Alejandro G Calvo: "El boxeo es el deporte más cinematográfico"

Alejandro G. Calvo (Barcelona, 1978) es uno de los críticos más famosos y queridos en España. Una persona que vive el séptimo arte con positividad, pasión y mucho conocimiento. Además de ser el 'Head of Movies' de Webedia España (Sensacine y Espinof), también ha escrito dos libros ('Una película para cada año de tu vida' y '¿Por qué tengo que ver esta película?) que recogen una enorme cantidad de obras audiovisuales para sus lectores.

¿Cuál es tu objetivo principal al hacer los dos libros?

Es una prolongación más de todo lo que llevo haciendo estas décadas. Ser crítico de cine va más allá del trabajo, es un estilo de vida. Desde que era menor de edad, he vivido muy pegado a la crítica de cine: a ver y a escribir de películas. Ha cambiado muchísimo el mundo desde entonces, pero la esencia es la misma: yo delante de un ordenador y escribiendo aquellas cosas que me vienen a la cabeza. Cada vez con más conocimiento, con más cultura y con una cercanía mayor con el texto y los lectores. Y a la vez cada vez más viejo y más demente (risas).

Escribir libros se parece mucho a todo lo que hago. Desde la editorial me han dejado hacer lo que quisiera y yo he hecho lo que sé hacer, que es hablar de películas tal y como lo hago en los vídeos. Eso sí, llevado a la escritura, lo que significa que la empatía, la cercanía y el análisis riguroso están ahí, pero también se usan las herramientas de la literatura para crear algo bonito. Los libros de cine tienen una capacidad expresiva que si la sabes trabajar es muy rica. Yo siempre digo que soy muy 'Fordiano'. Creo que soy capaz de trasladar las reflexiones más complejas a las que puedo llegar a un lenguaje sencillo que pueda entender todo el mundo. Para mí, lo contrario es de mal crítico. Escribir solo para críticos no tiene sentido.

Me imagino que también quieres que todo tu conocimiento cinéfilo quede plasmado en algún lugar.

Por cuestión de edad, soy un fetichista del papel. Todo lo que tengo son libros, no 'e-books' ni cosas similares. La primera vez que publiqué en papel me hizo una ilusión ver mi nombre..., tengo todos los periódicos y revistas en los que salgo. Como existencialista que soy, sé que me voy a morir y va a dar igual todo lo que haya hecho. A veces me dicen: "Trabajas para la prosperidad. Vas a influir en una generación". Y respondo que me da igual, si voy a estar muerto.

Yo quiero influenciar a la gente del ahora. Recuerdo a Groucho Marx que dijo: "¿A mí qué más me dan las personas del futuro? ¿Qué han hecho por mí?". La parte existencialista me dice que disfrute del ahora. Tengo que ser capaz de disfrutar más del momento y no estar siempre sufriendo.

¿Tu actitud a la hora de hacer una crítica es diferente si sabes que va a ir en papel o en vídeo?

No, el proceso es el mismo. Te diría que, por lo general, cuando salgo de haber visto una película, ya sé lo que quiero contar sobre ella. Son tantos años grabando reacciones en festivales a los 10 minutos de acabar una película que ya las veo tenso. Mucha gente va con libreta y un boli con luz, pero yo no hago eso. Me fío de mí mismo y no me importa tampoco ser exhaustivo, dejarme cosas. Si el texto es escrito, sí vas con más cuidado y tienes que dejarte menos cosas. En el fondo es mucho más fácil hacer una crítica en vídeo, porque te equivocas y no pasa nada.

La escritura es otro proceso, algo más íntimo. Siempre he sido muy subjetivo, pero ahora lo soy todavía más. Soy más personalista, sin dejar de tener un respeto absoluto por la obra. Es decir, yo sé que la obra es lo importante, pero quizá cuando profundizo en ella también te cuento algo mío que tenga que ver. Y esa forma de meterme en las películas la disfruto mucho. Es como hacer un diario personal. El último libro que he sacado es de críticas de cine, donde analizo un montón de películas, pero a la vez es un diario sobre cómo se escribe un libro de cine. En definitiva, los textos se parecen cada vez más a mí.

¿Una experiencia cinéfila puede llegar a estar cerca de una experiencia deportiva?

Sí, claro. Hay películas que te tumban físicamente. Piensa que la circulación sanguínea, los nervios, el cerebro van disparados frente a los estímulos que recibes con según qué películas. Es como si estuvieras haciendo algún deporte, ¿no? Vayámonos al otro extremo. ¿Por qué te duermes viendo una película? Porque quizás es muy aburrida, es un rollo, y tu cuerpo físicamente te pide que aproveches la situación. Eso es una respuesta física a una impresión estética.

Lo mismo sucede al revés, con un thriller o una película de terror: te sube el pulso o te puede dar una taquicardia. Por tanto, sí que hay un impacto físico fuerte en el cine, si eres de los que viven las películas. En cambio, si las miras como quien mira TikTok, no va a ser el caso.

Entiendo que sufres más con los Miami Heat.

(Risas) ¡Sufro muchísimo! En el vídeo en el que hago la crítica de 'F1', una película de deporte que sigue el formato clásico, llevo la camiseta de los Heat. Me la regalaron en Vigo cuando fui a presentar el libro. Es la camiseta que dieron los Heat a todo el público de todo el pabellón cuando se retiró Chris Bosh. Entonces, el día que colgaron la camiseta de Bosh, a todo el público le dieron una camiseta conmemorativa de aquel día. Y un fan me la trajo. ¡Increíble, increíble! Las finales de 2012 y 2013 me las suelo ver. Igual que me vuelvo a ver 'Taxi Driver', me vuelvo a poner el Game 2 de 2013 para ver cómo LeBron le hace el tapón a Splitter.

A veces, deporte y cine se unen para explicar una historia y han salido películas increíbles. ¿Qué debe tener una obra que gira alrededor del deporte?

Casi todas las películas de deporte tienen un mismo arco. Algo parece que todo va a ir mal y luego sucede el clímax: esa pelea, esa carrera, ese partido donde todo se arregla y sales triunfador. Sea en ficción o sea un biopic, para mí es importante que no se obsesionen con la literalidad, con el aspecto físico del personaje. Que el actor sea clavado al jugador del que se quiere contar una historia no me aporta nada. Por algo es actor, me tiene que convencer con la interpretación. Muchas veces los biopics son un desastre. 'Bohemian Rhapsody', que es de música, es un gran ejemplo de un biopic que la 'caga' en todos los puntos. Por la literalidad, por la melodramatización. Es un desastre.

Para mí lo importante es que veas una película sobre un deporte que no te interesa y que la 'peli' te encante y haga que de repente ese deporte te guste mucho. ¡Eso es genial! Yo no he visto un partido de tenis en mi vida, pero vi 'Challengers' y estaba súper dentro, o en 'Terminagolf' de Adam Sandler. A mí el golf me da igual, ¡pero cómo me gusta 'Terminagolf'! (Risas).

Tu película deportiva favorita es 'Toro Salvaje'. ¿Qué tiene el boxeo que hace que se adapte tan bien al cine?

Es el deporte más cinematográfico, porque en sí mismo no deja de ser una pelea, es algo que lo llevas a lo físico de una forma bestial. Ves a gente pegándose, sangrando, muriendo en el ring. Todo eso le aplica ya de entrada una connotación extremadamente agresiva. Yo he visto combates de boxeo y son aburridísimos (risas). Sin embargo, ¡ves 'Toro Salvaje' y es una carnicería! ¡Cada combate es una batalla a muerte!

Y luego está el fuera de la pista. Siempre suele haber una decadencia: el alcohol, las drogas, no saber gestionar la fama... el boxeo tiene algo tan cinematográfico que no nos vamos a cansar nunca. De hecho, una de las primeras secuencias de deporte fue en 'Luces de la ciudad' con Charles Chaplin siempre detrás del árbitro. Increíble. Iba a decir que la última gran película deportiva es 'Million Dollar Baby', pero me gustó mucho también 'The Iron Claw'. Es una historia tremendamente dramática y se lleva al propio físico de Zac Efron.

Como fan de la NBA, ¿quién es para ti el Michael Jordan del cine?

Yo vi a Michael Jordan jugar. Fui a Badalona en las Olimpiadas del 92 para ver al Dream Team. Entonces la NBA no se seguía tanto como ahora, pero estamos hablando de la época en que la NBA se convierte en el deporte que más molaba del mundo. Me compraba las revistas de basket, tenía los pósteres de Jordan en mi habitación, y verlo en directo fue increíble.

Y sobre lo del Michael Jordan del cine... yo te diría a Friedrich Wilhelm Murnau. Básicamente trabajó en los años 10 y 20, pero en su cine está todo lo que ha venido después. Era un director fascinante. Murnau llegó a convertirse en Hollywood en el director más influyente del mundo. En su cine está toda la modernidad. ¡Esto no te lo había dicho nadie! (Risas).

Como experto en edades, después de tu libro 'Una película para cada año de tu vida', ¿qué 'Sport Movie' consideras imprescindible para los jóvenes?

A alguien joven siempre le pondría 'Evasión o victoria'. Por un lado, para que viera a Sylvester Stallone de portero, que es una cosa que mola mucho. Y por el otro para que vieran una película en la que sepan lo que es el nazismo.

¿Y para los mayores?

Mmmm.... claro, la mejor 'peli' de deportes es 'Toro Salvaje'. Pero prefiero mencionar alguna más feliz. A mí me gusta mucho 'Moneyball', una película muy interesante con Brad Pitt. Nada, 'Toro Salvaje' (risas).

No quiero irme sin hablar de 'Challengers'. ¿Es la última gran película de deporte?

Sí, claramente. Estoy pensando, porque he visto tantas películas últimamente... Mira, hay una película que se llama 'Eephus', que va sobre personas mayores que juegan al béisbol, pero no te la voy a decir porque no la he visto todavía. Sé que es muy buena, pero todavía no la he podido ver porque no está en ninguna plataforma. Es del año pasado. Mis amigos que la vieron en Cannes me dijeron que era obra maestra total.

¿Qué debería suceder para que una película estuviera dirigida por Alejandro G. Calvo?

No, no, no. No me interesa nada. Yo soy crítico, no he sentido nunca la necesidad de contar una historia. Yo soy feliz viéndolas y hablando de ellas. Esa es mi vida. No, no, qué va. Nunca lo he sentido. No sabría por dónde empezar ni cómo poner una cámara. Soy capaz de hablarte de lenguaje cinematográfico, pero no soy capaz de usarlo (risas). Mi necesidad creativa tiene más que ver con la escritura y con la construcción de críticas con imágenes.