Simeone: "El equipo lo veo mejor desde que volvimos del Mundial"

El técnico del Atlético cree que ahora tienen más opciones ofensivas para hacer daño Asegura que no le molesta que se hable de proteger a Vinicius

El 'Cholo' Simeone afronta mañana los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Real Madrid convencido de las posibilidades de su equipo. Pese a que se juega en el Santiago Bernabéu, el entrenador del Atlético considera que están en un gran momento de forma y que tienen recursos suficientes para salir victoriosos del feudo de su eterno rival.

"El equipo lo vengo diciendo que lo veo mejor desde que volvimos del Mundial, con mucha más posibilidad ofensivas para generar peligro y trabajando en grupo muy bien. Comprometido, entusiasmado, con ilusión, a jugar un partido importante, una eliminatoria con un equipo muy fuerte, con un juego muy bueno, un entrenador que admiro muchísimo y todo lo que representa el Madrid en su campo y en su juego", ha dicho.

El técnico argentino no quiere que el duelo se centre en Vinicius y el debate que se está abriendo sobre si hay que protegerlo en el campo por parte de los árbitros o de si es un provocador. Para empezar, al 'Cholo' no le molesta que se habla de proteger al brasileño y tampoco piensa que su equipo deba centrarse sólo en él en un partido de estas características. "Pensamos en el Real Madrid como equipo, tiene un montón de herramientas muy buenas para competir, trataremos de llevar el partido donde nos sintamos más cómodos para hacerlos daño".

Simeone ha reconocido que los de Ancelotti son muy peligrosos porque, a veces, sin hacer un gran partido son capaces de ganar o de complicarte la vida. "Es un equipo competitivo, que cuando decide competir bien lo hace muy bien, nosotros a poner fuerza, ilusión y ganas y hacer un partido importante", ha comentado.

Finalmente, ha elogiado a su homólogo en el banquillo blanco pero ha encontrado exagerado que cualifiquen su relación con él de "extraordinaria". "Los títulos extraordinarios me parecen excesivos. Lo único que puedo decir de la relación con Carlo, que es de entrenadores, porque no tengo la posibilidad de juntarme con él aunque me gustaría para aprender, es una buena relación, me parece muy buena persona".