Colo Colo avanza a octavos y Gremio sueña con clasificarse

Colo Colo igualó a domicilio 1-1 con Cerro Porteño en Asunción y avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores, tras empatar en puntos y gol diferencia con los paraguayos pero alcanzar el segundo lugar del grupo A por mayor cantidad de goles de visitante. La visita se adelantó en el minuto 23 con un penalti que anotó Carlos Palacios y los asuncenos igualaron a través de Federico Carrizo, en el minuto 35. El grupo ya lo había ganado Fluminense, campeón defensor del certamen, que sumó 14 puntos al derrotar en Río de Janeiro por 3-2 a Alianza Lima, que cerró último con cuatro unidades, en el otro partido de la última jornada. Cerro Porteño y Colo Colo igualaron en puntos (6) y diferencia de goles (-1) y el segundo puesto de la zona se decantó a favor de los chilenos por mayor cantidad de goles de visitante.

Tras un arranque igualado, la visita se puso adelantó a mediados de la primera parte, con un magistral lanzamiento de penalti de Palacios. Doce minutos después, Carrizo reestableció la igualdad tras enganchar en el área a servicio de Robet Piris da Motta desde el centro del campo y que le permitió lucirse con un sombrero que superó al portero Brayan Cortés.

Después de una primera fase de ida y vuelta, el Ciclón de Barrio Obrero tomó el control del partido en toda la segunda parte en busca de la victoria, pero los disparos ensayados por los guaraníes, que dejaron sin aliento a su incondicional hinchada, resultaron infructuosos.

Tras un añadido de siete minutos y de intensa presión de los Azulgrana, los Albos intentaron una última escapada hacia el área del local, que desembocó en una falta que sumó tiempo al compromiso y produjo la expulsión de Alan Benítez.

Igualdad final que permite el avance de los visitantes a octavos de final del certamen, mientra que los paraguayos disputarán la repesca a la Sudamericana con uno de los segundos del otro torneo continental y defenderán liderato del torneo local en el que marchan igualado en puntos con Libertad, vigente campeón.

Barcelona se despide de la Libertadores

El Barcelona se despidió este miércoles de la Copa Libertadores con su primera victoria por 2-1 sobre el chileno Cobresal en el grupo B y jugará la repesca por un cupo a los octavos de final de la Sudamericana. Los goles de los argentinos Francisco Fydriszewski, en el minuto 9, y de Damián Díaz, en el 18, permitieron a Barcelona ganar para terminar tercero de la zona B con 6 puntos; mientras que el uruguayo César Coelho, en el minuto 71, anotó el descuento para Cobresal. Barcelona y Cobresal formaron parte del Grupo B, en el que se clasificaron a octavos de final de la Libertadores de manera anticipada Talleres, de Argentina, con 13 puntos, y el Sao Paulo con 10 unidades; frente a los 6 de Barcelona y 1 de Cobresal.

Barcelona impuso su propuesta de juego bajo la batuta del argentino-ecuatoriano Damián Díaz, quien dio un pase preciso para que Luca Sosa rompiera la línea defensiva del Cobresal, descargó juego sobre el argentino Fydriszewski que dominó el balón, esperó y encontró la brecha para anotar con potencia y a media altura.

También Díaz lanzó un tiro libre, observó una fisura en la barrera chilena y por allí introdujo el balón para superar al portero Alejandro Santander, que apenas rozó el balón, pero por la potencia y colocación resultó incontrolable. La posesión del balón, el control de la acciones y las tejidas ofensivas permanentes fueron la constante de Barcelona.

Para el segundo tiempo, Cobresal efectuó cuatro cambios, y Franco Lobos, que reemplazó a César Munder, cabeceó libre de marca desde el punto de penalti pero sobre el larguero. La entrada de Fernando Gaibor y de Dixon Arroyo por Díaz y el brasileño Leonai Souza descompuso el accionar del equipo ecuatoriano, que comenzó a sentir la presión del rival.

Mientras Barcelona bajó el ritmo, Cobresal se aproximó con más insistencia sobre el marco de Burrai. La insistencia del cuadro chileno le permitió reducir la desventaja con un preciso disparo de media vuelta y desde fuera del área del uruguayo Coelho.

São Paulo le birla el liderato a Talleres

São Paulo superó este miércoles por 2-0 a Talleres con un tanto de penalti de Lucas Moura y un zurdazo desde fuera del área de Luciano en un partido caliente y con polémica arbitral que le permitió avanzar a octavos como primero del grupo B. El equipo brasileño aprovechó un penalti cometido por Depietri sobre Nestor al filo del descanso y un bello chut de Luciano en el último minuto para asumir el liderato de grupo con los mismos 13 puntos que el conjunto argentino, pero con mejor diferencia de goles.

Ambas formaciones saltaron al césped ya clasificados para octavos de final, pero faltaba por dirimir el primer lugar, que a priori le dará al cuadro de Luis Zubeldía un cruce más asequible. Fue un partido tenso, con tángana en el descanso por un penalti no pitado al club cordobés y otra más al final que acabó con la expulsión de Miguel Navarro para los visitantes.

El Tricolor de Morumbí afrontaba uno de los partidos más duros de lo que llevamos de temporada con el empuje de 56.000 hinchas en las gradas. Talleres llevaba 17 partidos invicto, poco más de tres meses sin perder, y solo le hacía falta un punto para mantenerse en la cima.

Sin la urgencia de ir a por la victoria, Talleres salió cerrado atrás y con sus once jugadores por detrás de la línea del balón. Poco a poco fue llevando el partido a donde quería: juego duro, poco ritmo, ninguna ocasión y arañando segundos al reloj con pérdidas de tiempo. São Paulo se desesperó. No encontraba los caminos al área rival. Lucas Moura no aparecía, ni tampoco había noticias de Luciano. Y, para colmo, la primera gran ocasión fue del equipo argentino en un disparo casi a bocajarro de Depietri que despejó Rafael.

Pero fue precisamente el extremo argentino el que, segundos después de dar una patada al aire en una jugada de ataque, echó a perder el plan de Walter Ribonetto al cometer penalti sobre Rodrigo Nestor al filo del descanso. Lucas Moura falló desde los once metros, pero entre el árbitro y el VAR ordenaron repetir la pena máxima porque Guido Herrera tenía los dos pies por delante de la línea de gol en el momento del lanzamiento. Segunda oportunidad, disparo al centro y gol del exjugador del Tottenham.

Talleres aún pediría un penalti antes del descanso en una falta temeraria de Luciano sobre Sosa. Ni el árbitro, ni el VAR dijeron nada para indignación de los visitantes.

El equipo de Córdoba dio un paso al frente en la segunda mitad, pero ahora era al São Paulo al que le interesaba perder tiempo y truncar el juego. Y lo consiguieron. Los argentinos solo intimidaron algo con Sosa por la izquierda y un par de tiros lejanos.

Luciano cerró el partido en el minuto 90 con un zurdazo lejano que certificó la victoria número cien del São Paulo en la Libertadores.

Fluminense le frustra la hazaña al Alianza Lima

El Fluminense, actual campeón de la Libertadores, se impuso este miércoles por 3-2 al Alianza Lima con una remontada con la que concluyó como líder invicto del grupo A y frustró la hazaña de los peruanos, que por algunos minutos llegaron a estar en octavos. El Alianza, que se puso dos veces por delante con goles de Arregui y Serna que lo tuvieron provisionalmente clasificado a la siguiente fase, dejó al conjunto brasileño remontar con tantos de Keno, Marcelo y del juvenil John Kennedy. El resultado confirmó al Fluminense, que ya tenía garantizada su clasificación a octavos, como líder invicto del grupo, con 14 puntos tras cuatro victorias y dos empates, y dejó al Colo Colo chileno (6 puntos) segundo en la clasificación y con el otro cupo para la próxima fase. El Alianza, último con 4 puntos, no consiguió ni el derecho a disputar la repesca para intentar seguir en la Sudamericana.

El Fluminense, con cuatro atacantes en el césped, comenzó presionando desde el primer minuto y, pese a que encajó un tempranero gol, fue el claro dominador en el primer tiempo, en el que tuvo un 77% de posesión de balón. La primera oportunidad de gol, a los 2 minutos, la tuvo Kennedy, que fue decisivo en el título de la Libertadores el año pasado y que volvió a la titularidad tras una sanción interna por indisciplina. Kennedy recibió el balón dentro del área, pero fue bloqueado por Freytes.

Los peruanos abrieron sorprendentemente el marcador a los 7 minutos cuando, después de que Lagos sirviera un tiro de esquina, Arregui invadiera el área sin marca, se le adelantara a Marcelo y anotara de cabeza. A partir de ese momento el Fluminense se volcó totalmente sobre la portería defendida por Saravia, con Keno, Arias, Cano y Kennedy turnándose en el ataque y generando seguidas jugadas de peligro. No obstante, pese a ese dominio, el campeón de la Libertadores prácticamente no disparó a la portería del Alianza Lima. Su más clara oportunidad fue un cabezazo que Keno estrelló en un poste tras un tiro de esquina servido por Marcelo.

El técnico del Fluminense, Fernando Diniz, cambió totalmente su equipo con tres sustituciones al comienzo del segundo tiempo que le dieron más precisión al conjunto carioca con la entrada de Ganso y Marquinhos. Las modificaciones surtieron efecto y Keno empató en el minuto 47 de cabeza después de que Saravia rechazara un disparo de Marquinhos. Pero la fiesta duró poco porque tres minutos después, en un contragolpe, Serna anotó el segundo del Alianza tras asistencia de Zanelatto.

La fiesta de los peruanos tampoco duró porque a los dos minutos Marcelo arrancó desde atrás y, tras cambiar pases cortos con Kennedy y Cano, volvió a empatar el partido. El partido se emparejó y los dos rivales se turnaron en el ataque con jugadas peligrosas de lado y lado pero sin finalizaciones.

Pero de tanto insistir, Kennedy consiguió el gol de la victoria en el minuto 81 tras recibir dentro del área una asistencia de Arias. El campeón entonces se dedicó a administrar su ventaja hasta el final del partido.

Huachipato elimina a Estudiantes

El chileno Huachipato logró este miércoles su triunfo más resonante al vencer a domicilio por 3-4 a Estudiantes de La Plata, en un partido de la sexta y última jornada del grupo C. Con este resultado, el conjunto chileno quedó como escolta del líder, The Strongest, que este miércoles perdió 4-0 ante Gremio de Porto Alegre en el otro duelo de esta jornada. Maximiliano Rodríguez (m.37), Zaid Romero, en propia puerta (m.45), Maximiliano Gutiérrez (m.51) y Carlos Villanueva (m.94) marcaron los goles del vencedor, mientras que Javier Correa con un doblete (m.12 y m.49) y Santiago Ascacíbar (m.63) anotaron para el local.

El encuentro fue muy intenso de ida y vuelta con un local que no fue contundente y que encajó un tanto en el añadido final que lo dejó con las manos vacías y la eliminación del máximo torneo continental.

En el minuto 12 llegó la apertura del marcador, con un centro perfecto de Tiago Palacios para que Javier Correa, de palomita, marcara para el delirio del público local. Sin embargo, en el minuto 37, Maximiliano Rodríguez eludió la marca de Luciano Lollo y con una media vuelta reestableció la igualdad en el tanteador y, antes de finalizar el primer tiempo, un esfuerzo de despeje de Zaid Romero terminó batiendo la portería de su compañero Matías Mansilla para que Huachipato se fuera al descanso arriba en el marcador.

En el amanecer del segundo tiempo, un tiro libre de Santiago Ascacíbar encontró el golpe de cabeza primero de Luciano Lollo y luego de Javier Correa para alcanzar el empate parcial del León. La alegría del empate le duró poco a Estudiantes porque en el minuto 51 fue Maximiliano Gutiérrez quién al entrar en al área definió con precisión para poner a la visita por delante por segunda vez en el encuentro.

El ‘Pincha’ no se entregó e impulsado por su gente logró que, al minuto 63, Ascacíbar enganchara un remate luego de un centro desde la izquierda del extremo colombiano Edwuin Cetré para volver a establecer el empate que parecía definitivo.

Sin embargo, en el último minuto del alargue, Estudiantes sufrió un rápido contragolpe en transición que finalizó Carlos Villanueva a la salida del portero Mansilla.

La desilusión fue total para Estudiantes y la alegría extrema para Huachipato, que ahora sueña con clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores y con el consuelo para el equipo argentino de aspirar al menos a la clasificación al repechaje a la Copa Sudamericana en el partido aplazado ante Gremio, el próximo 8 de junio.

Gremio renace

Gremio, que regresó al césped este miércoles tras un mes parado por las graves inundaciones que castigaron el sur de Brasil, goleó por 4-0 al The Strongest boliviano, revivió en la clasificación del grupo C y, con dos partidos en menos, sueña con avanzar a los octavos de final. El tres veces campeón de la Libertadores se impuso al líder del grupo con un gol del atacante venezolano Yeferson Soteldo en el primer tiempo y con tantos del lateral João Pedro, del punta Everton Galdino y del delantero Gustavo Nunes en el segundo.

El equipo comandado por el técnico Renato 'Gaúcho' tan solo necesita de dos empates en los dos partidos que le quedan tras haber sido aplazados por las inundaciones (visitará al Huachipato chileno el 4 de junio y recibirá al Estudiantes el 8 de junio) para clasificar a octavos como segundo. Pero incluso puede avanzar como líder del grupo, y desbancar al The Strongest si gana los dos compromisos.

Pese al dominio en la cancha y a la victoria, el equipo brasileño evidenció la falta de ritmo tras un mes parado por las lluvias que inundaron Porto Alegre, incluyendo el estadio Arena del Gremio, ya que los jugadores, algunos de los cuales ayudaron en las tareas de rescate, solo regresaron a los entrenamientos hace pocos días. El equipo, que tuvo que jugar a 740 kilómetros de Porto Alegre en el estadio cedido por el club Coritiba, entró a la cancha con una enorme franja diciendo que está "jugando junto por la reconstrucción" de Porto Alegre, mientras que, a petición de la Conmebol, fue respetado un minuto de silencio en homenaje a las "víctimas de la tragedia climática".

Gremio atacó liderado principalmente por el veterano Diego Costa, el brasileño que brilló en el Atlético de Madrid y que jugó con la selección española, que se apoderó de la punta derecha, desde la que asistió constantemente a sus compañeros. El equipo local abrió el marcador a los 14 minutos precisamente tras una asistencia desde la derecha de Diego Costa, que Yeferson Soteldo conectó de primeras dentro del área para batir a Viscarra.

La presión de los brasileños volvió a surtir efecto a los 5 minutos del segundo tiempo, cuando, tras recibir un pase de Pepê desde la derecha, el lateral João Pedro corrió hacia el centro para buscar el mejor ángulo y, tras eludir a dos rivales, chutar con fuerza y anotar el segundo. Y quince minutos después, cuando el equipo comandado por el técnico español Ismael Rescalvo parecía haber asumido el comando del partido y buscaba el descuento, Everton Galdino recuperó un balón en el centro de la cancha, avanzó sin oposición hasta dentro del área y chutó a la escuadra para anotar el tercero de los brasileños.

Con la victoria prácticamente garantizada Renato 'Gaúcho' decidió darle descanso a sus principales jugadores y mandó a las duchas a Kannemann, Soteldo, Galdino, Diego Costa y Cristaldo. Los sustitutos tan solo tuvieron que administrar la amplia ventaja hasta el final del partido e incluso aumentaron el marcador en los últimos minutos con el tanto de Gustavo Nunes.