Rodrygo: "La Copa era lo único que me faltaba"

El brasileño anotó los dos tantos del Real Madrid en la final ante Osasuna "Hacía mucho tiempo que el Real Madrid no ganaba esta competición", señaló

El delantero brasileño Rodrygo Goes, autor de los dos goles que le han dado al Real Madrid el título de la Copa del Rey ante Osasuna (2-1) este sábado en Sevilla, ha recordado que "hacía mucho tiempo" que el equipo merengue "no ganaba esta competición" que a él le "faltaba para completar" su colección de títulos.

"Estoy muy contento. He metido dos goles y estoy muy contento. La Copa era lo único que me faltaba. Con 22 años, lo he ganado todo con el Madrid y quiero seguir ganando aquí", manifestó Rodrygo en declaraciones a Radiotelevisión Española.

El atacante paulista aseguró que es "un día muy especial" para él porque esta final corona un torneo que "empezó con un partido difícil" ante el Cacereño en "un campo complicado de jugar" y por eso le hace "feliz terminar con dos goles esta competición".