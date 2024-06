Así quedan los octavos de final de la Copa Libertadores 2024

La Copa Libertadores 2024 ya tiene su cuadro final definido. Este lunes se hizo en la sede de la Conmebol, en Paraguay, el sorteo de los octavos de final y se determinó cómo se enfrentarán los ganadores en las siguientes eliminatorias hasta llegar a la gran final programada para el sábado 30 de noviembre en el estadio Monumental, en Buenos Aires.

De los cruces de octavos de final destacan los dos enfrentamientos locales: el River Plate, que aspira a llegar a la final que se disputará en su feudo, tendrá una eliminatoria muy complicada con Talleres, de Córdoba; y el Palmeiras y el Botafogo revivirán el mano a mano que protagonizaron en la recta final del último Brasileirao, que acabó decantándose de parte de los paulistas.

🔝🏆 ¡El cuadro de Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores definido! Así se jugará el camino a la #GloriaEterna pic.twitter.com/BBFR49muOj — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) June 3, 2024

El resto de eliminatorias son las compuestas por: San Lorenzo (ARG) - Atlético Mineiro (BRA); Nacional (URU) - Sao Paulo (BRA); Flamengo (BRA) - Bolívar (BOL); Colo-Colo (CHI) - Junior Barranquilla (COL); Peñarol (URU) - 1º Grupo C; y 2º Grupo C - Fluminense (BRA).

Esta semana, quedará definido el Grupo C, donde el Gremio tuvo dos partidos suspendidos a causa de las gravísimas inundaciones que afectaron a la ciudad de Porto Alegre y gran parte del estado de Río Grande do Sul. The Strongest (Bolivia) ya tiene una plaza garantizada la otra saldrá entre el conjunto gaucho y el Huachipato (Chile).

La Copa Libertadores 2024 volverá a tener actividad solo en agosto. Los octavos de final se decidirán en dos semanas consecutivas: la del día 14 habrá los partidos de ida y, la siguiente, la del 21, la vuelta.