Simeone: "Tranquilidad, el camino es este"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, pidió este miércoles "tranquilidad", porque este "es el camino", tras la derrota por 0-1 en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Athletic Club, del que señaló que tiene "una ventaja importante" para el encuentro de vuelta.

"Para mí, hicimos un partido muy bueno, cometimos un error y en estas eliminatorias los errores se pagan. El equipo trabajó muy bien en el primer tiempo, en el segundo muchísimo mejor aún. Jugamos el todo el segundo tiempo en campo rival, con mucho espacio para atrás que defendimos bastante bien, tuvimos situaciones de gol, no las concretamos... Y tranquilidad. El camino es este", expresó en rueda de prensa en el Cívitas Metropolitano.

"Ellos tienen una ventaja importante, porque tendríamos que hacer dos goles para pasar. Juegan en su casa, pero iremos a jugar las posibilidades que nos quedan", continuó el técnico, que apuntó que está "abierta la opción ante un partido importante" que le tocará "hacer en la cancha de Bilbao. No sé si para favorito (el 0-1 a favor del Athletic). Sí hay una ventaja, como si hubiéramos ganado nosotros 1-0. Ellos juegan en su casa, con su gente, está claro que tienen una ventaja, pero fútbol es fútbol y siempre puede pasar de todo", añadió.

Al Atlético le faltó contundencia en ataque. "Siempre valoro los resultados, porque es lo que al hincha le importa y a la gente le interesa. Venimos de una temporada muy buena y puede pasar en un partido que no hayamos tenido esa precisión que hemos tenido en otros momentos. Hay que seguir en el mismo camino. El equipo tuvo dos o tres importantes en el segundo tiempo para poder empatar el partido. Es el camino a seguir", insistió.

"En el entretiempo les dije (a los jugadores) que, mientras estábamos ordenados, el equipo generó juego, hundió al rival y les mostrábamos imágenes mientras el equipo funcionó ordenadamente que atacaba bien. Cuando perdimos el orden y buscamos individualmente no estuvimos tan finos de cara a jugar el primer tiempo. El segundo tiempo pasó todo lo que pasó en la etapa que estuvimos ordenados y sostuvo el ataque", declaró.

"Era un partido que no había que apresurarse. Un partido largo del que quedan 90 minutos y lo importante era no irse del partido ni desde el juego ni desde el resultado. Y es lo que te da la tranquilidad que tuvimos jugando todo el segundo tiempo con criterio, con orden, generando situaciones de gol. Felicitar al rival porque defendió muy bien y se llevó un partido importante de cara a la vuelta", abundó.

Simeone, que respondió con "silencio" cuando fue preguntado por el arbitraje de Hernández Hernández, explicó el cambio de Reinildo Mandava por la tarjeta amarilla que tenía, ya que juega "muy vehementemente" y "no quería correr riesgos", y apuntó que la suplencia de Álvaro Morata vino motivada por un percance en el gemelo el miércoles. "Ayer, a Álvaro se le veía lastimado un poco en el gemelo y estábamos con la duda de qué podía tener algo. Por suerte, no ha tenido nada. No tiene nada. Siempre te queda la sensación de ayer a la noche de que había tenido un golpe. No quería arriesgar, porque es un delantero importante para nosotros y Memphis lo venía haciendo muy bien. Pusimos a Memphis y después le dimos esa media hora a Morata", desveló.