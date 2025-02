Arde Bogotá: “Nuestro mensaje es la honestidad”

Empezamos siempre el ciclo Veladas Sonoras con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviesen que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

(Antonio, cantante) Es muy difícil responder a eso. Buena pregunta. Creo que estamos entrando en un torneo a nivel nacional, clasificándonos para la final como un equipo de fútbol. (José Ángel, batería) Digamos que hemos ascendido a Primera, aunque con economía de un Segunda. (Pepe, bajo) Estamos ascendiendo desde abajo. Tenemos la plantilla, pero nos falta campo para entrenar. Estamos trabajando bien y con actitud.

Acabaron 2024 llenando un Movistar Arena en Madrid y dos Sant Jordi Club en Barcelona. ¿Esas tres noches en comunión con 27.000 fans son su consolidación?

(Antonio) Fueron algo abrumador. Lo de Madrid fue de una dimensión muy elevada. Teníamos la ambición de celebrarlo mucho y de disfrutarlo y así fue, pero te queda la sensación de una Nochevieja en la que has planeado y proyectado muchas cosas, y luego hay algunas que ocurren y otras que no o surge algo inesperado. Son muchas sensaciones. Han sido noches memorables porque en 2023 llenamos el ‘Razz’ y ahora el Sant Jordi Club, por lo que la progresión es un hecho.

¿Han sido los primeros grandes capítulos de su trayectoria?

(Antonio) Lo de Madrid fue la primera vez que nos enfrentamos a un concierto tan grande respecto a número de público y ese es el objetivo. Hacer conciertos así y que la gente los disfrute; cosas con sentido. Habíamos hecho ya dos bolos en Murcia que fueron mayúsculos, pero el aforo del Movistar Arena (antiguo WiZink) era más grande y en 2025 la idea es hacer un número contado de eventos muy grandes y festivales y que los fans disfruten.

¿Cuándo se activa el clic que coloca a ‘Arde Bogotá’ como uno de los grupos del momento?

(Dani, guitarra) ¡Guau, qué pregunta! Miramos muy poco atrás porque tenemos mucho trabajo por delante y no tenemos tiempo para reflexionar sobre qué ha pasado. Creo que a nivel personal seguimos siendo los mismos chavales de Cartagena y eso me gusta de esta banda. La mentalidad no cambia. Vamos al mismo local de ensayo, hacemos las mismas bromas, pero al mismo tiempo estamos proyectando algo gigante que jamás pensamos. Es un monstruo que te persigue y hay gente que ya nos escuchaba y otra que se suma y acoge el proyecto. La tendencia es seguir creciendo, pero cuando nos metemos a componer seguimos con la mentalidad de hacer lo mismo que cuando sacamos ‘Antiaéreo’. (José Ángel, batería) No miramos atrás y no te fijas en un momento concreto porque hay varios: aquel Sonorama con 30.000 personas, el tener que dejar nuestros trabajos para mantener el proyecto, agotar tres ‘Rivieras’. Son una serie de hitos que te encuentras cuando vendes todas las entradas en tiempo récord o cuando te premian.

¿Dejar sus trabajos significó que esto iba en serio?

(José Ángel) Fue un factor bastante importante. No el más significativo de todo el trayecto, pero desde luego fue un plan más para tirarte al vacío y apostar y creo que nos salió bien.

¿Qué mensaje desprende su música?

(Antonio) Creo que ninguno en concreto. Te explico. Hacemos canciones para contar lo que nos pasa a diario. La creación de ‘Arde Bogotá’ era tener un espacio para compartir nuestras cosas. Por aquel entonces no éramos tan amigos, pero teníamos la confianza de explicarnos cosas que con otras personas nos costaba más. Escribir canciones nos ayudaba a exteriorizarlas. En dichos temas se explicaban cosas con honestidad y sabiendo que el compañero no te juzga y te ayudará. De eso habla nuestra música. De las cosas que nos pasan, nos preocupan, aunque no dejamos de ser personas bastante normales con una vida algo anormal. Desde fuera se pueden captar mensajes sobre la superación del duelo o la nostalgia, la esperanza, el triunfo de lo colectivo. Son cosas que salen de forma improvisada.

¿Qué relación con el mundo del deporte tienen?

(Antonio) Soy muy aficionado a algunos deportes, pero no practico porque soy terrible. Me gusta mucho el fútbol, el ciclismo, el balonmano y un poco las motos como a mis compañeros. Soy del Cartagena y me gusta el Atlético de Madrid. (Dani) He practicado muy poco y la época que más deporte estoy haciendo es ahora encima del escenario (risas). Mi padre ponía las motos en televisión y se convirtió en una tradición. De fútbol sigo al Cartagena por sentimiento a la ciudad. (Pepe) Estoy loco con el deporte y entrenar desde hace cinco años. Me gusta mucho la calistenia, el mundo del gimnasio y entrenar donde sea. Tengo afinidad por el Atlético de Madrid y me gustaría saber más de otros deportes como waterpolo o tenis. Y considero que los videojuegos se han convertido en un deporte y estoy viciado. Entrenar es fundamental porque me permite ganar salud y quitarme dolores mentales y físicos. (José Ángel) Como batería soy bastante intenso y no me gusta el fútbol. En casa nos gusta ver las Olimpiadas, el atletismo y disciplinas poco arraigadas como el taekwondo. He hecho deporte, pero no tengo ningún equipo, ni ningún referente. Ahora practico boxeo y me aporta cosas buenas. Llevaba tiempo queriendo hacerlo y flipaba con Oscar de la Hoya, Mike Tyson, Mohamed Ali. Me aporta un fondo y una resistencia que me ayudan al tocar. Tengo más potencia y menos neblina mental. Es una hora en la que no miro el móvil y solo pienso en aguantar y no morir y me siento más centrado y menos irritable.

¿Tienen referentes deportivos?

(Pepe) Siempre me ha gustado Rafa Nadal y Fernando Alonso. En el mundo de la calistenia conozco a gente, pero no me atrapan tanto. (Dani) Admiro a Marc Márquez por su mentalidad de sobreponerse y sacrificarse. Es muy competitivo y ves que no le importa hacerse daño con tal de conseguir su objetivo. Me gusta cómo piensa. (Antonio) El ‘Cholo’ Simeone y su discurso siempre me han atraído y la mentalidad de los ciclistas frente al trabajo. El conocer tu cuerpo para la carrera, el sacrificio en favor del equipo.

Antonio, ¿qué mentalidad se necesita para actuar ante 20.000 fans?

En nuestro caso utilizo símiles deportivos, concretamente futbolísticos, porque para mí significan algo. He mamado la mitología del fútbol y el deporte y esos símiles sobre cómo superar las adversidades me funcionan. Pienso en la concentración del futbolista cuando sale a un estadio lleno y es capaz de disfrutar, de estar con sus compañeros y sobreponerse y tratar de conectar como cuando jugaba en la plaza del barrio. Compararlo me sirve. Es como nosotros que hacemos algo que nos divierte y al final se convierte en multitudinario. Tratar de conectar con lo que lo hacía -y aún lo hace- divertido en los inicios e íntimo, pese a que se ha convertido en algo masivo.

¿Cómo han enganchado a la gente?

(Antonio) Si lo supiera, lo metería en un frasco y lo vendería. Me gusta pensar que las canciones que escribimos y la manera que tenemos de interpretarlas. Lo que honestamente somos es lo que se ve. Unos chavales transparentes haciendo canciones en su mejor versión y tratando de buscar una originalidad. Nuestro mensaje es esa honestidad que no se perderá y se mantendrá en el tiempo. Lo material puede desaparecer, pero nuestra esencia perdurará.

¿Qué retos afrontan este 2025?

(Antonio) Un bonito reto creativo. El objetivo es avanzar, seguir creciendo y llegar a más gente; continuar emocionando a quien viene a vernos. Lo bonito es que ahora tenemos este reto creativo y nos mantiene más vivos. Queremos emocionar conformando a la mejor plantilla posible para tratar de ganar por goleada.

Han agotado dos fechas en julio en Cartagena en la icónica Cuesta del Batel.

(Dani) Es algo muy extraño. Siempre se dice que nadie es profeta en su tierra y se ha hecho bandera de eso, pero no nos están pasando y lo somos. La gente nos quiere mucho y nos aprecia, y creo que hemos dado un significado importante a Cartagena. La gente viene porque sabe que es nuestra ciudad y que el enfoque del concierto es otro. Es inevitable admitir que no será un show más. Cuando llegue la fecha, le encontraremos aún más significado a esos ‘sold out’.

¿Cómo ven la industria?

(José Ángel) La veo muy rica y más viva que nunca. Ahora que han salido los ‘top’ ves que hay variedad, pop y rap urbano, rock, grupos ‘garajeros’ y detectas que hay un resurgir del interés de la música en bandas que se autogestionan. La gente va a los bolos, hay un tejido supervivo de fans. Es una marea de gente y de grupos que se retroalimentan y seguirá así mucho tiempo.

¿Siguen a otros grupos?

(José Ángel) Los Carolina Durante lo hacen superguay, Alcalá Norte, Judeline o las Hinds y, a nivel internacional, destaco Lola Young, a medio camino entre Adele y Amy Winehouse. (Pepe) Rage Against the Machine y Lana del Rey me gustan mucho. (Dani) A nivel de estrategia nos fijamos en bandas internacionales porque en los inicios la idea era traer un sonido rock de fuera. Este año hemos compartido cartel con ingleses y americanos y hemos visto cómo expanden e interpretan su música. Vemos poco lo de fuera y está bien fijarse para renovarnos aquí. (Antonio) Fontaines D.C. han hecho un gran disco, igual que Robe Iniesta o los Carolina Durante.