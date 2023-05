Sánchez Martínez: "Es quizá el momento más bonito de mi carrera"

El árbitro murciano dirigirá la final de la Copa del Rey "Se junta un cúmulo de sensaciones. No la he pitado nunca, pero se lo que supone, porque todo el mundo que lo ha vivido dice lo mismo, un partido súperespecial y diferente"

José María Sánchez Martínez, árbitro del Comité Murciano que pitará la final de la Copa del Rey el día 6 entre Real Madrid y Osasuna en Sevilla, aseguró que esta designación "es quizá el momento más bonito" de su carrera y que dirigirá el partido "con la máxima dedicación".

"Se junta un cúmulo de sensaciones. No la he pitado nunca, pero se lo que supone, porque todo el mundo que lo ha vivido dice lo mismo, un partido súperespecial y diferente. Sinceramente creo que me pilla en un momento de madurez no sólo arbitral, sino personal, para disfrutarlo mucho más. Lo voy a hacer con la máxima dedicación como lo hago todo y a poner lo mejor", afirmó.

En un vídeo difundido este miércoles por la Federación Española de Fútbol (RFEF), en el que el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, le comunica su designación, Sánchez Martínez admite que éste "es quizá el momento más bonito" de su carrera. "Los momentos son para disfrutarlos y ahora toca eso", añade.

Medina Cantalejo, por su parte, trasladó al murciano que la comisión técnica del CTA le ha designado por unanimidad, "gracias a la trayectoria, pero no solo esta temporada, porque los merecimientos tienen que verse a medio plazo".

"Esto es merecimiento, te lo has ganado tú y además en este momento eres uno de los estandartes de los que agarra el arbitraje español y es una gran responsabilidad. Pero sobre todo te lo has ganado tú, por un cúmulo de actuaciones, trayectoria y buen hacer y pensamos que eres el idóneo para esa final. Yo he pitado dos y es quizá el partido más bonito que puedes pitar aquí en España, por las aficiones y por cómo funciona todo", señaló.

Sánchez Martínez estará auxiliado en las bandas del estadio La Cartuja de Sevilla (22.00h) por Raúl Cabañero Martínez y José Enrique Naranjo Pérez, mientras que el cuarto árbitro será Juan Martínez Munuera, del Comité Valenciano.

En el VAR estará Santiago Jaime Latre, colegiado específico de videoarbitraje que esta temporada ha hecho un total de 60 encuentros, y el AVAR será Diego Barbero Sevilla.

Sánchez Martínez, nacido en Lorca el 3 de octubre de 1983, se estrenó en Primera en 2015, es internacional desde 2017 y dirigirá su primera final de la Copa del Rey.