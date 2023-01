El Sadar, un infierno a cero grados

El Sevilla deberá lidiar para seguir vivo en la Copa con Osasuna, el frío y una afición rojilla que promete llevar a su equipo en volandas “Es un partido especial; se palpa en el ambiente”, reconoció ayer Jagoba Arrasate en la previa. Sampaoli 'prioriza' LaLiga al torneo copero

La magia de la competición del 'KO' regresa a Pamplona cinco años después, un periodo de tiempo que se les ha hecho interminable a los aficionados rojillos, que hoy sueñan con una noche mágica en El Sadar, donde al Sevilla le espera una grada caliente y un césped helado para tratar de conseguir el pase a las semifinales coperas, donde las eliminatorias ya serán a doble partido.

"Es un partido especial, se palpa en el ambiente", reconoció ayer Jagoba Arrasate en rueda de prensa. "Nos hemos ganado el derecho de jugarlo porque hicimos un gran encuentro el miércoles pasado", ahondó el técnico vasco, rememorando el agónico triunfo conseguido ante el Betis en octavos de final en el Benito Villamarín: Osasuna forzó la prórroga en el último minuto y se impuso en la tanda de penaltis.

El preparador de Berriatua no se guardará nada para enfrentarse al Sevilla. Otras temporadas, antes de cada eliminatoria, Arrasate siempre había priorizado LaLiga sobre la Copa, pero no este curso, donde desde el principio viene avisando que le hacía especial ilusión llegar lejos. "En este tipo de eliminatorias hay momentos que te ves fuera, otros dentro y momentos en los que puede haber una prórroga. Hay que tener ese equilibrio mental para no irte del partido ni venirte arriba”, avisó el entrenador rojillo.

Enfrente, estará un Sevilla revitalizado tras la última victoria en la competición doméstica contra el Cádiz, pero que sigue siendo un mar de complejos a la espera de que Monchi consiga cristalizar algunos de los fichajes que Jorge Sampaoli le ha pedido para impulsar el proyecto. Ocampos, el último en llegar, apunta al banquillo. Si será de la partida Badé en el eje de la zaga. "No se puede dejar de lado también que el sábado hay un partido importante", reconoció Sampaoli en la previa. Ya sabemos cuál de los dos equipos desea más estar en 'semis'.

La meteorología, un factor

El partido, que se disputa a las 22:00 horas, se prevé que se jugará con una temperatura de 3 grados y una sensación térmica de 0. Según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), El Sadar acogerá el partido con posibilidad del 85% de que haya precipitaciones y del 50 % de que sean en forma de nieve. Durante toda la jornada, la temperatura máxima será de 4 grados en la capital navarra, con mínimas de -2. La sensación térmica no superará el grado y las precipitaciones no se esperan hasta última hora de la tarde.

POSIBLES ALINEACIONES

Osasuna: Sergio Herrera; Moreno, Unai García, David García, Juan Cruz; Torró; Chimy Ávila, Aimar, Moi Gómez, Kike Barja; Budimir.

Sevilla: Dmitrovic: Montiel, Badé, Rekik, Acuña; Gudelj, Joan Jordán; Lamela, Rakitic, Óliver Torres; Rafa Mir.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (vasco).

Estadio: El Sadar.

Hora: 22.00