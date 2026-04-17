Antonio Carmona: “El Atlético puede lograr algo grande esta temporada”

Antonio, es usted un colchonero declarado, pero nunca ha escondido su gran simpatía por el Barça. ¿Tuvo sentimientos encontrados el pasado martes en el Metropolitano?

Es que soy muy del Atlético, pero siempre me ha caído muy bien el Barça desde las épocas de Manel Estiarte, que es amigo mío de su brilllante etapa en el waterpolo, y Frank Rijkaard. Es verdad que tuve sentimientos encontrados, pero pienso que nos merecemos haber pasado a las semifinales de la Champions League. En España lo mejor se lo llevan siempre el Barça o el Real Madrid y nosotros somos los ‘segundones’, los terceros y creo que esta temporada, por fin, os colchoneros podemos hacer algo grande. No soy de los que le gusta que pierda el Barça cuando juega contra un equipo extranjero, pero el otro día no había otra opción y se vivió una gran noche en el Metropolitano. Pienso que este Barça repleto de canteranos que entrena Flick desprende mucha ilusión. Como buen colchonero debo admitir que el Madrid me cuesta más la verdad (risas).

¿Los ve capaces de superar al Arsenal en semifinales?

Creo que pasaremos porque veo que a estas alturas el equipo está enchufado y con ilusión. Los detecto muy preparados de cabeza para lo que se les viene en los próximos días y semanas y eso es fundamental.

Mañana sábado afrontan la gran final de Copa del Rey contra la Real Sociedad. Están siendo unos días de no parar para el seguidor rojiblanco.

Ya me voy a Sevilla y me verás por allí con mi 'camisetita'. Me llevo muy bien con la gente de la Federación y estaré animando a los jugadores para tratar de hacer historia.

“Tenemos un bloque rojiblanco perfecto y unas piezas muy bien encajadas” Antonio Carmona

¿Cómo intuye que será este sábado copero?

Creo que será un momento muy bueno para nuestro fútbol y espero que para los míos. Además, siendo en Sevilla habrá mucho arte por cualquier esquina. Ya me veo formando parte del peregrinaje rojiblanco, me iré antes a tomar mis cervecitas, me pasaré por el Guadalquivir y tiraré una hojita de perejil para que nos traiga suerte y haremos nuestras cosillas para apoyar a mi ‘Atleti’.

Le he escuchado decir que con el ‘Cholo’ siempre tenía la sensación de que les faltaba rematar la faena, ¿lo sigue pensando a estas alturas?

Vamos bien, pero es que Simeone a veces se pone muy nervioso y soy de los que defiende que hay que tener más paciencia en según qué momentos. Es como si yo salgo al escenario a cantar ‘atacao’ y no puede ser. Hay que decirle que se calme un poco y se asiente. En alguna fase de los partidos le veo sobreexcitado y no sé si es bueno para el equipo, pero hay que reconocer que es un tío que con su actitud nos mantiene siempre en la pelea por los títulos y en los puestos de arriba, aunque nos falta ganar.

¿Cuáles son las claves del actual Atlético de Madrid?

Hay muchas pieza importantes y vitales. Nombres como Koke, que es un referente, el portero Musso que se ha convertido en un elemento fundamental en los últimos partidos, Julián Álvarez o Giuliano, que está dando caña de la buena, son claves. También destacaría a todo el equipo técnico.

¿Dejaría escapar a Julián al Barça? Hace semanas que suena ese hipotético cambio de aires.

‘Mecaguen’ la mar. Esa opción ni me la planteo. Ahora mismo el equipo está muy compensado y quitar una pieza de ese vestuario sería como romper un tablero de ajedrez. Todos los futbolistas tienen sus cometidos y están muy alineados y saben lo que tienen que hacer en cada momento.

Mucha suerte el sábado contra la Real Sociedad y en dos semanas contra el Arsenal.

¡Muchas gracias!