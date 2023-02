Valverde, antes de las 'semis' de Copa: "No pensamos en el empate, vamos a ir a ganar"

El extécnico del Barça señaló la importancia que tiene el encuentro y la necesidad de ir a por la victoria A la vez, ha alabado el espíritu y la manera de jugar de Osasuna

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, avanzó este martes que mañana su equipo irá a Pamplona, al partido de ida de semifinales de la Copa del Rey, "a ganar" en El Sadar, sin pensar en que el empate sea un buen resultado.

"No pensamos en el empate, vamos a ir a ganar", dijo el técnico rojiblanco, si bien asumió que en encuentros como el de la última jornada ante el Girona (2-3), en el que su equipo sufrió "un cúmulo de circunstancias adversas", el empate hubiese sido un buen resultado.

Entre esas circunstancias estuvieron las lesiones de cinco jugadores, Nico Williams, baja antes del partido, Unai Simón, Yeray Álvarez, Jon Morcillo y Raúl García. De todos ellos, Valverde ha descartado para mañana a Simón y Morcillo. Como también a Ander Herrera, que ya era baja en los últimos partidos junto a Iñigo Martínez.

Cuente con quien cuente, Valverde cree que el choque de mañana "no tiene nada que ver" con el del Girona. "Es una semifinal y nos jugamos entrar en una final, y tenemos que ir a por ello", avanzó.

No obstante, valora a un rival que le "gusta". "Es un equipo fuerte, te está centrando desde el minutos 1 al 90. Me gusta porque es difícil sobrepasarlos. Me gusta el espíritu que tiene, el espíritu que tiene su entrenador. Juegan a ser Osasuna y en eso son los mejores desde el primer minuto al último", destacó.

A pesar de ello, cree que, a priori, "es una eliminatoria igualada" porque los dos equipos están "juntos en la tabla", si bien tras la última jornada Osasuna un punto y un puesto por encima.