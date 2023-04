Aviso a los pretendientes de Kvaratskhelia

El presidente del Nápoles dice que la renovación del giorgiano puede esperar “¿Qué renovación? ¿Van a dejar de tocar los huevos? Los contratos los hacen dos partes, y hemos firmado para cinco años, no uno solo”, espetó De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis, presidente del Nápoles, no tiene prisa con Kvaratskhelia y asegura que su renovación puede esperar. Y es que el jugador giorgiano tiene contrato hasta 2027 sin cláusulas de rescisión, lo que deja todo el poder sobre el equipo napolitano. Así que De Laurentiis está muy tranquilo: “¿Qué renovación? ¿Van a dejar de tocar los huevos? Los contratos los hacen dos partes, y hemos firmado para cinco años, no uno solo”.

Kvaratskhelia está siendo la sensación de la serie A con 14 goles y 16 asistencias en 31 partidos. Su influencia está acercando al Nápoles al scudetto que la ciudad esperó durante 33 años: “Igual nos estamos gafando hablando tanto de scudetto. Hay que ver cuándo llega, los napolitanos ya han comenzado a celebrar y yo estoy muy preocupado, porque soy supersticioso. Me parece una locura, pero es parte del calor napolitano al que estoy acostumbrado desde niño”, dijo el presidente del Nápoles. De Laurentiis tuvo también un recuerdo para los jugadores que decidieron abandonar el club el pasado verano: "“No tuvimos dificultad en quitar a las ovejas negras. Se puede llegar al final del contrato y decir, ya que nunca te sentiste napolitano ni azzurro, es mejor que te marches. Berlusconi confesó que intentó fichar a Maradona y ambos se miraron a la cara pensando que no podía ser. Aquellos son hombres de verdad, pero de esos quedan pocos. Ahora somos un cuerpo único, 11 o 22, no tres, cuatro, cinco o uno. Todos juegan para todos".