Música
"Estoy agotada mentalmente": Lola Índigo deja la música hasta nuevo aviso
La artista se alejará de los escenarios durante un tiempo para descansar en todos los sentidos
Lucía Garrido Vázquez
Desde que saliera de Operación Triunfo en 2017 no ha parado y por mucho aguante que se tenga eso cansa a cualquiera. A pesar de eso, Lola Índigo no ha fallado ni defraudado a sus fans a lo largo de todos estos años en los que ha ido acumulando éxito tras éxito y concierto tras concierto hasta que ha dicho basta. La artista necesita parar por, tal y como ella misma ha dicho, "estar agotada mentalmente".
El sábado, en un momento de su actuación en el 15º aniversario del Coca-Cola Music Experience de Madrid, Mimi Doblas o lo que es lo mismo, Lola Índigo, se sinceraba con todos los asistentes y confesaba estar exhausta: "Ahora voy a necesitar un tiempo para tomarme un descanso y os quiero mucho, pero quería decirlo, porque lo necesito, porque llevo siete años trabajando sin parar y estoy agotada mentalmente", dijo la artista.
Así, entre los aplausos del público que le mostraron en todo momento su apoyo ante tal sorpresa, la cantante continuó diciendo que "esto es el sueño de mi vida, y para estar aquí como Dios manda necesito un 'break', así que gracias a todos los fans porque me habéis aguantado en todas".
Fue entonces cuando el público no lo pensó dos veces y se lanzó a corear su nombre para así, mostrarle todo su apoyo. "No me quiero poner moñas, ¿vale?, pero quería decirlo de corazón, que si no hubiera sido por vosotros, yo no estaría aquí", continuó la artista.
Sin duda, un anuncio que nadie se esperaba, pero que ha sido bien recibido por sus fanáticos, quienes ya saben que priorizar la salud es lo más importante de todo. Y por eso, aunque la sorpresa de su retirada temporal de la música dejó a todos con la boca abierta, Lola Índigo levantó aún más el ánimo de los presentes al continuar con su actuación, no sin antes dedicársela a todos ellos: "Como os quiero un montón y sé que esto os va a hacer un montón de ilusión, os quiero presentar a una amiga mía".
María Becerra apareció en el escenario para interpretar junto a Lola su canción 'Discoteka', un gran éxito que sacudió a todos los presentes en el Iberdrola Music.
