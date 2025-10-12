Álvaro Soler: "La ilusión de este Barça es embriagadora"

Álvaro Soler (34 años) triunfa con su pop melódico y luminoso y cuenta con una legión de seguidores en España y en el norte de Europa que peregrinarán con él hacia su nuevo disco titulado ‘El Camino’. En dicho trabajo, el cantante catalán repasa a modo autobiográfico el último año, en el que ha experimentado la triste oscuridad con la muerte de su abuelo y la alegría más luminosa con el nacimiento de su primera hija. Amante y practicante del deporte, alucina con este Barça de jóvenes talentos que gestiona Hansi Flick pese a las dos últimas derrotas sufridas ante PSG y Sevilla, respectivamente.

Siempre empezamos este ciclo de entrevistas sonoras con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

Guau. Me gustaría ser el Carlos Alcaraz de la música. No sabría muy bien con quién compararme porque hay muchos matices y cada uno es diferente, pero si hiciese una rueda de prensa declararía lo siguiente: “Estamos muy contentos con el equipo, hemos trabajado muy duro estos años para tener el nuevo disco ‘El Camino’ que salió el 10 de octubre y lo daremos todo en la cancha para que la gente salga contenta y sintamos a la afición cerca. Estamos preparados”.

¿Y si fuese con algún deporte?

Con muchos, pero siempre acabo yendo al fútbol o a las míticas ruedas de prensa después de ganar un Grand Slam con Sinner o Alcaraz como protagonistas.

Y, ¿hacia dónde nos lleva el disco ‘El Camino’?

Empieza en el pasado, llega hasta el presente y te lanza hacia el futuro. Hay un poco de todo. Es un camino muy personal y muy ‘Álvaro’. Me he atrevido a hacer cosas que antes no osaba. El disco tiene una ‘Intro’ y un ‘Outro’ y eso ya no se estila. Al final el tema era hacer un disco que la gente disfrutase de principio a fin y no de canciones sueltas. El público, al final, lo acoge como lo siente y le apetece y habrá que esperar y ver cuáles son sus opiniones.

¿Qué se explica en esta historia?

Quería que fuese un álbum de fotos que recuerdas un año más tarde. Vuelves a verlo, abrirlo, olerlo. Es un ciclo de vida pues ha sido un año de contrastes en el que murió mi abuelo y nació mi primera hija y eso representa la vida más pura: con tristeza y alegría, con luz y oscuridad.

Fue padre recientemente. ¿Se compone de otra manera?

No te mentiré. Al final del día estaba tan hecho polvo que no podía hacer nada más. Seré sincero y no diré que se me iluminó la cabeza porque no fue así. Me costó mucho escribir sobre mi hija y apenas lo he hecho porque aún estoy cerca del nacimiento. Necesito perspectiva, pero como padre pienso que todo lo que hago ahora es para que algún día, mi hija, esté orgullosa de mí. Es muy heavy la eficiencia brutal que poseo porque las horas que ella duerme hago de todo. Soy mucho más productivo y hago muchísimo más deporte que antes.

Álvaro Soler, durante la entrevista con SPORT / Valentí Enrich

¿Qué hace un chico de Sant Cugat viviendo en Berlín y triunfando en Alemania? ¿Cómo ha sido ese proceso de conquistar ese mercado duro y lejano?

Mi historia es un poco compleja. Nací en Barcelona y mi padre es alemán por lo que soy bilingüe y pienso que el don de los idiomas es en el don de la comunicación. De pequeño odiaba estudiarlos, pero el éxito que tuve en Italia o Alemania ha sido gracias a ellos y a poder comunicarme con la gente. Obviamente las canciones tienen su parte de culpa, pero los idiomas te abren las puertas y me interesa aprender de otras culturas. Ayuda que viví en Tokio con 10 años y eso era un ‘bufet’ libre. Lo que aprendes en casa está muy bien, pero ahí fuera hay maneras y opciones muy válidas e interesantes. Eso ha influenciado mi música y mi manera positiva de componer sumada a mensajes de inclusión y apertura de fronteras es lo que definiría mi estilo personal. Me encanta vivir en Berlín porque la energía musical de esa ciudad se contagia y es la capital de la música europea.

¿La música es un vaso comunicador?

Absolutamente. Une a la gente. Me encanta cuando los fans me paran y me explican unas historias tan brutales y profundas que me dejan exhausto. En Suiza me paró una chica que se despertó de un coma cuando sonaba ‘El mismo sol’ y me dejó helado. No me atribuyo lo que haya pasado en ese momento porque las historias de la gente con la música, sea mía o no, al final son el motivo por el que uno trabaja en esto.

Comenta que practica más deporte. ¿Qué hace exactamente?

Nado mucho y estos últimos meses me preparé para la Montgó Experience del fin de semana pasado que no es otra cosa que una carrera en el mar que se organiza en dicha cala. Eran 1.5 km, pero para mí ya era mucho. Tengo a una banda a la que le gusta hacer deporte y con el bajista, el guitarrista y el fotógrafo antes de cada concierto buscábamos piscinas públicas de 25 o 50 metros para nadar. A la Montgó Experience me apuntó mi hermana y era un reto, pero la natación es fantástica para el cuerpo. Tengo las rodillas cascadas de tanto monopatín de joven y me va fantástico.

¿Le gustaba el monopatín?

Sí, pero me daba respeto. Empecé en Tokio porque en el Parque Olímpico había parques de skate y me aficioné tratando de emular a Rodney Mullen. Si eres de Barcelona o Sant Cugat no puede ser que no hagas bici. Ha sufrido un ‘boom’ espectacular y vas por las Carretera de las Aguas y ves que la gente se ha venido muy arriba con los outfits. ¡Si detectas que alguno no va conjuntado soy yo! Me he comprado una bici eléctrica porque tenía una ‘gravel’ que era perfecta cuando vivía en Madrid, pero la traje a Barcelona y mis amigos me metían por trialeras imposibles. Me sacan tanta ventaja que ni hablamos y me compré la eléctrica.

¿Cómo prepara sus conciertos?

Con mucha disciplina, deporte y cardio. Llevo un reloj deportivo y he empezado a controlar el desgaste y en cada concierto quemo 800 calorías. Hay un montón de cosas para las que hay que estar preparado y no es solo la voz. No bebo alcohol, me voy a dormir como un monje y me despierto pronto. Si estás bien de salud y te cuidas notas que estás más presente en el concierto.

"Practico natación, ciclismo y hago ‘cardio’ para poder prepararme los conciertos" Álvaro Soler

¿Su disco ‘El Camino’ girará por nuestras tierras? ¿Habrá que esperar?

Hemos sacado las primeras fechas en el norte de Europa y en el futuro vendremos a España e Italia. Estamos en ello. Tocaremos en algunos festivales del año que viene.

¿Qué deportes sigue en el día a día? Tengo entendido que le gusta el fútbol.

Es cierto, pero ahora estoy muy metido en el tenis. Antes Rafa Nadal y ahora Carlos Alcaraz nos están dando gloria en el tenis español e intentaré ir a Wimbledon en 2026. También veo las Olimpiadas, pero de fútbol sobre todo la Champions League.

¿Qué le cautiva de Carlos Alcaraz?

La manera tranquila como juega. Nos conocimos la ATP de Basilea porque yo tocaba y conectamos. Recuerdo que Carlos tenía 19 años y parecía que no iba con él lo de salir a jugar ante miles de personas. Estaba relajado y me pareció una actitud admirable. Es un tenista que nos ha pillado a todos por sorpresa. Tengo miedo de los Sinner-Alcaraz porque no puedes hacer planes ya que sabes que esos partidos son eternos. He empezado conciertos con la incertidumbre de quién había ganado porque tocaba salir al escenario y ellos seguían jugando.

¿Cuáles son sus colores en el fútbol?

Soy blaugrana desde siempre. Fui a ver el Dortmund-Barça de la última Champions y fue una pasada. Antes conocía más a los jugadores y ahora con la música no sé tanto, pero me encanta la atmósfera que se vive en los partidos del Camp Nou y tengo unas ganas locas de ir cuando lo acaben.

¿Qué destacaría del Barça de Hansi Flick?

Me encanta porque es el Barça que todos esperábamos desde hacía temporadas. Es verdad que no se puede estar siempre en la cresta de la ola y se han perdido dos partidos seguidos contra el PSG y el Sevilla, pero estamos en un momento de mucha energía. Me gusta que estos jóvenes tengan esas ansias de ganar. Son admirables y comparables a Carlos Alcaraz porque la ilusión de este Barça es embriagadora.

¿Destacaría algún nombre en concreto?

Dani Olmo, que además tiene una novia alemana como yo, y Lamine Yamal.

¿Tiene algún referente deportivo que le marcase en su infancia y le haya seguido en su vida?

Cada año corro el Rally Costa Brava de coches históricos. Está bien porque vas con coches lentos a tope y eso es genial. El mundo del motor siempre me ha gustado y la época de Fernando Alonso me marcó. Siempre ganaba Schumacher y de repente llegó Alonso con Renault y empezó a vencer a todos con el equipo de Flavio Briatore. Estudié ingeniería industrial y quería ser diseñador de coches. Alonso es todo inspiración y te contagia con su competitividad. Soy más de coches que de motos, aunque no he ido nunca a la F1 y está pendiente.

¿Y algún momento histórico que recuerde?

Cuando ganamos el Mundial de fútbol sentí amor por la selección. Y también cuando ganamos la Eurocopa de Alemania. Vivir allí mientras eso pasaba fue alucinante. Cuando tu país gana el Mundial se moviliza todo el mundo y eso solamente lo consigue el fútbol.

"Fernando Alonso es una gran inspiración y contagia por su competitividad. La época de Renault en el equipo de Flavio Briatore en la que acabó ganando a un Michael Schumacher que era imbatible fue memorable y marcó mi juventud" Álvaro Soler

¿Cómo ve la industria musical?

Muy divertida y pasándoselo ‘bien’ con los artistas por decirlo de alguna manera irónica. Estamos en una época donde todo puede funcionar y todo puede ir mal al mismo tiempo; la gente decide. Salen 80.000 canciones al día y, por un lado, puedes sacar temas como artista independiente sin una discográfica y es fantástico, pero hay artistas que son IA y estamos ‘divertidos’ por decirlo con una palabra alegre. Habrá que ver cómo evoluciona esto de la IA.

¿Las redes sociales le han ayudado?

Mucho y son un punto de conexión con la gente porque si no estás en redes, no existes. Son una manera de entender a tus fans, poder conocer sus historias y tener ‘feedback’. Son importantes.

¿Qué busca transmitir con sus canciones?

Alegría, unión y que te ayude a escapar un poco del mundo en el que estamos si es que lo necesitas.

Álvaro Soler, cantante / Valentí Enrich

Ha hecho colaboraciones con artistas top. ¿Qué se aprende de esas fusiones?

Es difícil destacar alguna porque he hecho muchas, pero de cada una obtienes algo. Diría que la que hice con la gran Jennifer López con ‘Hijos del mismo sol’ fue un nivel superior. Hoy en día sería casi imposible lograr cuadrar agendas porque todos vamos a tope y ella aún más. Además, JLO me ayudó porque era muy tímido y al lado de ella, que es un huracán, imagínate lo que fue. Me viene a la cabeza la de David Bisbal que es gran amigo y gran persona. Te digo una cosa: si España no tuviese a David esto no sería lo mismo. Me encanta colaborar con otros artistas.

¿Le sorprende cómo traspasan fronteras sus canciones?

Absolutamente. En los bolos me doy cuenta de que hay temas míos que han llegado a sitios donde no había estado nunca, pero son canciones presentes en momentos íntimos de familias enteras y personas. Tengo canciones que han visto y vivido guerras, paz, momentos buenos y malos. La magia de cómo la música puede viajar de esa manera es realmente fascinante.

Y para acabar, ¿qué escuchaba en el coche de tus padres?

Increíble pregunta, me encanta rematar así la entrevista. Mucho Phil Collins, Elton John, Gloria Stefan, Shakira, John Mayer o Juanes. Cantábamos en el coche porque mis hermanos cantan muy bien y aprendimos en esos ‘roadtrips’ familiares.