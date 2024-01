Marcao: "Si digo lo que pienso me quedo dos o tres meses fuera"

Marcao, defensa del Sevilla, enfocó este jueves más a un posible penalti de Nahuel Molina sobre Djibril Sow en el primer tiempo que a la acción final de Pablo Barrios sobre Erik Lamela en sus protestas sobre la actuación arbitral, aunque señaló que si dice lo que piensa se queda "dos o tres meses fuera" de la competición.

Tras transmitir sus "condolencias" por el fallecimiento de los aficionados sevillistas en un accidente de tráfico en la mañana de este jueves en la A-4 cuando se dirigían a Madrid para ver el encuentro, habló en 'Movistar' del encuentro de los cuartos de final de la Copa del Rey, en el que su equipo quedó eliminado con una derrota por 1-0 y entre la polémica.

"Un partido difícil. Pasaron muchas cosas en el partido. Hemos estado mucho más concentrados, corriendo más, queriendo más y eso era lo más importante. Pero pasaron muchas cosas en el partido. Si hablo lo que pienso me quedo dos o tres meses fuera. Entonces, prefiero no decir nada. Seguimos adelante", expresó.

Después, aclaró que se refería a un posible penalti a Sow y no a Erik Lamela: "Yo no hablo de Lamela, hablo de Sow. Lamela está bien, pero el de Sow toca el pie. No digo lo que pienso, porque estoy muy triste por lo que pasó aquí".

Por delante, un futuro complicado por su delicada posición en LaLiga EA Sports, en la competencia por la permanencia. "Si nosotros jugamos de la misma manera que jugamos esta vez, vamos a ganar muchos partidos", explicó.