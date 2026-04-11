Bnet: "Me siento feliz de haber vuelto. Se ha cumplido el objetivo"

La final Internacional de la Red Bull Batalla llega este sábado a Chile. Los mejores MCs del mundo se verán las caras para buscar el nuevo campeón del mundo y el nuevo heredero del cinturón.

Uno de los grandes favoritos para el título es sin duda Bnet. El madrileño fue campeón en 2019 en una de las competencias con más nivel de la historia y, tras unos años fuera del circuito, volvió para ganar la regional y la nacional de Barcelona. Ahora, seis años después de su última Inter, vuelve a poner un pie en la gran competición y atiende a SPORT antes de la gran ocasión.

La final Internacional de Chile está cada vez más cerca. Sabemos que no eres un MC muy nervioso ante estas competiciones, pero, ¿cómo te sientes a pocos días de volver a una Inter de Red Bull por primera vez desde el 2020?

Me siento bien, no ando pensando en cuánto tiempo llevo sin estar en una Final Internacional de Red Bull Batalla ni nada, estoy más centrado en el momento actual. Me siento bien de freestyle, me siento bien de energías, me siento calmado, me siento perfectamente. Yo creo que con el mindset que tendría que tener, o sea que todo está bien.

Tu vuelta a la escena este último año ha supuesto un aire fresco muy necesario. Llegaste y coronaste en Barcelona, ¿te ves favorito para poder levantar el título en Chile?

No creo que con una Final Internacional con tanto nivel haya un favorito por encima de todos. Creo que la lista es muy buena, todos los nombres son muy grandes, y creo que no hay un favorito, todo se va a ver el sábado y no hay nada preestablecido.

La final enfrentó a Fat N y Bnet / Red Bull Batalla

¿Cómo te has visto estos meses desde tu vuelta? ¿Era lo que esperabas? ¿Te sientes feliz de haber vuelto al circuito?

Sí, me siento feliz de haber vuelto, sobre todo porque volvía para intentar darle a mis fans mi presencia, que pudieran disfrutar de los enfrentamientos que querían ver. Creo que se ha cumplido el objetivo, hemos estado en la regional, en la Final Nacional, hemos clasificado a la Final Internacional, hemos estado en Red Bull Batalla Nueva Historia… Creo que fue una temporada muy completa, y que se ha cumplido el objetivo de la vuelta.

Ahora que has visto el panorama desde fuera y has vuelto. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de esta nueva escena y lo que más echas en falta de tus primeros años?

Lo que más echo en falta yo creo que es el estar viviendo ese crecimiento del freestyle por primera vez, y el experimentar lo que era el salir del parque y conocer este proceso nuevo. Ahora ya, obviamente, es algo que conozco pero lo estoy disfrutando mucho también. Me alegra mucho encontrarme con nuevas generaciones, chavales que tienen la ilusión que tenía yo hace seis o siete años, con mucho talento, y que se regenere el freestyle es lo importante.

El cartel de esta edición está plagado de estrellas. Gazir, Chuty, El Menor, Teorema, etc., ¿crees que es una de las Inters con más nivel de la historia? ¿Te recuerda por nivel a la del 2019 que ganaste en Madrid?

Para mi todas las Finales Internacionales de Red Bull Batalla tienen mucho nivel, la verdad. Creo que cuando ves un cartel así, a priori, por los nombres, efectivamente te encuentras una lista potentísima. Creo que lo mismo que en 2019, estaba Aczino, estaba Wos, estaba Trueno… hoy están Gazir, Chuty, Teorema o el Menor, a la altura de lo que es una Internacional y top del mundo. Obviamente por algo es la competición más importante del mundo del freestyle.

Bnet con Red Bull / Red Bull Batalla

En 2019 ganaste y en 2020 te marchaste con un mal sabor de boca. ¿Era una espina que tenías clavada?

No, no tenía ninguna espina con el 2020. No solo porque ya viniendo de ganarla el año anterior no tenía una ambición gigante por ganarla, sino porque además creo que fue una edición un poco extraña. Nos pilló el año de la pandemia, no había público, fue en el Croma, fue una batalla rara, fue una competición rara. Entonces, para mí, no es ninguna espina. Creo que fue un asterisco más que una espinita, y como la burbuja en la NBA, pues un poco lo mismo, fue extraña simplemente.

Será la tercera final de la historia en Chile. ¿Qué esperas del público chileno? ¿Y cómo te motiva competir en ese país donde se coronaron Arkano y Aczino, dos leyendas del free?

Bueno, el público chileno, muy rapero. Espero mucho calor por su parte. Creo que tienen muchas ganas de alojar un evento así. Obviamente, con los chilenos van a ser muy fogosos, le van a dar mucho calor a los suyos y espero recibir el mismo calor por su parte la verdad, porque creo que son un público bastante entregado así que va a ser una olla el Movistar Arena.

Cuando acabe la Final Internacional es cuando decidiré y comunicaré cosas Bnet

¿Tras la Inter podemos esperar más Bnet en el mundo del free? Si quedas en el podio, ¿te veremos el año que viene?

Cuando acabe la Final Internacional es cuando decidiré y comunicaré cosas. Ahora yo solo estoy pensando en el sábado, no voy a pensar en la siguiente temporada sin haber cerrado esta.

Para finalizar, me gustaría que comparases a algunos de los freestylers de la Inter con algunos deportistas actuales (puede ser baloncesto, fútbol, lo que mejor veas): Chuty, El Menor, Teorema, Bnet, Valles-T y Gazir.

Chuty podría ser Cristiano Ronaldo. Ahí picando piedra hasta llegar a los mil goles y teniendo una cantidad de records en su espalda impresionantes. El Menor podría ser Enzo Fernández, vamos a decir. Un talento que viene pisando muy fuerte y con actitud y carácter. A Teorema le vamos a poner un Kyrie Irving. Un mago del balón y candidato a lo que sea siempre. Gazir tendríamos que decir que es, Kobe Bryant. Dándole ahí con toda la mentalidad. Valles-T te diría que es Lewis Hamilton, siempre está ahí presente. Y Bnet podría ser Zizou, Zinedine Zidane.