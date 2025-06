Bnet representará a España en Red Bull Batalla Nueva Historia

La escena internacional del freestyle vivirá un momento histórico el próximo 29 de noviembre en Buenos Aires. Red Bull Batalla celebrará sus 20 años con un evento especial bajo el nombre Nueva Historia, en el que leyendas y nuevas promesas del rap improvisado se medirán sobre el escenario de Tecnópolis. Entre los confirmados estará Bnet, que representará a España en esta cita única.

El MC madrileño, uno de los nombres más influyentes del circuito hispanohablante, compartirá cartel con referentes como Skone (España), Dtoke y Frescolate (Argentina), Fat N (Colombia), Exe (Argentina) y Azuki (México), en una noche que promete ser una celebración global del freestyle.

Desde su irrupción en 2018, cuando ganó la Final Nacional de Red Bull Batalla en España, Bnet se ha consolidado como una figura que ha redefinido los códigos del formato. En 2019 se proclamó campeón internacional en Madrid, con un estilo introspectivo y lírico que rompió con la agresividad habitual del one to one. Su enfoque técnico, su estructura y su autenticidad lo convirtieron en un referente generacional.

Tras un periodo alejado de las competiciones, Bnet ha anunciado su regreso por todo lo alto. Primero, participará este mes en la regional de Gijón con la mirada puesta en la Final Nacional. Y más adelante, en noviembre, se unirá a Nueva Historia como uno de los grandes nombres que han marcado el pasado y presente de la escena.

Con esta confirmación, Red Bull refuerza su vínculo con el madrileño, que no solo regresa como competidor, sino también como símbolo de un freestyle que trasciende las etiquetas y evoluciona con el tiempo.