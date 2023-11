Atacan a martillazos la Venus del Espejo de Velázquez en la National Gallery de Londres

Dos activistas de la organización Just Stop Oil han protagonizado la acción protesta llegando a romper el vidrio protector de la obra

Dos activistas de la organización Just Stop Oil han atacado este lunes el cuadro 'Venus del Espejo' (1647) de Diego Velázquez en la National Gallery de Londres y han conseguido romper el vidrio protector de la obra, según informa el medio británico 'The Telegraph'.

💥 SUFFRAGETTE PAINTING SMASHED



💀 Our government have revealed plans for MORE oil licences, knowing it will kill millions. In response, two supporters of Just Stop Oil smashed the Rokeby Venus — slashed by Mary Richardson in 1914.



⏱ Deeds, not words: https://t.co/3tlBID7nKA pic.twitter.com/Hk0el26QIt