“Lo aprendido en un vestuario de fútbol te ayuda a convivir en el camerino de una banda”

Guitarrista de Vetusta Morla y creador de himnos generacionales durante dos décadas afronta una etapa en solitario que el mismo reconoce que ansiaba y necesitaba. Meses antes de regresar a los grandes escenarios con la banda madrileña, Guille Galván departió con SPORT durante una visita a Barcelona para presentar su disco “Nadie con ese nombre vive aquí” y hablar de sus pasiones deportivas. El fútbol es una de sus grandes pasiones y nos lo explica desde el punto de vista de la tranquilidad que supone ser uno de los compositores punteros de nuestro país.

Guille, siempre empezamos estas entrevistas con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

Me explota la cabeza con esta pregunta. Sería como la carrera de un ciclista que lleva tiempo preparándose para atacar un puerto de montaña importante como los Lagos de Covadonga. Me veo como el deportista que afronta las primeras cuestas y me voy al ciclismo porque es un deporte de fondo, a largo plazo. En los puertos míticos puede suceder de todo con buenos momentos o pájaras y la montaña es la que manda: es importante cómo acabas y nunca cómo empiezas.

Me esperaba un símil con el fútbol del que es un gran amante.

Es verdad que me gusta mucho el fútbol. Jugaba de media punta o punta, en el mediocampo, dependía del año. Lo hice de manera más activa en el Tres Cantos y ahora en el Santa Maradona que es el típico equipo de barrio de Fútbol-7 en el que te dejas los tobillos y las rodillas.

¿Qué le aporta el fútbol?

Lo básico es que me da felicidad y es de los primeros recuerdos que tengo de hacer algo en equipo: saber confiar en los compañeros, tener un compromiso, contar con una estrategia. En Vetusta Morla tengo a compañeros que juegan al fútbol y decimos que lo que aprendes en un vestuario te sirve para convivir en un camerino. Te ayuda a saber los roles de cada uno, que la canción es el equipo, la pelota y que hay que pensar en beneficio del proyecto común y no en individualismos. Hay que saber sacrificarse y confiar en el de al lado y dar la misma importancia al lateral derecho que al delantero.

Como merengue declarado vaya temporada han firmado los de Arbeloa.

Ha sido una temporada esperpéntica. La famosa rueda de prensa de Florentino Pérez fue la guinda del pastel porque parecía a un discurso de Donald Trump en el que la culpa de todo la tiene el que está enfrente menos el presidente que es quien manda. Ha sido una campaña en la que ha importado todo menos el equipo y el juego. Todo lo que ha sucedido este año tiene tintes cómicos empezando por la falta de respeto a un tipo como Xabi Alonso y por cómo se ha ido convirtiendo en algo muy extraño todo aquello que rodeaba al primer equipo.

Detecto cierto enfado con la destitución de Xabi Alonso.

Completamente. De hecho, esta temporada he ido sufriendo el proceso de borrarme del Madrid y su día a día desde que echaron a Xabi por culpa del complot que hubo por parte de algunos jugadores para facilitar su caída. Tuve una sensación de que no merecía la pena engancharse emocionalmente a este Madrid.

“En este Barça siento que los jugadores son cercanos, no viven en un pedestal y Flick ha hecho un ejercicio valiente de dar oportunidades a la cantera sin ningún miedo” Guille Galván

Y si encima tienes delante a un Barça como este es complicado plantar cara.

Los ciclos se suelen complementar. Cuando aquí todo va bien allí nos va regular y viceversa y muchas de las cosas que ahora funcionan aquí igual se acaban traspasando al Madrid en un tiempo y viviremos un ciclo donde el vestuario blanco esté más unido y haya sensación de que hay una piña, un respeto y un compañerismo que no se detectan ahora. Sostengo que Barça y Madrid nos necesitamos los unos a los otros.

Como buen aficionado al fútbol, ¿qué le cautiva de este Barça de Flick?

Hay algo que me hace ver a sus jugadores cercanos y bajados del pedestal. Que ganen la Liga y vayan en bicicleta por Barcelona a celebrarlo es increíble. Lo que ha hecho Flick es un ejercicio valiente de sacar a gente de la cantera sin más aval que su juego, sin tener miedo, viendo que todos ocupan su lugar y si falla uno sale otro en su lugar. Cuando se lesionaron Gavi o Raphinha parecía el fin del mundo, pero sale otro y lo suplen muy bien. En cada lugar cuecen habas, pero da la sensación de que los azulgranas son chavales que se lo pasan bien jugando al fútbol. Hay que destacar que actualmente empieza a haber futbolistas que dan una cara diferente a lo que tenemos entendido en este deporte como Sergio Camello, Héctor Bellerín o Borja Iglesias. No tienen ninguna intención de ser excéntricos. Al final no dejan de ser mega estrellas y tienen a medio mundo vigilándoles a diario, pero es difícil estar toda tu carrera con tanta presión. El hecho que Leo Messi haya estado en el top Mundial año tras año no ha pasado nunca en la vida porque es, precisamente, una dedicación plena y una renuncia a la vida nunca mejor dicho.

Tengo entendido que se ha acercado al Rayo Vallecano.

Siempre he tenido simpatía por el Rayo. Más aún después de la temporada histórica que han firmado con final de la Conference League incluida. Procuro ir al campo y es un grupo muy majo con buena gente como Isi, Alemao o Camello. Son hitos que recuerdan a cuando el Alavés llegó a la final de la UEFA o el Zaragoza o el Espanyol, hechos que te reconfortan con el deporte porque ves que no todo es cuestión de talonario y que lo que importa es el equipo. Lástima que al Rayo se le escapó la final.

Escribe habitualmente en un medio sobre fútbol. ¿Qué diferencia hay entre hacerlo sobre deporte o crear canciones que acaban siendo himnos y calando entre la sociedad?

Cuando escribo sobre fútbol, lo hago en la revista ‘Líbero’ desde hace 15 años, tiene que ver con recuerdos de la infancia, de la manera en la que me relacionaba con mi familia y amigos y es escribir sobre esos caramelos de la vida. Esas cosas que, por mucho que te empeñes en olvidar, nunca se borran. Recuerdo mejor fechas, partidos o resultados de hace 30 años que cosas que me pasaron anteayer. Son hechos que se quedan grabados en la memoria no sabes muy bien por qué y que no podemos elegir. Lo asocio a una manera de comunicarme con mi yo del pasado. Mientras que cuando escribo música esta faceta toca más cosas sobre mi vida y trabajo que es lo que me ha hecho viajar, conocer a mucha gente y poder dedicarme a lo que me dedico.

¿Cuenta con alguna metodología en concreto?

La metodología es echarle muchas horas y cada vez que tengo una idea lograr llevarla a algún lado en concreto o a una banda sonora. Tengo la suerte de tener un estudio en casa que me permite trabajar por la noche cuando los niños duermen y no tener que desplazarme y trato de vincularme con la música desde el lugar más cotidiano que puedo. Hay una canción en mi disco que se titula ‘Hay un coche ardiendo’ porque me encontré un coche en una cuneta. Son cosas que te apuntas porque te llaman la atención, pero por mucha referencias o estimulaciones que tengas, la creación siempre tiene que ver con el trabajo que hay detrás.

“La temporada del Madrid ha sido esperpéntica porque no contaban ni el equipo, ni el juego y hubo un complot por parte de algunos jugadores para provocar la caída de Xabi Alonso” Guille Galván

¿Qué podemos encontrar en su primer trabajo en solitario ‘Nadie con ese nombre vive aquí’?

Son 11 canciones que escribí en un momento alejado de los escenarios y de las grandes giras. Necesitaba salir de esa dinámica y verlo todo desde un lugar más íntimo porque, además, falleció mi padre y sus últimos años fueron muy duros y me llevaron a escribir un tipo de canciones que me parecía obligado que tuviesen que escucharse con mi propia voz.

¿Tiene algún referente del mundo del deporte?

He tenido posters de gente a la que admiraba. No diría que eran referentes vitales, pero me gustaban muchos futbolistas y coleccionaba camisetas de todos los equipos. Me daba igual el color porque ponérmelas me hacía sentir un super héroe. Ha habido tantos que…sería injusto decir sólo uno. De pequeñín soy hijo de la ‘Quinta del Buitre’ y de aquel Real Madrid, pero, por mi padre, era muy fan de Johan Cruyff y admiré al Barça de Guardiola al que respeté pese a que nos quitara muchos títulos. Tuve mucha admiración e idolatría por el Milan de Arrigo Sacchi con un trío impresionante con Van Basten, Gullit y Rijkaard. Marco Van Basten era un elegido, alto, guapo, fuerte, pese a que sufrió muchas lesiones. Miraba con admiración a los de fuera como Roberto Baggio o Matthaus. Esa panda de extranjeros era mucho mejor que nosotros. En los noventa la época de los Cantona, Zidane y la primera etapa de Maradona desde el mundial México al de Italia, aunque se desdibujó en sus últimos años de vida que fueron muy difusos. En el fútbol me he fijado en grandes jugadores. También en el Ajax de los 90, el Real Madrid de Del Bosque o el segundo de Capello y en jugadores como Guti que era un tipo con una clase descomunal pese a que no quiso más y nos dio lo que nos dio, pero esos ratitos fueron auténticas joyas.

¿Y algún momento deportivo histórico que se le quedase grabado?

Muchos partidos de fútbol. Del Mundial ‘86 recuerdo la final del 3-2 de Argentina a Alemania o la de la Copa de la UEFA que perdió el Espanyol contra el Bayern Leverkusen con un 3-0 en la ida que les remontaron en la vuelta. Soy muy freak del fútbol. También la final de la Eurocopa de 1988 en la que Holanda ganó por 2-0 a la Unión Soviética Holanda con goles de Gullit y Van Basten. Y me acuerdo de esa época dorada del Real Madrid en Europa con grandes partidos contra el Bayern de Munich, el PSV Eindhoven o el Milán. Ya de mayor, con más claridad, recuerdo las Copas de Europa que he podido celebrar con el Madrid y las conquistas de nuestra selección que es favorita para este Mundial que empieza en unos días. Dicho esto, también disfruto del baloncesto y el ciclismo y es que mi pasión por el deporte daría para escribir un libro.

¿Cómo ve la industria musical actualmente?

En un estado cambiante y de evolución, de adaptación a un mundo que cada vez cambia más rápido y pasa que las tendencias y los usos van muy por delante de la propia industria. Es algo que ha sucedido siempre por lo que busco un refugio que me permita hacer las cosas de manera más controlada y pausada. Es por ello que llevo dos años alejado del ruido que me han venido muy bien para poder armar este disco. Un poco como cuando Laudrup miraba a un lado y se la pasaba al que estaba en el opuesto. No miro las necesidades de la industria y debes gestionar tu carrera con personalidad propia.

Llevamos casi media hora de entrevista y hasta ahora solo ha salido Vetusta Morla en una ocasión, lo cual tiene mérito.

¡Y encima los he mencionado yo!

A lo que íbamos. Vuelven a la carretera en unos meses y llegan al Sant Jordi de Barcelona el 2 de octubre. ¿Qué podemos esperar de esta nueva etapa de la banda madrileña?

Poco te puedo decir porque aún estamos armando cosas. Hay muy poco definido de lo que va a suceder y como pedí tener mi tiempo para presentar el disco y hacer la promoción no se sabe mucho, pero pronto nos pondremos a darle forma al show. Lo seguro es que, después de dos años, serán conciertos en los que habrá muchas ganas por parte de público y banda y lo daremos todo.

¿Hay que proteger el tejido de salas?

Absolutamente, creo que el circuito de salas te permite tener un pie más cerca de la realidad y crecer de manera paulatina. Es un tejido que deja cultura en las ciudades y la gente que te va a ver te deja referencias sostenibles y permite que puedas hacer giras en invierno porque no todo son los festivales de verano y no todas las ciudades pueden acogerlos. Disfruto mucho de las salas y sin ellas cualquier circuito de un país pierde su eslabón principal.

La última, ¿qué sonaba en el coche de sus padres?

Dire Straits y su mítico ‘Walk of life’, grupos españoles de la época como Radio Futura, Nacha Pop, Rosendo, The Beatles o Pink Floyd. La verdad es que aprendí a mamar buena música en ese coche.