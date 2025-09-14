Arte
La aerolínea China Eastern estrena vuelo temático de arte español
"La cabina del avión A350 ha sido transformada con diseños inspirados en la arquitectura del español Antoni Gaudí en Barcelona y el histórico Bund de Shanghai"
China Media Group (CMG)
Un avión de la aerolínea China Eastern decorado con temas de arte español realizó recientemente un viaje entre las ciudades chinas de Shanghai y Chongqing, en el oeste del país, y se espera que la misma aeronave cubra la ruta inaugural Shanghai-Barcelona el 26 de septiembre.
Según anunció el martes pasado la aerolínea, la cabina del avión A350 ha sido transformada con diseños inspirados en la arquitectura del español Antoni Gaudí en Barcelona y el histórico Bund de Shanghai, ofreciendo a los pasajeros una experiencia inmersiva de arte arquitectónico durante su viaje.
La ruta Shanghai-Barcelona iniciará operaciones con vuelos regulares los martes, jueves, viernes y domingos. Los billetes ya están disponibles para su compra en el sitio web oficial de China Eastern y en su aplicación móvil.
Tanto los vuelos temáticos como la nueva ruta se lanzan coincidiendo con el 50º aniversario de relaciones diplomáticas China-UE y el 20º aniversario del establecimiento de la asociación estratégica integral entre China y España, que se conmemoran este año.
Con motivo de los aniversarios llevan a cabo una serie de actividades que también incluyen rutas de autobuses decoradas con temas de Shanghai y Barcelona, lanzadas conjuntamente por China Eastern y Shanghai Jiushi (Group) para recorrer áreas urbanas clave de la metrópolis oriental china.
Los autobuses, junto con los vuelos temáticos, buscan crear un ecosistema artístico de viaje integrado para los pasajeros.
