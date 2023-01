Simeone: "Nos hace bien esta victoria, fuimos contundentes"

El técnico colchonero resaltó la capacidad de trabajo de sus futbolistas "Cuando los jugadores se asocian y tienen tranquilidad somos un buen equipo", espetó el argentino

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, expresó que la victoria ante el Levante (0-2) en Copa del Rey es un triunfo que les hace bien y destacó que, a pesar de tener pocas situaciones de gol, lograron ser contundentes e ir de menos a más para lograr el pase a cuartos de final.

"El primer tiempo no fue bueno, con muchas imprecisiones, apresurados... El Levante hizo un buen trabajo en presión, no nos permitían progresar, no jugábamos y como equipo estábamos mostrando una cara que no fue buena. En el entretiempo hablamos tranquilidad, porque son un grupo de chicos que están dando el máximo, estamos jugando cada tres días y hablamos de jugar a la pelota, porque juegan bien al fútbol y cuando se asocian y tienen tranquilidad somos un buen equipo", expresó en rueda de prensa.

Sobre el rival, Simeone comentó que "no lo consideramos un equipo de Segunda, está en una posición ideal, lleva 16 partidos sin perder, hoy le tocó perder, pero es un equipo que juega bien, tiene muchos recambios en zonas importantes, siempre nos ha costado muchísimo este campo y hoy la hemos pasado mal en el primer tiempo. En el segundo también lo intentaron, pero defendimos bien".

Por último, sobre Marcos Llorente dijo que está creciendo, esta volviendo a ser el jugador que fue en la Liga que ganaron y que es un jugador determinante para ellos cuando está fuerte y cuando logra encontrar esa frescura para definir.

Sobre el árbitro y ciertas situaciones del juego, indicó que "cada partido uno juega sabiendo que árbitro tiene delante y tiene características, pero ya lo sabemos".