"Las canciones que parecen pequeñas suelen ser al final las más grandes"

La cantante Samuraï (Madrid, 2000) afronta la segunda parte de su gira en plena progresión y con ganas de seguir expandiendo su música y llenando salas. Aroa Lorente (Las Rozas, 2000) atendió a SPORT antes de afrontar las 12 nuevas fechas que van desde enero hasta abril.

Siempre empezamos este ciclo de entrevistas sonoras con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

Me iría por la hípica o por las carreras de caballos porque soy un poco un caballo desbocado, la verdad. No tanto por el deporte en sí, pero me siento un poco identificada con el concepto de ser una pura sangre por todo lo que conlleva y me rodea. Soy muy echada ‘palante’ y bastante terremoto. Caótica en muchas cosas aunque trato de tener un poco de disciplina por supervivencia y soy de instintos y si los tengo corro hacia adelante.

Afronta la segunda parte del tour que pasa a llamarse ‘Del ruido al silencio’ cuando la primera era ‘Del Silencio al Ruido’. ¿Qué diferencias habrá?

Es un show completamente nuevo. Algunas ciudades las repito, pero entran Pamplona, Zaragoza, A Coruña, donde no he estado nunca y provocamos que la gente se haga un viaje con amigos y de paso venga a un concierto. Me hizo mucha ilusión llenar la sala Razzmatazz en 2025 y fue un bolo increíble y me lo pasé en grande. Mola hacer bolos grandes con una producción top. En mis conciertos hay que dejarse ser, sentir, me gusta crear este espacio en el que cada uno es uno mismo y me da igual si vas acompañado o solo y si tienes que llorar lo haces.

¿De dónde le viene el apodo de Samuraï? Tenga en cuenta que estamos en un periódico deportivo.

Lo explicamos sin problema. Fue por un peinado que llevaba de pequeñita. Tenía medio moño y medio suelto como las Samuraï y empezaron a llamarme así y se quedó para siempre. Cuando empecé en la música el apodo ya lo arrastraba y fue más fácil que tener que ponerse a pensar.

¿Qué desea transmitir con su música?

Más que transmitir algún mensaje diría que es soltar y, como cuando vas a la psicóloga, decir en voz alta las cosas, asumir, asimilar, entender qué es lo que pasa.

¿Y qué es lo que pasa?

Por eso sigo componiendo canciones porque no sé lo que pasa y aún lo estoy averiguando.

¿Tiene alguna metodología a la hora de componer?

No porque cada canción es un mundo. Hay veces que necesito una progresión armónica, una energía por así decirlo y a eso le voy dando letra. Otras veces, la mayoría, soy escritora y necesito escribir, soltar, redactar y decir en voz alta lo que está pasando.

"Ir al gimnasio es algo terapéutico, una lucha contra la tristeza" Samuraï — Cantante y compositora española

¿Qué parte deportiva tiene componer música, crear arte?

Creo que el vacío existencial tiene mucho que ver y es como cuando estás en el gimnasio haciendo pesas y cuando sientes que no puedes más pues haces más cuando veas que tampoco puedes dar más aprietas porque seguro que sí puedes y tienes algo más que contar y transmitir. Puedo componer caminando por la calle o en cualquier momento. Muy de repente, en momentos inesperados me viene una cosa y la apunto, aunque soy muy de ir al estudio; ese es mi lugar y dónde me encierro a componer. Con mi libreta, por la noche, en mi casa.

¿Es consciente cuando ha clavado una canción y esta acaba llegando al más allá?

Grandes palabras. Cuando hago una canción que me remueve mucho y me hace sentirme incómoda suele coincidir que, a la postre, son las que más calan en la gente. Las canciones incómodas, que no quiere decir negativas, son las que llegan. Me gusta mucho pensar y provocar que la gente piense con lo que escribo y siempre digo que me hago preguntas. Nunca sentencio porque tengo 24 años y me gusta preguntarme cosas que cuesta responder. Obligo a la gente a hacerse preguntas que evitamos o no queremos afrontar y eso es lo que más cala. Soy un coñazo haciéndome preguntas.

¿Es consciente de la fuerza que tienen sus canciones?

No te sé responder a eso. Si te dijese que si sería narcisista y compongo como catarsis y lo hago para mí. Es precioso que me conecte con otras personas. Soy de Madrid vengo a Barcelona y conecto.

¿Si tuviese que recomendar una canción suya a alguien que no la conoce cuál sería?

‘Que nadie nos entienda’ de mi anterior álbum. Me identifico y es un punto medio entre lo punky que puedo llegar a ser y el perfil más tranquilo y emocional de mis canciones.

¿Cómo acabó en el mundo de la música?

No sé cómo, aunque tenía claro que iba a pasar, pero no te sabría explicar. El proceso ha sido muy de divertirme y jugar siempre e ir haciendo música y conociendo personas. Lo que hago ahora es lo mismo que hacía hace cinco años y el modus operandi no ha cambiado.

¿Qué relación le une con el deporte? ¿Qué practica habitualmente?

Necesito ir al gimnasio para, principalmente, aguantar el tipo en los bolos. Mis directos son muy movidos y hago cardio para aguantar saltando todo el tiempo y eso hace falta. Ir al gimnasio es algo bastante terapéutico, una lucha contra la tristeza y me sienta muy bien. Voy casi cada día y me siento muy bien. Hago pesas y cardio que me encanta.

¿Cómo prepara sus conciertos?

Un día de concierto me despierto muy pronto y me subo a la furgoneta. Tras el viaje hacemos la prueba de sonido, me maquillo, hago un calentamiento vocal y uno físico muy corto como sentadillas para ponerme a tono. No tiene mucho misterio. El que viene a verme sabe que en mis conciertos hay un poco de todo, hay caña y las baterías son muy contundentes, pero hay canciones muy pequeñitas que, a su vez, son muy grandes. Hay momentos para llorar y momentos para reír, para saltar y derrumbarse.

¿En qué momento se dio cuenta de que esto de la música iba en serio?

Fui a grabar a México y me invitaron al Tecate festival. Me fui a pedir algo y al separarme del grupo me perdí. Me tumbé en el césped y miré al cielo y tuve un momento de revelación máxima diciéndome a mí misma: estás en México haciendo música y estoy viviendo de la música y me di cuenta de que era una privilegiada. Ese día hice click.

¿Sigue algún deporte habitualmente?

Hace poco en mi casa se empezó a ver el Mundial de dardos y es algo que me gusta. Me lo paso muy bien. No es una disciplina de caballo desbocado y como, además, soy miope no lo veo claro, pero me apuntaría seguro porque me encanta.

¿Tiene algún referente deportivo?

Admiro mucho a Jenny Hermoso que es muy amiga de Celia, mi mánager. Ella nos presentó y tuvimos la suerte de coincidir. La quiero y la admiro bastante la verdad.

¿Qué opina del fútbol femenino?

Debería estar aún más arriba y tener lo mismo que el masculino porque la dedicación y el sacrificio es el mismo. El fútbol me gusta bastante. En el colegio estuve muchos años en el equipo de voleibol, pero en el patio a mí me gustaba jugar al fútbol. Mis amigos eran chicos y por eso quería jugar con ellos. Siempre me dio miedo ser portera por lo que me colocaba de delantera. Como no me sabía las reglas iba de un lado a otro para salvar la papeleta.

¿Es de ver un buen partido o sigue a algún equipo en particular?

¿Qué es un partido bueno?

Un Barça-Madrid, un ‘derby’ Atlético-Real Madrid.

Ah, ¿y los otros son malos partidos? (Risas). No soy de ponerme un partido en la televisión, pero si lo hay lo veo y me pico mucho. Me pongo a muerte, aunque no tengo tiempo de seguir las ligas.

“Admiro mucho y quiero a Jenny Hermoso por su trayectoria” Samuraï — Cantante y compositora española

¿Las redes sociales ayudan en la carrera de una artista?

Son una herramienta maravillosa y útil. Hay que tener cuidado con su manejo, pero soy una persona de presente y no está todo el día con el móvil. Pueden ser de ayuda si las usas bien, pero no hay que olvidarse de que ahí está la vida real.

¿Qué aportan las colaboraciones con otros artistas?

Es una muy buena conversación. Tener una canción con otro artista es como tener una conversación con otra persona y te acabas nutriendo mutuamente. Si tú entrevistas o te pones a hablar con un experto en deporte te acabará enriqueciendo. Soy más exquisita y no me gusta tener conversaciones con todo el mundo, pero siempre digo que hago música con mis amigos y las personas que quiero sean mis amigos. Tengo que sentirlo y si no es así me sentiría una hipócrita y sería un coñazo y algo frívolo. He hecho con Dani Fernández, con Viva Suecia y con Belén Aguilera que es como mi hermana y la quiero un montón, es la mejor.

¿Cómo de importante son los amigos?

Una vez tuve una ruptura amorosa de aquellas que se pueden calificar de fatídicas y ahí aprendí una cosa maravillosa que no es otra que hay que enamorarse de nuestros amigos. Es super importante. Que cuando sientes la ilusión y las mariposillas para quedar con una cita debes tenerlas también cuando quedas con tus amigos que son los mejores amantes que puedes tener. ¿Qué es una pareja? Es como tu mejor amigo, pero folláis, mantenéis relaciones y tengo mi madre, mi padre y mi primo que es mi mejor amigo. He hecho de hermana de todos mis amigos porque soy hija única.

¿Qué otros cantantes escucha?

Escucho sonido de UK, como las The Last Dinner Party, y hay cosas fijas en mi cabeza, Soda Estereo, Airbag y de lo nacional BarryB que es maravilloso, los Arde Bogotá que son grandes amigos aunque no consumo mucha música nacional. Soy muy melómana.

En sus videoclips hay muchas lecturas. Tiene una carrera corta, pero son elaborados y coloristas.

Me gusta hacer cosas abiertas a la imaginación de la gente. Cuando sacas una canción ya no es tuya, es del mundo y me gusta hacer metáforas visuales cosas abstractas porque esa es mi manera de hablar, sentir y escribir y va eso va en el pack de una canción que sea abstracto y cada uno se lo haga suyo y aporte su significado.

¿Cómo ve la industria musical?

Como un parque de bolas donde hay de todo y cosas para escalar te vas moviendo y no hay más. Es un medio en el que tienes que moverte. Es un ecosistema propio y tiene sus cosas.

La última, ¿qué sonaba en el coche de sus padres?

En el de mi padre La Polla Récords y hay una canción de La Guardia que me recuerda a él y siempre formará parte de mi infancia que se titula ‘Mil calles llevan hacia ti”. En el de mi madre mucha salsa, Marc Antony a tope siempre y de vez en cuando hasta ópera.