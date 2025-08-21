Los Beatles añaden un nuevo capítulo a su historia con la reedición corregida y aumentada de 'Anthology'

La historia oficial de los Beatles quedó fijada en el ambicioso y apabullante 'Anthology', proyecto de memoria y rescate que, además de tres álbumes con grabaciones inéditas y canciones inacabadas, se tradujo a mediados de los noventa en un libro de afán enciclopédico y un documental de ocho capítulos. Más de once horas de metraje que acababan con la exhumación de 'Free As A Bird', una de las canciones de John Lennon que Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr completaron en 1995.

El rescate, en 2023, de 'Now And Then', canción que Lennon también 'legó' a sus compañeros en forma de maqueta pero que no se pudo terminar en su día por dificultades técnicas, ya hacía sospechar que la historia quizá no estuviese del todo completa, algo que acaba de confirmar la propia banda al anunciar una nueva edición, remasterizada y ampliada, del histórico 'Anthology' coincidiendo con su 30 aniversario.

Más madera para la historia oral y en primera persona de los Beatles -en camino, recuerden, el titánico proyecto cinematográfico de Sam Mendes- un nuevo capítulo, el noveno, con imágenes inéditas de los tres Beatles supervivientes trabajando en el documental original entre 1994 y 1995. La serie al completo, restaurada con los equipos de Wingnut Films y Park Road Post de Peter Jackson, llegará a Disney+ a partir del 26 de noviembre. "Los ocho episodios originales de la serie narran la legendaria trayectoria que comenzó en Liverpool y Hamburgo y que pronto cautivó al mundo. Reviven historias atemporales: la Beatlemanía, la revolucionaria llegada de la banda a Estados Unidos, su papel a la vanguardia de la contracultura de los años 60, su exploración espiritual en la India y su posterior separación", anuncia la literatura promocional.

Junto a la serie documental, nuevas versiones de los tres discos remasterizadas por Giles Martin y un álbum inédito de 36 canciones que, bajo el título de 'Anthology 4', reunirá versiones inéditas de 'In My Life', 'I've Just Seen a Face', 'Nowhere Man' e 'If I Fell', entre otras, así como un ensayo inédito para la emisión de la BBC de 'All You Need Is Love'.

Recuerdos "honestos e íntimos"

El libro 'The Beatles Anthology', con sus 1.300 fotografías, cartas y documentos variados, también volverá a la vida con una reedición especial 25 aniversario. El volumen, recuerda un comunicado de prensa, muestra a los cuatro Beatles compartiendo sus "recuerdos honestos, íntimos y reveladores del viaje de la banda", así como las opiniones de colegas y colaboradores, incluidos Neil Aspinall, George Martin y Derek Taylor.

Para empezar a abrir boca, ya se ha puesto en circulación una versión restaurada del videoclip de 'Free As A Bird' que, además, incluye una estupenda remezcla de la pista de audio a cargo de Jeff Lynne (ELO), productor original de la canción. También ahí, como sucedió con 'Now And Then', está la voz de Lennon "clara como cristal", que diría McCartney.

'Anthology', tal y como recordaba este jueves la revista 'Rolling Stone', marcó "un antes y un después en la vida de los Beatles". "Demostró de una vez por todas que su creciente popularidad no tenía nada que ver con la nostalgia, sino con cómo esta música se relacionaba con el momento actual, como lo hace treinta años después", celebraba la publicación estadounidense.

Tanto o más importantes que el documental fueron los tres discos que reconstruyeron la historia musical de los de Liverpool y, casi por primera vez, se colaban entre bambalinas para rescatar tomas descartadas, maquetas, conversaciones de estudio y versiones alternativas. Ahí estaba también, por ejemplo, 'Real Love', la segunda canción de Lennon que McCartney, Harrison y Starr reconstruyeron y completaron en 1995. En las últimas décadas, los archivos de los Beatles han dado pie a suculentas versiones extendidas de casi todos sus discos, pero en aquel momento, los tesoros de los británicos aún permanecían bajo llave, esperando el momento idóneo para ver la luz.

