Dos 'activistas' destrozan los girasoles de Van Gogh para protestar por la crisis climática

La acción ha sido duramente criticada en redes Lanzaron salsa de tomate encima del famoso cuadro

Dos activistas, si es que a esto se le puede llamar activismo, han decidido destrozar los girasoles de Van Gogh como protesta a la crisis climática. Formaban parte de la plataforma, "Just Stop Oil" que ha reivindicado la acción.

Las dos vándalas han entrado a la National Gallery y han arrojado salsa de tomate encima del cuadro ante el estupor de los visitantes. Después han realizado una especie de performance para redondear la mañana.

Climate protesters from "Just Stop Oil" destroyed Vincent Van Gogh's famous 1888 painting of sunflowers at the National Gallery in London. pic.twitter.com/KF4ZNBmtLd