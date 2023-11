Otra tormenta en Zaragoza

La dolorosa derrota zaragocista ante un modesto rival de un municipio con poco más de mil habitantes dejó muy tocado a Fran Escribá El Zaragoza está eliminado de la Copa y en liga suman 1 victoria en 11 partidos

El Zaragoza se enfrenta ante una crisis deportiva tras la eliminación en Copa del Rey este martes ante un Tercera Federación, el Atzeneta. Este 'batacazo' se suma a la caída en picado del equipo en la tabla de Segunda División en las últimas semanas, que no ha hecho sino disparar el pesimismo de la afición respecto a las opciones de ascenso. El gatillazo ante un equipo de tercera federación y la racha, en picado, con una victoria en 11 partidos, han tocado de lleno los cimientos del club aragonés.

Tormenta antes del derbi

Las próximas horas van a ser de debate y reflexión, aunque con la continuidad o no de Escribá está situada a la cabeza del orden del día. A lo largo de este miércoles se decidirá si el técnico se sienta el sábado en el banquillo en el derbi o, por el contrario, se apuesta por la incorporación de un nuevo técnico. La crisis es alarmante a pocas horas de jugar contra el Huesca y en el Real Zaragoza, se entiende que la derrota de Onteniente puede acelerar ese cese del entrenador para evitarle al equipo un ambiente perjudicial en ese partido tan importante.

💥 Tremendo enfado de la afición del Real Zaragoza, que obliga a los jugadores a volver al césped. https://t.co/Sm2IEfNkE7



▪️ "𝐕𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐚 𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚𝐫 𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚 𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐧̃𝐚𝐧𝐚". pic.twitter.com/k7vujsChSK — ElDesmarque Zaragoza (@ElDesmarque_ZGZ) 14 de noviembre de 2023

¿Seguirá Fran Escribá?

Hasta que se de un paso u otro, el técnico valenciano seguirá oficialmente en los banquillos. Eso sí, a la espera de un cese que podria producirse en las próximas horas. Esto podría darle vida hasta el partido contra el Huesca. Hay entrenadores libres que se saben en la lista de candidatos. Pero aún no hay una decisión final: Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, Pablo Machín o Abelardo son, de alguna manera, algunos de los técnicos con mejor cartel a los que puede acceder el Zaragoza y que encajarían en los parámetros deportivos de la entidad aragonesa, como lo era Luis Miguel Ramis, firmado en el Espanyol, hasta hace solo unos días.

🎥 Las declaraciones de Fran Escribá pic.twitter.com/ZEKSPevhB7 — Real Zaragoza 🦁 (@RealZaragoza) 14 de noviembre de 2023

Fran Escribá compareció tras el partido en rueda de prensa muy dolido. No obstante, cree que su continuidad no es el asunto principal: "Si sirve de algo, sé que no la va a haber (una destitución), aunque no soy yo el que debe decirlo. Lo que menos me importa ahora es eso, lo digo con sinceridad. Tengo un hilo muy directo tanto con el director deportivo como con el director general y ellos saben que el mismo equipo y el mismo cuerpo técnico que puso al equipo primero es el que ahora está fallando. Saben que la solución la tenemos nosotros", afirma el exentrenador de Primera División.

En el vestuario, se vivió con dureza la derrota, ya que el equipo no demostró en ningún momento su superioridad. La racha es terrorífica y esta debacle significa un durísimo golpe del que Escribá será complicado que se levante.