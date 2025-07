Afectados por la venta de entradas de la Comic Con en Málaga: "No quiero el dinero, quiero ir con mi hijo"

La celebración de la Comic Con en Málaga sigue dando de qué hablar. La convención de cómics más importante del mundo se celebrará por primera vez fuera de Estados Unidos del 25 al 28 de septiembre en el FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga).

Y no, no se trata de un evento esporádico, ya que se celebrará en la capital hasta 2027.

Un anuncio que supuso que las entradas se agotasen en horas y que el sistema de venta se colapsará. De los confirmados solo se conocen -por ahora- los nombres de Jim Lee, "capo" de DC y la ilustradora japonesa Peach Momoko.

Que no se revele aún ningún otro nombre es algo que ya vienen criticando los fans. Y a las polémicas se suma una nueva: la gestión de entradas de la Comic Con.

Bajo el nombre de Grupo de familias afectadas por Comic Con Málaga 2025, un grupo de familias malagueñas denuncia un "grave problema" en el sistema de entradas para la Comic Con Málaga 2025, gestionado a través del portal Vivaticket.

La situación dejará a numerosos padres y madres sin posibilidad de asistir al evento junto a sus hijos, muchos de ellos bebés o menores de 14 años.

Jim Lee, uno de los principales confirmados en la Comic Con. / La Opinión

Según relatan los afectados, el sistema de compra exigía introducir el número de DNI para todos los asistentes, incluyendo a los niños. Sin embargo, en España no es obligatorio que los menores de 14 años dispongan de DNI, lo que imposibilitó completar su registro: "El sistema no permitía avanzar sin ese dato, y si se introducía el DNI de alguno de los padres, el sistema lo rechazaba por estar ya registrado para otro asistente", explican.

Algo que describen como "una barrera absurda", ya que la entrada infantil es gratuita. El problema, dicen, no tiene que ver con fraude o coste alguno, sino con un bloqueo técnico que ha dejado fuera a familias enteras.

“Durante el proceso de compra, al ver el tiempo limitado y el riesgo de quedarnos sin entradas, muchos finalizamos la compra confiando en que podríamos añadir luego a nuestros hijos. Pensábamos que sería una gestión sencilla”.

No fue así. Al contactar posteriormente con Vivaticket y con la organización de Comic Con Málaga, los padres recibieron como única respuesta que no existía ninguna solución posible y que los menores debían haber sido añadidos desde el inicio.

“Nos resulta inaceptable que ahora se nos niegue el acceso con nuestros hijos, especialmente en casos donde los menores son bebés lactantes que no pueden quedarse al cuidado de nadie”.

Además, las entradas son nominativas e intransferibles, y no se contempla reembolso alguno. Esto significa que muchas familias han perdido el dinero invertido sin ninguna alternativa disponible.

Correo de la organización a una de las peticiones de cambio de nombre de la entrada. / La Opinión

"La organización alega que debimos usar el DNI de los padres como sustituto del de los hijos, pero esta supuesta solución no fue indicada en ningún momento durante el proceso de compra, ni en el formulario, ni en la página de ayuda, ni en los términos y condiciones visibles en el momento", denuncian.

El grupo afirma haber escrito reiteradamente tanto a la dirección de correo de Comic Con como a Vivaticket, y lamentan que las respuestas recibidas "parecían generadas por inteligencia artificial, sin ningún interés real en entender nuestra situación".

Entradas nominativas

Además de los problemas con menores, otros asistentes denuncian la imposibilidad de ceder sus entradas a otras personas por motivos personales.

“Compré unas entradas y por motivos laborales no podré ir. Quise regalárselas a mi pareja y me dijeron que no se podía porque eran nominales”, relata otra usuaria malagueña afectada.

“Tampoco pedí que me devolvieran el dinero, solo que cambiaran el nombre, y me dijeron que no hay alternativa. Que o voy yo, o pierdo la entrada. No me parece justo ni creo que sea del todo legal. Debe existir algún cauce para las personas que no puedan asistir ese día”.

Petición

"Lo que queremos es que nos dejen entrar con nuestros bebes y niños, no que nos devuelvan el dinero" declaran.

Finalmente, apelan a la organización de Comic Con Málaga y a Vivaticket para que recapaciten, habiliten una solución justa y reconsideren su política de inflexibilidad, especialmente cuando afecta a familias con menores de edad.

Hasta el momento, ni Comic Con Málaga ni Vivaticket han emitido ningún comunicado oficial respondiendo a las quejas de los usuarios.