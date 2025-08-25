Suscripción

Actores, políticos y otras personalidades despiden a Verónica Echegui: "Un talento y una humildad enormes"

Desde Pedro Sánchez hasta las organizaciones más destacadas del cine español dan su último adiós a la intérprete

Verónica Echegui.

Verónica Echegui. / EFE

J.E. / EFE

Madrid

Diversas personalidades del mundo de la cultura, el cine y la política han despedido a través de sus redes sociales a la actriz Verónica Echegui, fallecida este lunes a los 42 años en Madrid.

En primer lugar, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado este lunes el talento y la humildad "enormes" de la actriz Verónica Echegui y se ha declarado impactado por la noticia de su fallecimiento. En un mensaje en X, ha enviado además un sincero abrazo a la familia y amigos de la actriz en estos momentos tan duros.

"Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven", ha señalado el jefe del Ejecutivo en su mensaje.

La actriz Verónica Echegui, cuatro veces nominada al Goya y que se dio a conocer por su papel de La Juani en la película de Bigas Luna de 2006, ha fallecido en Madrid a los 42 años, según ha informado la Unión de Actores y Actrices en sus redes sociales.

Además, diversas instituciones y personalidades del mundo de la cultura y el cine han querido también rendir homenaje a la intérprete fallecida.

Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI

'Yo soy la Juani', la película que dio a conocer a Verónica Echegui

John Simm, el actor sin histrionismos que hace bueno todo en lo que sale 

Actores, políticos y otras personalidades despiden a Verónica Echegui: "Un talento y una humildad enormes"

Verónica Echegui, una imprescindible del cine español de las últimas décadas

Las mejores imágenes de la carrera de Verónica Echegui

Eva Amaral: “Cuando te vienen cosas como lo de la famosa canción 'Puta desagradecida' se te llevan los demonios”

50 años de ‘Born to run’, la primera obra maestra de un ‘sociópata’ llamado Bruce Springsteen

