cambiado el baloncesto para mal. Por su culpa, en el baloncesto NBA solo se piensa en tirar de tres, porque Curry las mete desde cualquier lugar. Sin quererlo, cambió el baloncesto para mal.

Yo me acuerdo cuando jugaba de pequeño que, si subías un contraataque y no había nadie en el rebote, si lanzabas te 'mataba' el entrenador. Te decía: ¿"Cómo se te ocurre tirar, si no hay nadie en el rebote?". Ahora un tipo se para a propósito en la línea de tres en un contraataque y tira. Esta idea no le entra en la cabeza a aquel niño que aprendió los conceptos básicos del baloncesto. Pero bueno, Curry las mete. El problema son otros, que se creen Stephen Curry y no lo son.

¿Qué esperas de esta nueva temporada culé?

Espero divertirme tanto como en esta. Me lo pasé muy bien esta temporada. Ver al Barça era una ruleta rusa y la mayoría de veces salió bien. Espero un poco más de seguridad defensiva, de manera que jugar a la ruleta rusa sea más sencillo.