Brunch Electronik Festival se consolida como el gran evento del verano en Barcelona

Brunch Electronik Festival cerró este mes de agosto su tercera edición con cifras históricas y una experiencia reforzada que lo consolida como uno de los eventos musicales más relevantes del verano en Barcelona. Durante cuatro días, más de 65.000 personas han pasado por sus escenarios para disfrutar de más de 90 artistas y una propuesta cultural y social única en la ciudad.

El festival, que tuvo lugar del 7 al 10 de agosto en espacios emblemáticos como el Parc del Fòrum y Poble Espanyol, ha superado todas las expectativas gracias a un cartel cuidadosamente curado y una producción que ha elevado la experiencia del público a un nuevo nivel.

Momentos memorables sobre el escenario

La edición 2025 abrió con el concierto de Maribou State y se cerró con Folamour, dos jornadas especiales celebradas en el Poble Espanyol que enmarcaron el inicio y el final del festival.

Entre los sets más aclamados de esta edición destacan el live set de Marlon Hoffstadt, el aclamado show Outworld de Klangkuenstler y la hipnótica actuación de Róisín Murphy. DJ Gigola deslumbró con su set en el icónico stage de techno en formato 360º Iconik, mientras que otros artistas como Chris Stussy, Chloé Caillet, Marco Carola, Patrick Mason, Anetha y Loco Dice ofrecieron momentos inolvidables para el público.

En su segunda edición, el Open Stage by Von Dutch Loves se ha consolidado como uno de los espacios más aplaudidos del festival. Este escenario ha dado voz a 21 DJs emergentes seleccionados a través de una convocatoria abierta, que han tenido la oportunidad de pinchar en directo ante miles de personas. Una propuesta que refuerza el compromiso de Brunch Electronik con el talento local, la diversidad y el espíritu comunitario.

Nuevos escenarios y una experiencia mejorada

El festival ha incorporado múltiples mejoras respecto a las ediciones anteriores. Entre ellas, la reubicación estratégica de todos los escenarios para optimizar el confort y el flujo de público, la ampliación de zonas de sombra y nuevos puntos de agua fría con sistemas de refrigeración que mejoraron notablemente la experiencia general. Se amplió el diámetro del escenario Groovik, aportando mucha amplitud en el dancefloor, y se rediseñó el escenario más bruncher, el Harmonik, ubicado en una nueva localización que permitió disfrutarlo con mayor comodidad.

Compromiso social y sostenibilidad

Brunch Electronik Festival refuerza su apuesta por un modelo de ocio responsable y comprometido. A través del espacio B!HUB, se consolidaron iniciativas clave en sostenibilidad y responsabilidad social: uso de vasos reutilizables, puntos de reciclaje, consumo consciente y una producción más eficiente y respetuosa con el entorno. Además, se mantuvieron activos los stands inclusivos como el Punto Lila, el stand LGTBIQ+, el espacio Music For All para personas con diversidad funcional y el stand de Fiesta Segura con atención psicológica profesional, garantizando espacios seguros para todas las personas asistentes.

Afterparties oficiales: una experiencia extendida

Durante las cuatro noches del festival, Brunch Electronik celebró sus afterparties oficiales con una programación de alto nivel en algunos de los clubes más icónicos de la ciudad. INPUT, La Terrrazza y Sala Upload acogieron un cartel espectacular de jueves a domingo, con sesiones que se alargaron hasta bien entrada la madrugada. Además, el viernes y sábado se habilitaron lanzaderas directas desde el Parc del Fòrum hasta el Poble Espanyol, facilitando el acceso a una experiencia nocturna completa y sin interrupciones.

Mucho más que música

La edición 2025 también integró propuestas innovadoras como la segunda edición del Warm-Up Electronik, que unió deporte y música, con 1.000 asistentes que entrenaron con Mireia Borrás, Nike Trainer, con la música de varios DJs y un lineup curado por la artista Niz.

El Brunch es uno de los mejores eventos de música electrónica del mundo / BRUNCH

Con una producción impecable, una programación artística de primer nivel y un fuerte compromiso social, Brunch Electronik Festival reafirma su posición como un referente cultural y musical imprescindible en el verano barcelonés y en el circuito internacional de festivales de electrónica. Además, con Repsol como socio energético, el evento redujo su impacto ambiental gracias al uso de combustible 100 % renovable en sus generadores.

Ya se ha anunciado la edición 2026

Tras el éxito de esta edición, los más fans podrán comprar las entradas para la próxima edición a un precio muy reducido, y es que Brunch Electronik ha anunciado la salida de los tickets Super Early Bird del Brunch Electronik Festival 2026, advirtiendo de que hay muy pocas unidades.