“Tener un buen equipo lo es todo”

Belén Aguilera (30 años) se encuentra inmersa en un momento de plena luz y notorios cambios en su carrera musical. A sus 30 años recién cumplidos y tras llenar en Madrid la semana pasada afronta ahora otro inapelable ‘sold out’ en Barcelona el sábado 8 de noviembre. Esa noche presentará ‘Anela’, su trabajo más personal y sentido hasta la fecha, en el que las canciones hacen que uno se plantee muchas preguntas y, a su vez, obtenga importantes respuestas. Belén Aguilera quiere que cada uno sienta sus composiciones como le plazca y sin premisas de ningún tipo.

Siempre empezamos este ciclo de entrevistas sonoras con idéntica pregunta. Si tuviese que hacer un paralelismo con el mundo del deporte, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

Llevo una primera parte de año muy intensa y en fase de calentamiento, pero ahora ya estamos en plena vorágine de partidos importantes. Diría que estamos jugando. Hemos sacado nuevo disco que se titula ‘Anela’ y acaba de empezar la temporada porque hace una semana llenamos el Movistar Arena en Madrid y el 8 de noviembre llegamos al Sant Jordi Club de Barcelona con todo vendido.

Afronta una nueva etapa con este nuevo disco. ¿Qué podemos encontrar en este trabajo?

‘Anela’ es una historia de principio a fin y recomiendo que se empiece por la primera canción y se acabe con la última sin saltarse nada. El respeto al orden en la escucha tiene que ser riguroso pues la historia tiene sentido de principio a fin. En este disco aspiro a que la gente lo empiece y lo acabe de una manera secuencial. Realmente buscaba tener una identidad propia, un sello artístico, sonoro, creativo, narrativo. Quiero consolidar esa imagen de lo que soy como artista mediante un proyecto tan complejo como ha sido este disco.

¿Cuánto ha llovido desde la Belén Aguilera que empezó siendo La Chica del Piano hasta hoy?

Ha llovido mucho, pero la Belén que mencionas sigue siendo el pilar de todo esto en lo que estamos ahora. Lo que pasa es que estoy sometida a muchos cambios y en lo que llevo de carrera me gusta experimentar, jugar con distintos sonidos, descubrir cosas que no conozco, y aprender cosas que no sé. Soy muy curiosa y siento que con este proyecto se han recogido todas las vivencias y referencias desde que empecé y ha sido poner un broche a la carrera que llevo y plasmar todo mi aprendizaje en un proyecto. Lo que queda de esa chica del piano es el esqueleto, el pilar, el origen.

¿Hacia dónde nos puede llevar esta evolución tan marcada?

Nos lleva a tener un producto que puede ser infinito, que se puede extender mucho en el tiempo. Busco poder dedicarme a esto toda la vida y seguir indagando, jugueteando con sonidos y poder llevar mi proyecto a muchas ramas demostrando que la música no entiende de géneros. Que siempre puede haber fusiones y que hay cabida para muchos géneros en un mismo proyecto y registros vocales diferentes. Con este proyecto he sido capaz de llevar mi voz a rangos que no conocía y cosas que ni sabía se podían hacer con mi estilo de música. Ha sido muy enriquecedor.

Hay temas, por ejemplo ‘Laberinto’, que te acaban engullendo al escucharlo. ¿Buscaba eso?

¡Que chulo que me digas esto! No sé si es lo que buscaba o no porque no me lo he planteado. Para mí la música y las letras son algo muy personal. Cada uno tiene su vida y eso es lo bonito. Son letras subjetivas con las que cada uno puede sentirse identificado. Para mí, la música tiene el poder de transportarte en el tiempo y en el lugar y logra evadirte en el buen sentido y ponerte en el contexto que tú quieras. Con el disco busco que la gente haga un viaje en el que poder desplazarse emocionalmente. A veces estas en el ojo del huracán, otras viendo el mar en calma y otras de noche. Me gusta que viajes por diferentes estados y ubicaciones.

Abrió los conciertos de la última gira de Alicia Keys en España. ¿En qué momento se dio cuenta de que esto de la música iba en serio?

Si has teloneado a Alicia Keys ya no hace falta nada más (risas). Cada paso ayuda, pero el que vi más serio fue cuando anunciamos y abrimos la venta de entradas para el Movistar Arena que hicimos hace siete días y ver que vendíamos todas las entradas. Ahí piensas “¡guau que locura!” porque esto es para cantantes grandes y difícil de conseguir. Es un poco disociable porque piensas hasta que no lo vea no lo creo y lo pude ver y sentir en Madrid hace unos días.

¿Qué piensa al saber que dos sábados hay 20.000 personas de peregrinaje para verla cantar?

Es un poco disociativo, algo fuerte y no llegas a visualizarlo porque a ratos piensas que no va contigo. Ya te digo que estoy volcando todo mi esfuerzo en esto e intentando estar lo más encima posible.

Belén Aguilera, durante la entrevista con SPORT / Dani Barbeito

¿Qué parte deportiva tiene componer música?

Crear y componer tiene en común con el deporte la disciplina y la constancia. Y el entrenamiento mental porque cuanto más compones más aprendes, más bueno eres, más herramientas y tablas tienes. Hay que entrenar la cabeza y plantearte ser disciplinado. A nivel físico intento entrenar mucho y hago deporte por el momento de exigencia que supone un escenario, por poder llegar a todo y estar fuerte para aguantar lo que exige un concierto de estas características.

¿Practica algún deporte?

De pequeña mucho balonmano y en el instituto voleibol. Mi padre solía ir mucho a correr y es algo que empecé a hacer gracias a él y lo mantengo.

¿Y tiene algún deporte en concreto que siga en el día a día?

La verdad es que no. Lo siento, pero no hay nada que vea a diario si te soy sincera.

Es una entrevista, no se trata de un examen, no se preocupe.

Te diré que me gusta mucho el fenómeno ‘olimpiadas’ porque son espectaculares de ver, pero no tengo deportes que siga a diario. Los Juegos Olímpicos me gustan porque son una pasada y tienen el componente emocional de ver a esos deportistas que han entrenado tantos años y con tantos sacrificios que se reflejan perfectamente en sus caras y en cómo lo viven en lo bueno y lo malo.

¿Algún referente del mundo del deporte sí que tendrá?

Pep Guardiola me gustaba mucho como entrenador. Por su elegancia, educación, aura, discurso y filosofía de vida. Admiro la figura del entrenador de equipos por lo que supone. Mi familia es del Barça de toda la vida y la época de Pep la traslado a mi filosofía de trabajo en equipo. Me gusta hacer piña y que las piezas encajen. Un buen equipo lo es todo y yo lo tengo. Que todas esas piezas hagan su función es complicado. Que todo fluya y no haya competencias de egos es muy importante para los proyectos. Con el mejor equipo se llega muy lejos y reconozco que unas de las cosas que echo de menos es el deporte en equipo. En balonmano y voleibol se trabajaba mucho en bloque y esa parte es la que me falta y más me gustaba. El momento de apoyarte en las chicas y notar que cuando una estaba baja de moral las otras ayudaban, el no dejar caer a un compañero y sostenerlo.

¿Sigue de cerca el fenómeno del fútbol femenino?

Más que el masculino y tengo referentes como Alexia, Aitana o Jenny. Siento que está en auge y en una posición más merecida que cuando yo era pequeña y apenas existía. Se habla del fútbol femenino y ahora ya hay referentes y también nombres. Cuando era niña no conocía a ninguna y hoy hay nombres en boca de la gente lo cual es bueno, aunque aún queda por recorrer.

¿De quién bebe musicalmente Belén Aguilera?

De mucha gente. Soy una persona que tiene muchos referentes y escucha todo tipo de música. Desde lo más ‘unexpected’ a lo más ‘expected’, pero mi favorita sería Lana del Rey. Me gustan mucho las grandes vocalistas como Rocío Jurado y la música española de los setenta. En el aspecto internacional Caroline Polacheck, Lorde, Enya, Charlie XCX y música clásica. No me niego a ningún estilo de música y cuanto más me empape, mejor.

¿Cómo ve la industria musical actual y cómo ha gestionado su crecimiento?

Es una pregunta muy abstracta porque se puede responder desde varios frentes. En España creo que las tendencias son muy distintas a las mundiales. El género y el tipo de artista es diferente y está más enfocado hacia lo urbano y a un segmento más masculino. No soy tan ‘mainstream’ español, pero suelo escuchar a gente alternativa. Siento que España da cabida a muchos nichos como el ‘underground’ o lo alternativo. En mi caso tengo la suerte de que mi crecimiento ha sido paulatino y lo he vivido a fuego lento de manera muy placentera. Todo lo que viene ahora lo encaro con ganas.

¿Qué aportan las colaboraciones con otros artistas?

Hay de varios tipos y perfiles. Las hay que aportan y las hay que buscan simplemente números o estrategias. En mi caso personal las contemplo como un disfrute personal. Actualmente me apetece colaborar para enriquecerme con gente que admiro y de la que puedo aprender porque tengan cosas que yo no poseo. La gracia de las colaboraciones son las fusiones y cuanto más diferentes sean los artistas más interesantes me parecen. La de Julieta la recuerdo con cariño porque mezclamos el catalán con el castellano y la admiro mucho.

En la canción ‘Soledad’ apunta que estar solo tiene un punto de belleza.

Resignifico dicha palabra. El disco ‘Anela’ ha sido un viaje hacia la comodidad en la soledad y no sentirme sola en aislamiento. Ha sido como hablarle a mi soledad con esa connotación negativa y dolorosa y poder resignificarla en algo tan bonito y bello como lo era mi abuela para mí. Si alguien quiere conocerme musicalmente que empiece a hacerlo con ‘Soledad’.

¿Recuerda algún momento histórico deportivo que le marcara?

El triplete y sextete culé porque los hombres de mi familia, aunque hay del Barça y del Madrid, lo vivieron mucho. Para mí fue un momento colectivo muy dulce en la escuela, en casa, en las calles y se vio muy bonito sin ser yo muy futbolera. En mi vida personal recuerdo que en el equipo de voleibol del instituto en Mataró tuvimos a un entrenador muy top y se formó un grupo muy bueno con el que fuimos escalando y llegamos al campeonato de Catalunya y fue una época muy chula.

¿Cómo lleva su relación con las redes sociales? A usted le han ayudado.

Siempre ayudan, aunque son un arma de doble filo. Tienen el punto que pueden propulsarte y puedes exponerte al nivel que tú quieras y decidas enseñar lo que te apetezca, aunque al final tiene puntos de comparaciones que son odiosas. Durante el tiempo de cultivación de la parte artística de ‘Anela’ decidí apartarme de las redes para que no me intoxicasen y que lo que naciera lo hiciese de mí y para mí y fuese lo más puro y auténtico posible.

¿Tiene alguna metodología a la hora de componer?

En el estudio y de manera espontánea. No hay un momento concreto.

¿Qué mensajes podemos encontrar en sus canciones?

Muchos. Mi música es bastante filosófica y en especial en este último disco. Siento que al final da pie a la reflexión y a preguntarte a ti mismo ¿qué deseas?, ¿qué quieres?, ¿qué sientes? Más que mensaje hay mucho sentimiento.

“El mundo es peligroso, pero más soy yo”. ¿Qué hay detrás de esa frase de ‘Laberinto’?

Lo que se entiende; que para chula yo (risas). Es tener plena consciencia de las dificultades del mundo y de la peligrosidad que me rodea, planteado como una manera de autodefensa. Tiene un punto de rebeldía y ganas de plantarle cara a lo que me va a plantar cara a mí en esta sociedad. Sería una manera de decir: “no me vais a pisar”.

¿Qué música sonaba en el coche de sus padres?

Uf, a mi madre le gustaba Mecano y sonaba mucho; también Luz Casal, Queen, Abba o Elton John.

¿Qué diría a quienes vayan a verle al Sant Jordi Club, agotado hace semanas, el 8 de noviembre? Ese sábado parece el día internacional de la música porque en Barcelona tocan Leiva, Russian Red, Ángeles Toledano y usted, entre otros.

Que sepan que me encontrarán a mí, jaja. Que vengan con ganas de dejarse sorprender. ¡Y punto!