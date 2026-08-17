Alba Morena: “El ‘Nàstic’ me ayuda a recordar de dónde vengo"

Alba, siempre empezamos con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

Dios mío. Siento que soy una tenista que se está preparando para los Juegos Olímpicos. Digamos que estoy en el proceso de entrenar para estar en lo más alto con plenas garantías.

¿Por qué se ha ido al tenis en la comparativa?

Me gusta el tenis y acabo de ver la serie de los hermanos Menéndez que me encanta y juegan al tenis (risas). Ahora mismo jugaría más a eso que a otro deporte.

¿Juega a tenis?

Que va, pero juego muy, muy bien al fútbol gracias a mis dos hermanos mayores, aunque depende por dónde me pille me coloco en una demarcación u otra. Si estoy muy cansada me pongo de defensa, pero si no lo estoy tanto me coloco de delantera a correr e intentar meter goles. No soy de ningún equipo, lo que tengo claro es que no soy del Real Madrid. Me gusta el fútbol femenino y pienso que gente como Aitana o Alexia son supernecesarias como referente para las niñas que quieren dedicarse a esto y que vaya escalando peldaños como el masculino. Me parece fuerte que, a día de hoy, no sea así.

¿Cómo se definiría?

Una chica sensible, muy graciosa, productora, una artista que hace canciones atemporales para que estas envejezcan bien, que no sean algo pasajero y volátil.

¿Qué metodología tiene a la hora de componer?

Cada canción es un mundo. A veces tardan días en salir y otras veces vas por la calle y te salen cosas del tirón. Es mucho menos disciplinario que el deporte, pero es bien cierto que hay que hacer músculo componiendo. Leo sobre la actualidad y se escribe de muchas maneras y también hay que dejar que el caos de la inspiración llegue cuando quiera.

¿De quién bebe musicalmente?

Del pop nacional como foco con gente como Antonio Vega, Amaral o Mecano. Mi familia es muy melómana y crecí escuchando mucha música, pero también tengo como referencias a latinas como Natalia Lafourcade, Julieta Venegas o Lila Downs y artistas del pasado porque creo que las canciones deben persistir en el tiempo. Me gusta que sean eternas y atemporales y que las letras permanezcan en la sociedad. La música tiene que emocionar y llegar de manera profunda y no debe ser una moda o una cosa pasajera, aunque consumo de todo.

"La música tiene que emocionar, permanecer en el tiempo y no ser algo pasajero por lo que dejo que la gente acoja el mensaje que cada uno sienta” Alba Morena — Cantante Española

¿Qué significa ser productora?

Siempre pongo el ejemplo de que una canción es un cuerpo desnudo y el productor le diseña el vestido y lo viste con los arreglos creando un mundo sonoro y soy un poco todo: la que tiene el cuerpo, la que le pone el vestido y luego lo vende y defiende a capa y espada.

¿Tiene algún referente en el mundo del deporte?

Ahora mismo recuerdo la SuperBowl en la que salió Kendrick Lamar a cantar y Serena Williams se puso a bailar con él y veo que volvemos a hablar de tenis. Serena me mola porque desde ese día empecé a investigar cosas suyas y es una mujer muy activista y reivindicativa.

¿Cómo prepara sus conciertos?

Soy bastante deportista. En mi día a día suelo ir al gimnasio a correr y hago Gap, Body Pump y clases que mezclan fuerza y cardio. Me preparo mucho haciendo deporte y descansando la voz. Aguantar una hora cantando sin ahogarte es complicado y requiere de una buena preparación.

¿Cómo gestiona las redes sociales?

He tenido bastante conflicto interno con ellas y ahora estoy algo reconciliada. Por un lado traen cosas buenas, pero me agobia lo de que si no cuelgas nada no existes y ves vida de otros. Espero que en un futuro volvamos a lo analógico vintage de verse las caras y quedar en tal estación para ir a tomar algo. Se ha perdido algo de misterio con las redes sociales y hay que romantizar la vida.

¿Con qué canción nos haría descubrirla?

‘No vuelvas’ porque es de desamor, pero bastante animada. Tiene un estilo de pop como las de Amaral y me la pongo para correr por el trasfondo, aunque no sea la más indicada para eso. Yo lo veo así.

¿Cómo ve la industria musical?

Estamos un momento saturado y muy caníbal. La gente consume y una canción tiene pocos meses de vida. Hay un mundo distópico con la IA entrando en la música y sigo pensando que podremos salir de ello y nos vamos al otro extremo y desaparecerán los móviles. Recomiendo encarecidamente el boca-oreja y que la industria deje de ser tan caníbal y que se valore más la sensibilidad y se escuche desde el corazón y no desde el consumismo.

¿Sus composiciones llevan algún mensaje en concreto?

No lo hay porque prefiero que la gente las acoja como prefiera porque mis canciones están vivas. Es dejarlo al libre albedrío de cada uno y que cada gente le dé su propio significado. Suele pasar que la que piensas que es más personal y conectará menos acaba siendo al revés. Lo dejo a elección de un mismo.

¿Qué aportan las colaboraciones con otros artistas?

Visibilidad y creación de comunidad.

¿Qué aportan las colaboraciones con otros artistas?

Visibilidad y creación de comunidad.

¿Hay algún deporte que siga a diario?

Una época me dio por el ping-pong por culpa de la película Marty Supreme. Tengo estas cosas (risas).

Antes decía que es de cualquier equipo menos del Real Madrid. ¿Es del Barça?

Es que no soy de ningún equipo porque no tengo un marcado sentido de pertenencia, aunque soy del ‘Nàstic’ porque soy de Tarragona y lo iba a ver de pequeña con una amiga y mis padres. Recuerdo que llevaba una bufanda que conservo y tengo colgada en mi habitación. Me acuerdo con suma tristeza del play-off de ascenso que perdimos contra el Girona. Es cierto que gracias al ‘Nàstic’ tengo un sentido de pertenencia a un lugar y de acordarme de dónde vengo porque vivo en Salou y amo a Tarragona. Son cosas de las raíces.

La última, ¿qué sonaba en el coche de sus padres?

Mucha música diferente que es la que me ha llevado a ser quién soy. Sonaban Milton Nascimento, Sting, Extremoduro, Bebe, El Bicho o José Mercé, muchos estilos variados. Ha sido una entrevista diferente y divertida.