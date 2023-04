Jornada de goles en la Libertadores

Aucas le ganó 2-1 al Flamengo, idéntico resultado que en el Cerro Porteño-Barcelona Atlético Nacional derrotó 1-2 a Patronato y Fluminense se impuso 1-3 a Sporting Cristal

El Aucas, que dirige el técnico venezolano César Farías, tuvo este miércoles un debut soñado en la Copa Libertadores al vencer por 2-1 al Flamengo, vigente campeón del torneo, al que remontó en su primer partido de la historia en el torneo internacional. En su primera aparición en la Libertadores, el campeón ecuatoriano se reencontró con su mejor versión que le llevó a ganar la liga de Ecuador el año pasado, y advirtió al Racing argentino y al Ñublense chileno, los otros dos integrantes del grupo A, que el estadio Gonzalo Plaza Ripalda, de Quito, será una plaza para puntuar. La gesta del Aucas, que pasará al libro de las grandes noches de este histórico club quiteño, fue obra de Erick Castillo, autor del primer tanto del club en la Libertadores, y de Roberto Ordóñez, que con sus goles remontaron el tanto inicial de Matheus França para el equipo visitante.

El esquema defensivo planteado por Farías hizo que el Aucas mantuviese a raya al Flamengo durante casi todo el primer tiempo, en el que los brasileños tuvieron una posesión de balón abrumadora, superior al 70%, pero sin apenas crear peligro en el marco rival. La lluvia que comenzó a caer desde el minuto 30 auguraba un juego aún más espeso, pero entonces apareció el joven Matheus França para poner por delante a los cariocas. Con una gran jugada individual en la que dribló a dos defensas, el centrocampista se plantó en el corazón del área y batió al portero argentino nacionalizado ecuatoriano Hernán Galíndez, en el minuto 40.

Hasta ese momento el Mengao sólo había gozado de una ocasión de gol en los pies del artillero Gabriel Barbosa 'Gabigol', al que le llegó un balón a los pies cerca del punto de penalti, pero su disparo salió muy centrado y fue detenido sin excesivos problemas por Galíndez. Mientras, el Aucas sólo había dispuesto de un tiro libre ejecutado por Rómulo Otero que el portero brasileño Santos rozó lo suficiente con la yema de los dedos para desviar la trayectoria y que el balón se estrellase en el travesaño.

En el segundo tiempo, el Fla pareció acusar el desgaste físico de jugar en la altura, y eso fue aprovechado por el Aucas para igualar el encuentro gracias a un tanto de Erick 'Culebra' Castillo en el minuto 58, con un latigazo desde fuera del área que se envenenó en las piernas de un defensor. El mismo Castillo hizo el segundo tanto para el Aucas nueve minutos después en una demostración de pura potencia física donde se coló a la carrera entre los dos defensas centrales y definió a sangre fría, pero el árbitro venezolano José Argote anuló el tanto tras revisar en el VAR una falta en una jugada previa.

El premio al empuje del Aucas llegó en el minuto 85, cuando en una jugada similar, Roberto Ordóñez Ayoví ganó la espalda a la defensa brasileña para hacer el gol de la victoria del Aucas, ante las lágrimas de emoción de la fiel y modesta hinchada de equipo del sur de Quito. Flamengo pudo empatarlo en los instantes finales con un remate que obligó a Galíndez a lucirse para redondear una noche histórica para el Aucas.

Racing vence a Ñublense

Mas potencia, más velocidad y mayor imaginación: Racing de Avellanada marcó hoy la distancia que separa la liga chilena y a liga argentina y se anotó un fácil triunfo 0-2 frente a Ñublense en el histórico estreno de los 'diablos rojos' en la Libertadores. El partido apenas duró quince minutos, el tiempo que necesitó el paraguayo Matías Rojas para sacarse una jugada de la chistera y anotar un tanto que oposita ya para el premio Puskas.

Un disparo desde más de 70 metros tras una recuperación al borde de su propia área sorprendió muy adelantado al meta local ante el estupor de los pocos aficionados locales que se desplazaron desde Chillán a la ciudad costera de Concepción para vivir una jornada histórica para el combinado del Ñuble. A partir de entonces, el dominio fue absoluto para la Academia, muy cómoda sobre el cuidado pasto del Ester Roa Rebolledo, estadio al que tuvo que desplazarse Ñublense al carecer el propio de las condiciones mínimas para la disputa de duelos internacionales.

El conjunto dirigido por Fernando Gago demostró mayor jerarquía en todas las líneas de juego, férreo en defensa, sólido en el medio del campo e incisivo en ataque, suficiente para contener las escasas armas de un rival claramente inferior. La puntilla llegó a los diez minutos de comenzada la segunda mitad gracias a la calidad de Paolo Guerrero, que se bastó solo para recuperar la bola, desbaratar la resistencia local, penetrar en el área y cruzar un tiro inapelable a la base del poste.

Con esta victoria Racing se coloca primero del Grupo A, con los mismos puntos que Aucas de Ecuador, que hoy sorprendió a Flamengo por dos goles a uno en Quito.

Aquino y Churín brillan en la victoria de Cerro

Los argentinos Claudio Aquino y Diego Churín anotaron los goles que le dieron la victoria por 2-1 al paraguayo Cerro Porteño frente al ecuatoriano Barcelona, en la jornada inicial del grupo C. El Ciclón de Barrio Obrero fue el equipo que más propuso en la cancha y que dominó por largos tramos del encuentro, en especial en el primer tiempo, con un Aquino y Churín marcando la gran diferencia ante un Barcelona que reaccionó tarde, y decoró el marcador gracias a un tanto del también argentino Christian Ortiz. El partido se realizó ante las gradas repletas del Estadio General Pablo Rojas, conocido como 'La Nueva Olla', en Asunción. El técnico argentino Fabián Bustos retomó la receta tradicional del Barcelona al alinear sus dos mejores jugadores ofensivos en su formación inicial, los argentinos Francisco Fydriszewski y Damián Díaz.

El conjunto ecuatoriano mostró un orden defensivo durante los primeros 15 minutos, pero la presión ofensiva del conjunto local fue erosionando el muro de la primera línea visitante. El árbitro argentino Darío Herrera amonestó con tarjeta amarilla a Pedro Velasco tras una fuerte entrada a Churín al borde del área en el minuto 23. La jugada necesitó la revisión del VAR para decretar la pena máxima, que Aquino transformó en gol. El tanto cayó como un mazazo psicológico al conjunto oro y grana, que perdió por completo el orden en sus líneas y se fue al descanso sin tener un solo disparo al marco local.

El partido era todo del conjunto paraguayo, guiado por las órdenes del técnico argentino Facundo Sava. Bustos trató de cambiar las cosas dando entrada en el minuto 63 a Janner Corozo y Jonatan Bauman por Fydriszewski y Díaz, respectivamente, y los cambios dieron resultado. El Barcelona se dio cuenta que podía ser más ambicioso y adelantó sus líneas. Ortiz igualó el marcador tras aprovechar un descuido defensivo de los locales en el minuto 71, pero Churrín respondió poco después anotando el segundo gol del Ciclón de Barrio Obrero, tras recibir un maravilloso pase filtrado de Aquino que rompió todas las líneas.

A partir de entonces el encuentro se tornó más intenso, pero el marcador no se alteró y el conjunto paraguayo celebró la victoria.

Derrota del 'Verdao'

Bolívar derrotó este miércoles por 3-1 al experimentado Palmeiras, que encaró con un equipo alternativo su primer partido en el grupo C en los 3.650 metros de altitud de La Paz. El centrocampista argentino José López adelantó a Palmeiras en el estadio Hernando Siles en el minuto 13, pero la alegría de los visitantes duró poco. El español Pablo Hervías igualó a los 20 minutos. El segundo tanto llegó en el tiempo extra de la primera parte con un remate de Diego Bejarano. Y Javier Uzeda hizo el tercero en el minuto 89.

El equipo del español Beñat San José comenzó con férrea presión sobre los pupilos del portugués Abel Ferreira. No obstante, el argentino López logró llegar a la banda derecha del arco de Lampe, para luego soltar un remate con la izquierda con el que dio la ventaja al cuadro brasileño. El empate llegó siete minutos después tras una asistencia del chileno Ronnie Fernández por la banda izquierda.

Ferreira dispuso un equipo alternativo para medirse con Bolívar para atender la final del Campeonato Paulista frente a Agua Santa. A los 43 minutos el árbitro venezolano Alexis Herrera mostró la segunda tarjeta amarilla a Jaílson por una mano en el juego, y el equipo verdiblanco quedó en inferioridad numérica.

El boliviano Diego Bejarano remató desde la banda derecha con la asistencia de José Sagredo tras un saque de esquina que terminó en gol al filo del fin del primer tiempo.

En la segunda mitad José Sagredo fue amonestado por segunda vez y fue expulsado de la cancha, por lo que el Bolívar también quedó con diez hombres. Desde el minuto 60 Palmeiras fue más incisivo y tuvo varias oportunidades de gol que no se lograron concretar. El boliviano Roberto Carlos Fernández llegó al marco de Lomba por la banda izquierda y realizó un disparo al centro y Javier Uzeda remató a puerta para asegurar el tercer gol del partido en el minuto 89.

El grupo C de la Libertadores lo completan Cerro Porteño y Barcelona. Bolívar visitará en la segunda jornada a Barcelona, mientras que Palmeiras recibirá al Cerro Porteño.

Victoria a domicilio de Atlético Nacional

Atlético Nacional reaccionó a tiempo y con un doblete de Dorlan Pabón se impuso por 1-2 ante Patronato de Paraná en un partido de la primera jornada del grupo H, disputado en el estadio Brigadier General Estanislao López de la ciudad de Santa Fe. El equipo local se puso en ventaja rápidamente al minuto 2 con un tanto de Mateo Levato, pero dos tantos de la figura del Atlético Nacional, Dorlan Pabón, en los minutos 77 (de penalti) y 79 le permitieron a la visita llevarse los tres puntos a Medellín.

La sorpresa del encuentro llegó al inicio porque tras apenas dos minutos de juego un cabezazo de Mateo Levato sorprendió a un adelantado portero Harlen ‘Chipi’ Castillo. A partir de ese momento el conjunto visitante tomó la iniciativa y fue a por el empate, aunque en la contra Patronato tuvo dos opciones: en el minuto 20 con un remate de media distancia de Juan Cruz Esquiven que controló Castillo y en el 40 con una volea de Ignacio Russo que volvió a exigir al portero. Nacional en esta primera etapa tuvo dos opciones: en el 24 un remate forzado de Dorlan Pabón que paró Matías Budiño y en el 36 un contragolpe que fue sofocado por la defensa del Patrón.

En el segundo tiempo Patronato, que milita en la segunda división del fútbol argentino tras descender el año pasado, tuvo la opción de aumentar el marcador en el minuto 48 pero el remate de Juan Cruz Esquivel se fue por encima de la portería. En el minuto 74 el partido torció su rumbo con un centro en el área rojinegra que desembocó en un penalti de Matías Ruiz Díaz sobre Juan Torres que Dorlan Pabón convirtió por gol con un remate fuerte y a media altura. Con el empate, Atlético Nacional tomó impulso y fue por el segundo gol que lo alcanzó apenas dos minutos después con un zurdazo del propio Pabón al pisar el área que se metió en el ángulo superior izquierdo de Budiño. Desde ahí Patronato no tuvo reacción y Atlético Nacional se quedó con los tres puntos para comenzar esta Copa Libertadores con el pie derecho.

La próxima aparición de Patronato será el próximo 18 de abril como visitante en Asunción, en casa del Olimpia, mientras que Atlético Nacional recibirá dos días después al Melgar peruano en Medellín.

El Fluminense empieza ganando

Fluminense le ganó este miércoles holgadamente al Sporting Cristal por 1-3 con goles del argentino Germán Cano en dos ocasiones y del brasileño Vitor Mendes, por la primera fecha del grupo D de la Copa Libertadores disputada en el Estadio Nacional de Lima.

En el primer tiempo, Fluminense saltó al césped del Nacional con la consigna de marcar en los primeros minutos de juego y apabulló a los anfitriones, que fueron testigo de los primeros remates al marco de Renato Solís, aunque éste los detuvo con suficiencia. Sin embargo, en pleno ataque de los dirigidos por Fernando Diniz, un contraataque de Cristal logró abrir el marcador a los 17 minutos de juego con un disparo cruzado del extremo peruano Joao Grimaldo, después de un pase de Jesús Castillo.

Con el gol, Cristal, dirigido por el brasileño Tiago Nunes, cambió la dinámica del partido y comenzó a presionar a los visitantes, que ordenaban su juego con el experimentado Marcelo y Felipe Melo. El empate llegó a los 35 minutos con un remate del goleador argentino Germán Cano, que cogió el rebote de una bola atajada por Solís, después de que Nino intentó cabecear un córner.

Tras el descanso, Fluminense volvió resuelto a sumar y a bloquear los intentos de los celestes por llegar al marco de Fabio. Así, Cano marcó el segundo para Fluminense a los 59 minutos coronando una jugada que inició Marcelo, dando pase a Keno que lanzó el balón hacia atrás para su delantero estrella.

Cristal intentó recuperar el ataque con Yosimar Yotún y el ecuatoriano Washington Corozo, pero rápidamente era bloqueado por la defensa de Fluminense que no los dejó culminar su juego. En una de esas escapadas, Corozo le lanzó un centro a Irven Avila, pero no llegó y se perdió el remate en la portería brasileña. No obstante, Fluminense marcó el tercero con un cabezazo de Vítor Mendes a los 81 minutos, al recibir un tiro de esquina.

En los últimos minutos se vive el nerviosismo de los limeños por evitar una goleada y Solís tuvo que salir de su portería para bloquear los remates. En ese trance, Yotún fue expulsado del campo por doble amarilla hacia el final del encuentro, después de revisar la falta en el VAR.

El partido entre el Sporting Cristal y Fluminense cerró la primera jornada del Grupo D de la Libertadores, que fue abierto el martes por The Strongest y River Plate, en La Paz, con victoria de 3-1 para los bolivianos.

El Pereira salva un punto

En su debut histórico en la Libertadores, el Deportivo Pereira salvó un empate 1-1 en casa contra el Colo Colo con un tanto en el minuto 80 del goleador Angelo Rodríguez que amargó a un conjunto albo que confiaba con llevarse los tres puntos de Colombia. En el partido de la primera jornada del grupo F, disputado en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira, el tanto con el que los chilenos tomaron la ventaja provisional fue obra de Leonardo Gil, que anotó de penalti el primer tanto de un partido marcado por el juego fuerte.

El Cacique salió a dominar liderado en ataque por Marcos Bolados, cuyos movimientos fueron desde el principio del juego un dolor de cabeza para la defensa colombiana. Así fue como llegó el primer acercamiento chileno en una jugada en la que el juvenil Damián Pizarro sacó un remate que paró sin mayores dificultades el portero Aldair Quintana. En ese contexto al minuto 15 Gil aprovechó un error en salida del lateral Juan Pablo Zuluaga y mandó un pase filtrado para Bolados, quien fue derribado torpemente por el guardameta local y el árbitro Raphael Claus pitó penalti. El encargado de lanzar fue Gil y Quintana detuvo el remate. Sin embargo, el árbitro, advertido por el VAR, ordenó que se repitiera el lanzamiento porque el defensor colombiano Carlos Ramírez invadió el área durante el tiro. En el nuevo tiro, en el minuto 21, Gil sacó un remate que esta vez el portero colombiano no pudo rechazar y puso a celebrar a todo el banquillo del equipo de Gustavo Quinteros.

El Pereira trató de reaccionar liderado por el creativo Johan Bocanegra, pero tuvo muchas dificultades para ser profundo y encontrar en posiciones cómodas a los hermanos Arley y Angelo Rodríguez, sus dos armas de ataque. Sin embargo, los chilenos siguieron creando y en una doble parada de Quintana a remates de Bolados y Pizarro estuvieron cerca de ampliar la diferencia en el primer tiempo.

Para el segundo tiempo, el conjunto Matecaña salió a buscar el empate y se instaló en el terreno de Colo Colo, pero como sucedió en la etapa inicial tuvo muchas dificultades para ser profundo. Eso lo trató de aprovechar al contragolpe el Cacique, que tuvo como principal arma ofensiva a un muy conectado Gil que se convirtió en el socio ideal de sus compañeros. El Pereira siguió insistiendo y empató el partido al minuto 80 cuando Bocanegra mandó un centro, el balón lo peinó en el área Kevin Aladesanmi y Angelo Rodríguez remató para vencer la resistencia de Brayan Cortés.

En la segunda jornada, el Deportivo Pereira visitará a Boca Juniors el 18 de abril y un día después el Colo Colo recibirá a Monagas.