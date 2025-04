Maldini: "El Barça es el favorito para ganar la Champions y a Pedri le doy muchas opciones al Balón de Oro si hay triplete"

Cuando tu nombre llega a eclipsar por momentos al de la leyenda del que lo tomaste es que algo estás haciendo bien. Cuando llega un punto en el que 'ser un Maldini' se convierte en un genérico de saber y entender el fútbol a través de su historia es que debes sentirte muy orgulloso de tu trayectoria. A Julio Maldonado (Madrid, 1967) le regalaron un VHS con 14 años al que le salió humo de tanto partido grabado. Fue pionero en acercarse al fútbol más distante cuando había que apuntar con la parabólica como si uno fuera un antropólogo.

Hoy, Maldini es una de las voces más reconocidas del fútbol español, del que disfruta con una pasión que verbaliza a través de innumerables anécdotas. Un periodista que, como tal, no tiene miedo a meterse en charcos profundos como el favoritismo de la Champions, la Liga, la Copa o el Balón de Oro. Porque ha visto lo suficiente en su larga trayectoria para tener los indicios que le permiten hacer un juicio certero.

No hay que ser magistrado para saber que el color de la temporada, antes de su desenlace, es azulgrana, y que hombres como Pedri han puesto un pie en el pedestal. Pero la Copa es la Copa y el Real Madrid requiere esa misma insistencia para certificar que, efectivamente, está por debajo del Barça, como ha demostrado durante todos estos meses de competición. Lo de Maldini es puro compromiso, como demuestra que esta conversación se inicia después de que haya asistido al partido del Leganés, el club con el que simpatiza, frente al Girona.

Como a Maldini le midiesen los kilómetros recorridos de campo en campo su mapa de calor no cabía en esta entrevista...

No paro nunca. Estoy siempre liado: en al televisión, en la radio, en mi canal de YouTube... Pero, ¿sabes? A mí me encanta lo que hago. Así es todo mucho más fácil. Mi primer gran recuerdo es del Mundial 82. Era un crío. Lo vi en casa con mis padres. También el del 86. El primero que cubrí como periodista fue el de Italia 90. Trabajé en un periódico que ya desapareció, 'El Sol'. Salió cuando yo ya trabajaba en Canal+. Compaginé ambas cosas. Mi trabajo principal en aquella época era en la televisión, como ahora, con Alfredo Relaño como director de Deportes. Después empecé en la SER, a la vez que en Movistar. Luego fiché por la Cope...

Vamos, que has tenido claro toda la vida a qué querías dedicarte y no era al fútbol como jugador...

No, yo siempre he jugado mal. Como todos los chavales... De delantero centro hasta portero. Vamos, que cuando tú juegas en posiciones tan distintas es que eres muy malo en las dos. Pero hay un momento, en el año 88, que dije, mira, yo quiero dedicarme a esto nunca me olvidaré cuando fui a un partido, un Atlético - Valencia, con Juan Carlos Crespo, que estaba en El País. Al terminar el mismo dije: 'Esto es mi mundo'. Entonces, conocí a Relaño por una carta que yo le mandé a José Ángel de la Casa. ¡Vaya historia! Entonces me conocieron: 'Este chaval...'. Entré en Canal+ en el 90, cuando ya sabía que iban a dar la concesión, pero ni siquiera tenía tareas asignadas. Después fichamos a Valdano como comentarista, compramos los derechos de la liga italiana... Y un día, él no podía hacer un partido y me dijeron, ¿quieres hacerlo tú? ¡Pues encantado!

Tú nunca has tenido miedo a echarte al monte.

¡Qué va! Yo siempre digo que en la vida hay que hacerlo. Luego, si la cagas, pues la cagas, pero no puedes tener miedo. Cuando la cadena compró un partido de pretemporada en Londres, en el 90, pues Relaño me llamó corriendo. ¡Yo no había comentado un partido en mi vida! Pero dije, adelante. Me fui con Carlos Martínez y hombre, si lo escucho ahora, digo: ¡Joder, qué malo era! Bueno, mucha gente pensará que sigo siendo igual de malo... Pero la evolución es evidente. No lo hicimos tan mal, que después compramos la Serie A y la Premier. Recuerdo que el primer partido importante que yo comenté en la cadena SER fue la final de Copa de Europa que el Ajax gana en 1995 al Milan (1-0, gol de Kluivert). Bastantes años después, me dijeron si quería comentar junto a Robinson el partido estelar de Primera. Le dije que por supuesto. El primero fue un Sporting 0 - 0 Real Madrid. Nunca me olvidaré. Y desde entonces con Michael, hasta que desgraciadamente murió.

Entre todos esos recuerdos, ¿cuál fue el primer clásico del que tienes recuerdo y el primero que comentaste?

El primero fue de niño, en el estadio. En la temporada 1983/1984, en el Bernabéu, que el Real Madrid ganó 2-1 con un gol con el estómago de Santillana. Jugaba Maradona en el Barça, que siempre ha sido mi jugador preferido. No podía apartar los ojos de él ni en el calentamiento. El primero como periodista con un 0-4 que ganó el conjunto azulgrana en el estadio blanco. La actuación más redonda que he visto fue la de Ronaldinho en un 0-3. El día que un señor se pone a aplaudirle en el Bernabéu junto a su hijo. Después, un gol que me impactó mucho fue el de Messi en el 0-2 de la semifinal de Champions que ganó el Barça.

Y el último, por ahora, será el de este sábado en Copa. ¿Cómo lo vais a vivir en Movistar?

Queremos que la gente sepa que, además de en TVE, también emitimos la final. Es más, tenemos preparada una gran programación especial. Desde las 14:30 vamos a hacer un programa especial desde Madrid. En el programa también habrá Segunda División o tenis. Lo más importante empezará a partir de las 20:30, media hora antes del partido, que tenemos la previa ya desde Sevilla. El partido lo narra Carlos Martínez y lo comentaremos Álvaro Benito y yo. Mónica Marchante estará en el palco y Ricardo Sierra abajo. Luego tendremos a invitados como Jordi Cruyff, Jorge Valdano, Gerard López y Rafa Alkorta. Después del encuentro haremos un 'post' para analizar todo lo sucedido de modo más relajado. ¡Esperamos una gran final!

¿Qué partido te esperas entre el Barça y el Real Madrid después del dominio azulgrana de los últimos clásicos?

El Barça tiene que salir como siempre, arriesgando mucho en defensa, con la línea muy arriba. Dominando y metiendo al Real Madrid atrás. No creo que Flick cambie. Asume riesgo, pero es la forma que tiene de jugar y que tan bien le está yendo. Están en las puertas de un triplete que es bastante posible, sinceramente. Para mí es claro favorito para la final de Copa. También para la Liga, porque incluso perdiendo contra los blancos en Barcelona seguirían líderes. La tienen ganada al 70%. Ya en la Champions, semifinal contra el Inter, pero hay que decir que estás a tres partidos de ganar la Copa de Europa. Para mí, son favoritos, ligeramente.

¿Por qué consideras al Barça favorito para ganar la Champions?

Al final es un equipo que genera mucho. Es muy difícil frenarle, con todo lo que genera. Hay una cosa que Flick hace muy bien, que es la presión alta. Un equipo con tanto talento que aprieta tan bien... Por momentos me recuerda, sin llegar a ese nivel, al Barça de Guardiola, que es lo mejor que he visto en mi vida en el fútbol. Creo que nunca verá nada igual. Entonces, tienen ciertas similitudes. No tienen tanta calidad individual como la que atesorabas con Xavi, Iniesta o Messi, pero tienen a pedri, quien para mí es el mejor centrocampista del mundo.

FC Barcelona - Mallorca | La calidad de Pedri

Entonces, ¿crees que Pedri es el jugador fundamental para saber lo que pasará en la final de Copa?

Pedri, por mucho que Lamine Yamal sea un fenómeno y que genere mucho peligro, está a un nivel supremo. Es el jugador más importante de este Barça, porque es el generador de fútbol. El que te permite dominar con claridad y recupera muchos balones. El otro día, contra el Mallorca, recuperó 18 balones. ¡Récord en un partido de Liga! Se habla muy poco de él. Es el que hace más cosas perfectas en zonas distintas. Puede estar en la base, porque está jugando en el doble pivote, a veces, incluso, a De Jong le ponen por delante. Llega a tres cuartos de campo, da pases de gol, pases largos, cortos... Es el organizador perfecto, el más completo que hay.

Con esos argumentos, entonces, sería ahora mismo el máximo candidato al Balón de Oro, ¿no?

Se habla de Raphinha, lógicamente, se habla de Dembélé, porque se está saliendo, lo mismo con Lamine Yamal... Pero no entiendo por qué a Pedri no se le mete en la terna del Balón de Oro. Hay que meterlo. Va a depender mucho de lo que pase. Si el Barça gana la Champions, Copa y Liga le doy bastantes opciones a Pedri, aunque las cifras de Raphinha sean bestiales. La Copa de Europa mandará en caso de que triunfe el PSG, entonces Dembélé es el gran candidato, porque Salah perdió las opciones cuando fue eliminado. Pero solo en este supuesto. Es más, no descartemos que si hay triplete pueda haberlo también en el podio, con Pedri, Lamine Yamal y Raphinha.

Entonces, ¿no crees que este Real Madrid vaya a tener opciones contra el Barça en La Cartuja?

Creo que la única opción que tiene el Real Madrid de ganar es asumir que te va a dominar, esperar bastante replegado e intentar cazar al espacio al Barça. Tienes que ser consciente de que vas a tener menos balón y debes aprovechar esto. Porque, por ejemplo, el otro día salieron juntos Ceballos y Modric, pero no creo que haga eso Ancelotti. Si lo hace, va a ser una declaración de intenciones de querer dominar el partido. Pero es que así tampoco lo vas a dominar, porque es el Barça el que lo va a hacer. Es imposible que, por lo menos, no tenga dominio posicional. Es mejor para ellos sacar a Tchouaméni para trabajar en el medio del campo. Sacar a Ceballos y luego a Bellingham. O jugártela arriba, intentando cazarles. O meter a Lucas Vázquez de lateral y a Valverde en el medio del campo, que tampoco creo que lo haga. Pero es que el Real Madrid no es un equipo que sepa presionar alto.

¿Cómo es posible que Ancelotti no haya configurado un bloque ganador después de incorporar a Mbappé a un equipo que era ganador?

El Real Madrid no tiene mecanizada la presión. Hacerlo, además, contra un equipo como el Barça, es casi un suicidio, porque te va a romper. Los de Ancelotti tienen que asumir el papel que les toca para intentar ganar. Y la culpa no es solo del entrenador, muchos jugadores la tienen también. Yo he visto poco sacrificio en el campo. A un fenómeno como Mbappé le he visto trabajar muy poco sin balón. Eso no vale en el fútbol de élite. Los delanteros tienen que ser los primeros en la defensa. El único futbolista que se ha podido permitir eso en la historia es Messi.

Falta de esfuerzo colectivo entonces en el Real Madrid...

Es que al final hemos visto partidos en los que Vinicius no ha trabajado, al igual que el francés. Todo eso se acaba contagiando. Eso también, por supuesto, es culpa del entrenador. Yo he visto partidos del Real Madrid sin un plan establecido. Contra el Arsenal quedó muy claro: tirar centros laterales y pelotazos frontales. Es que estamos en abril y todavía no sabemos a lo que juega este equipo. Un día aprietan, otro sale con centrocampistas con más toque, otro con Tchouaméni y Camavinga juntos, con Valverde de lateral... No termina de ser un conjunto definido.

¿Ves a Carletto como un entrenador idóneo para Brasil?

Veo mucho más acertada la posible llegada de Xabi Alonso al Real Madrid que Ancelotti a Brasil. También creo, sinceramente, que salvo que la situación dé un vuelco esta temporada, el italiano no estará en el Mundial de Clubes. Al final, cuando tienes jugadores como Vinicius, Mbappé o Bellingham, por supuesto que pueden ganar un partido en la final al Barça. Y hasta la Liga en caso de desplome azulgrana. Pero lo normal hoy es que el Barça gane la final de Copa y la Liga. En este contexto, es muy difícil que Carletto siga. De todas formas, ser técnico de una selección no tiene que ver con el fútbol de clubes. Entrenas una vez cada mes, eliges lo que quieres y si es por ahí, sí. Aunque Brasil está pasando el peor momento futbolístico de su historia.

¿Qué crees que le puede aportar Xabi Alonso a este Real Madrid?

Tengo muchas ganas de saber si viene, de si va a cambiar el dibujo u opta por los tres centrales como los que él utiliza. A mí, el Leverkusen, la temporada pasada, me pareció una máquina de jugar al fútbol. Un equipo que presionaba muy arriba, con buenos jugadores, pero tampoco un plantillón espectacular. Me parece que es el hombre. Pero lo es por múltiples razones. Primero, porque tiene un pasado evidentemente madridista, algo que también cuenta. También porque ha sido un jugador de máxima élite y eso es importante en estos equipos grandes. Haber sido un jugador muy importante, por lo menos en los primeros meses te da el poder de que te escuchen. Luego ya dependerá del discurso que tengas. Pero al principio, eso funciona. Le pasó a Zidane, claramente.

Y en el bando contrario, ¿te ha sorprendido el éxito de Flick en el Barça?

Hombre, un poco. Por lo menos, un éxito tan exagerado. A mí Flick siempre me ha gustado. Su Bayern de Múnich era espectacular. Cómo atacaba, cómo presionaba... Pero me ha sorprendido que, en este Barça, después de los problemas que tenía con Xavi, sin apenas cambios, con los mismos jugadores, haya sacado tal rendimiento. Esperaba que mejorase bastante, por supuesto, pero no a este nivel. No hasta el punto de ser el mejor equipo en el mundo, en cuanto a juego. No me esperaba que los jugadores fueran tan pronto capaces de entender tan bien esa presión alta. Ha recuperado a De Jong para convertirlo en su mejor versión. Ha recuperado a Lewandowski. ¿Y Raphinha? A un nivel que no te podías ni imaginar.

¿Hay algún 'clásico' en el mundo que sea mejor?

No, ninguno. Creo que el mejor es el Real Madrid - Barça. Hay otros que tienen una gran pasión, como el River-Boca, o el Liverpool-Manchester United. También los hay con un contexto muy interesante desde el punto de vista social, como el Rangers-Celtic. Pero el Madrid-Barça es el más importante. Primero, porque ambos equipos han sido capaces de ganar la Copa de Europa muchas veces, obviamente más el Madrid que el Barça. Después, por la rivalidad que existe, incluso política, como sabemos que hay entre Madrid y Barcelona. Por eso es el mejor clásico. Ha habido momentos mejores y peores, el súmmum fue cuando estaban Messi y Cristiano. Ahora puedes decir que ha bajad un poco, pero aun así yo creo que es el mejor.

Y Maldini va también vas siendo ya un 'clásico'... Hasta el punto de los niños quieren parecerse a él.

Pues claro que me hace mucha gracia. Empecé comentando los Mundiales en los 90, pero si me dicen que iba a hacerlo con Maradona... Pues pensaría que quien me lo ha dicho está loco. Igualmente, si me dicen que iba a comentar tantas finales de Champions. Todo lo hago es con mucha ilusión y pasión. El peor día de mi vida es cuando acaba un Mundial. Encima, después ves que hay un chaval en Bilbao. ¡Te hace mucha ilusión! A veces es una frustración cuando hay muchos partidos y no puedes verlos todos, pero también tienes que dedicar tiempo a la familia. La gente piensa que puedo estar 24 horas conectado. Y yo digo que no, que soy humano. Hay veces que me cansa ver fútbol, pero eso no cambia un ápice de la pasión que siento por este deporte.