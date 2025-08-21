Avance del capítulo de 'Sueños de libertad' de hoy, jueves 21 de agosto

En 50 minutos de duración, 'Sueños de libertad' trata la historia de Begoña Montes, una mujer atrapada en un matrimonio tóxico que busca la ansiada libertad en la España de 1958. Los espectadores pueden disfrutar de la ficción de lunes a viernes a las 15:45 horas en Antena 3.

La serie empieza con la huida de la protagonista con su hijastra Julia. Ella es la nueva esposa de Jesús de la Reina, el viudo de oro de la comarca, dueño de una importante empresa de productos de tocador, Perfumerías de la Reina.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad, Luz confrontará a Joaquín por priorizar la producción sobre la seguridad de los trabajadores. Mientras tanto, Begoña estallará contra Andrés: "Entiendo que quisierais a don Pedro fuera, pero no a costa de la salud de los trabajadores".

Por otro lado, Gabriel mantendrá una misteriosa llamada: "Isabel, mi amor, claro que tengo ganas de verte. Espera que yo vuelva a París y vamos juntos a verla". María, desconfiada, le preguntará al oír que hablaba con alguien misterioso.

Pelayo, por su parte, presionará aún más a Marta y Fina: “Sé que no es fácil hacer como que no ha pasado nada, pero es esencial para estar a salvo”. Sin embargo, su tono se volverá más oscuro cuando le diga a Fina: “Como responsable del asesinato de Santiago, podrían condenarte a muerte”.

Cristina, por su lado, recibirá un misterioso sobre repleto de dinero, mientras una dura conversación con Irene dejará claro que el pasado aún no ha dicho su última palabra: “No sé si volveremos a verle… ni qué habría sido de nosotros si mi hermano no hubiera hecho lo que hizo”.

Y en una revelación impactante, don Pedro confesará a Digna: “Damián contrató un detective para espiarme… se infiltró como técnico de seguridad. Pero para eso tuvo que posponer la revisión auténtica”.